印度與中國邊境衝突 同時與巴基斯坦關係惡化

圖片版權 Getty images Image caption 印度在與中國發生邊境衝突的同時也與巴基斯坦發生衝突。

在與中國關係惡化的同時，印度與鄰國巴基斯坦的關係也急轉直下。

近日，印度指責巴基斯坦在查謨和克什米爾地區控制線沿線違反停火協定，印軍展開報復式打擊。印度媒體報道說，反擊戰打死打傷數名巴基斯坦軍人。

印度媒體還報道說，巴基斯坦乘印中邊境衝突之際，向印巴停火線（克什米爾）吉爾吉特等地附近增派兵力，試圖侵犯印度。巴基斯坦北方斯卡都空軍基地發現了中國空軍的加油機。

巴基斯坦國防部就此發表聲明，否認印度方面的入侵指責，否認中國軍隊到巴基斯坦的說法，同時指責印度方面挑釁。

印度和巴基斯坦自從各自建國以來已經發生過3次戰爭，而2020年的印巴關係惡化，與印度與中國邊境衝突不斷的同時發生，令人關注。

大批驅逐外交官

圖片版權 AFP Image caption 在印度宣佈驅逐巴基斯坦駐印度高專屬（相當於大使館）半數外交官後，巴基斯坦也驅逐印度駐巴外交官。圖為兩名印度外交官回到德里。

此前印度公開表示要驅逐巴基斯坦駐印度高級專員署（相當於大使館）一半的工作人員，印度指責的原因是巴基斯坦外交官在該國進行間諜活動。

印度外交部在一份公開聲明中稱，巴斯基坦駐印度一些外交官「一直從事間諜活動，並與恐怖組織保持聯繫。」

隨後，巴基斯坦外交部回應，否認印度方面的指責，並表示它也將驅逐印度駐伊斯蘭堡高級專員公署的一半工作人員，「作為一種對等措施」。

報道稱，最新一輪的敵對行動始於5月31日，當時印度驅逐了兩名巴基斯坦外交官，他們因據稱「從事間諜活動」而被拘留。

伊斯蘭堡則反駁印度的指控毫無根據，指責印度違反《維也納外交關係公約》和外交行為凖則。

俾路支解放軍

圖片版權 Reuters Image caption 卡拉奇證券交易所遇襲，襲擊者稱目標包括中國，而巴基斯坦指責印度是幕後黑手。

6月底，巴基斯坦的金融中心卡拉奇的巴基斯坦證券交易所大樓遭到武裝分子襲擊，一些平民和警方及安保部隊人員被打死。

巴基斯坦的「俾路支解放軍」發佈聲明，對襲擊事件負責。該組織聲稱，選中這一目標是因為卡拉奇交易所被一個中資財團部分持有。

「俾路支解放軍」是巴基斯坦俾路支省長期以來存在的武裝分離組織，一直與巴基斯坦中央進行武裝和政治鬥爭，要求實現地區獨立。巴基斯坦指責印度是其幕後支持者。

改組織一直被巴基斯坦定性為恐怖組織。它指責中國借中巴經濟走廊的名義搶佔俾路支省的自然資源和土地，曾經於2018年底武裝襲擊過中國駐巴基斯坦卡拉奇領事館。

印度戰略變化？

國際觀察人士一致認為，印巴關係又開始進一步惡化，達到十多年來的最低點。

印度的《印度教徒報》社論認為，自從2019年印巴邊境衝突和印度總理莫迪同年決定取消克什米爾地區自治權後，印巴關係已經開始全面倒退。

社論認為，當人們認為印巴關係已經惡化到最低谷時，現實是它變得更壞。

2020年初，一名被認為是中國通的印度將軍接任了印度陸軍總參謀長（相當於陸軍司令）。當時印度數字媒體The Print評論說，納拉瓦尼正在改變歷史，他把印軍過去主要矛頭對凖西邊（巴基斯坦）的戰略，改變為焦點對凖北面（中國）。

納拉瓦尼2018年10月到2019年8月期間，擔任過領導中印邊境防區的印度陸軍東部軍區司令，並且被認為有鎮壓克什米爾叛亂行動的豐富經驗。

在目前複雜的局面下，媒體援引納拉瓦尼表示，印度面臨著中國和巴基斯坦聯手同時向印度控制的錫亞琴冰川等戰略要地發動攻擊的可能性，因此印軍要凖備同時在兩條戰線上打仗。