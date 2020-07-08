圖片版權 Reuters Image caption 博爾索納羅曾稱新冠不過就是「小流感」。

巴西總統雅伊爾·博爾索納羅（Jair Bolsonaro）確診感染新型冠狀病毒。

他在周一（7月6日）進行了第四次檢測，此前他已經出現發高燒等症狀。

博爾索納羅過去曾多次試圖淡化疫情的風險，將之稱為「小流感」，並說他不會受到多大的影響。他曾反對封鎖，認為這樣會破壞經濟。

巴西是2019冠狀病毒病（COVID-19）確診病例和死亡人數世界第二多的國家，僅次於美國。

博爾索納羅說了什麼？

他在周二的一次電視訪問中宣佈了自己確診的消息，同時表示自己已經稍稍退燒，並且感覺「非常好」。

博爾索納羅表示，他是在周日開始出現症狀，有過高燒、咳嗽和其他不適。

他還說，自己在周一感覺更差，這促使他進行了病毒檢測。

博爾索納羅現年65歲，屬於較高危的人群。

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他表示，他有服用羥氯喹（Hydroxychloroquine）——這是美國總統特朗普推崇的一種藥——和抗生素藥物阿奇霉素（azithromycin）。不過兩種藥物均未被證實能有效治療新冠病毒病。

追蹤接觸史和檢測的行動將會在博爾索納羅近期接觸過的人中間展開。

他此前進行過的三次病毒檢測均呈陰性。

世界衛生組織（WHO）執行主任邁克爾·瑞安博士（Dr Mike Ryan）表示希望博爾索納羅「盡快病癒康復」，還表示：「我認為這傳達給我們所有人的訊息是：我們在這種病毒面前是脆弱的。」

一直淡化疫情

4月時，博爾索納羅表示，即使感染了，他也「不必擔心，因為我不會有任何感覺，最多就像是一次小流感或者小感冒」。

當時巴西與COVID-19相關的感染和死亡分別在3000及4萬以下，但是在之後開始飆升。

儘管如此，博爾索納羅仍然堅持，地區封鎖所造成的破壞比病毒本身更大，並且指責媒體在散播恐慌。

他還對病毒作過如下評論：

3月 11 日： 「從我目前為止看到的來說，有其他各類的流感造成的死亡人數更多」

「從我目前為止看到的來說，有其他各類的流感造成的死亡人數更多」 3月 18 日： 「今天我們得到信息，因為我們（巴西）有更加熱帶性的氣候，我們已經幾乎到了（疫情的）盡頭，甚至已經結束……在我們這種溫暖氣候當中，病毒的傳播沒有那麼快」

「今天我們得到信息，因為我們（巴西）有更加熱帶性的氣候，我們已經幾乎到了（疫情的）盡頭，甚至已經結束……在我們這種溫暖氣候當中，病毒的傳播沒有那麼快」 3月20日：「在被刀刺過之後，我不會一個小流感擊倒」

之後，他繼續反對那些他認為是「獨裁」的措施，比如關閉沙灘或者要求遮蓋面部。

周一，他進一步對要求巴西人在公眾地方戴口罩的法律進行了修改。

他不戴口罩出席了一系列公眾活動，當中包括在地方法律要求他戴口罩的時候。

周日，巴西外交部長阿勞若（Ernesto Araújo）在社交媒體上發佈一張照片，顯示他和總統博爾索納羅等人一同出席美國駐巴西利亞大使館舉行的美國獨立日慶祝活動。

照片中的所有人都沒有戴口罩，也沒有保持社交距離。

美國駐巴西大使館表示，大使在7月4日與博爾索納羅以及其他人共進了午餐，還表示大使目前沒有症狀，但是將會進行檢測。

美國大使較早前曾在推特（Twitter）上發佈他自己與博爾索納羅的合照。

躲不開的諷刺

BBC駐南美記者凱蒂·沃森（Katy Watson）

很長時間以來，雅伊爾·博爾索納羅一直在企圖迴避這場疫情——現在他感染了，這一諷刺性事件在巴西沒有被忽略。

誹謗他的那些人——他有不少這樣的人——都加入了討論，說這是報應，是雅伊爾·博爾索納羅自己找來的。

在最大的報紙《聖保羅頁報》（Folha de São Paulo）甚至有一篇專欄題為《我為什麼歡呼要博爾索納羅死去》——隨著全球大流行疫情肆虐，巴西的政治圖景就是這麼撕裂，這麼有毒。

事實是，博爾索納羅加入了巴西170萬COVID-19感染者的行列。這是可怕的數字，巴西整個國家處在麻煩之中，新冠病毒傳播得很快。

博爾索納羅會不會只有輕微症狀就好了，然後繼續淡化疫情？還是會由此轉變話風，承認病毒已經來到家門口？不管發生什麼，最高位上的人染上了COVID-19，就說明了這個國家經歷著多大的危機。

巴西疫情狀況

巴西以及整個拉丁美洲的疫情是經過了一段時間來全面擴散，之後數字開始上升，先是在巴西的亞馬遜地帶，之後是在里約熱內盧和聖保羅出現更嚴重的爆發。

巴西在6月20日成為第二個感染超過100萬例的國家，之後繼續上升，超過了150萬。很多專家相信，檢測效率的低下意味著總體的感染和死亡數字可能還要高得多。

然而，即使在病例仍在增加的時候，封鎖令已經開始在很多地方解除。在過去一周，里約和聖保羅的酒吧及餐廳都已經重開。

已經有兩名衛生官員——均為醫生——在與總統產生分歧之後離開了自己的職位。

不過，一線希望是來自於巴西在疫苗技術方面的專長。與阿斯利康製藥（AstraZeneca）及科興生物技術（Sinovac）公司合作的兩種主要疫苗即將進入最後階段，在數以千計的巴西志願者身上進行測試。