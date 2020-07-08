間諜遊戲：中國的全球網絡

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圍繞中國電信巨頭華為的最新爭議聚焦在中國間諜、代理人招募以及擴大全球影響力的雄心勃勃的計劃上。

它有多廣泛，背後如何運作以及由誰操作？

據報道，在前英國軍情六處（MI6）間諜協助下整理的一份檔案，指控中國試圖操縱包括政客在內的英國重要人物，以支持這家電信巨頭在英國的業務。

世界上任何地方的大型中國企業據稱都有中共黨支部，以推動其政治議程並確保該公司遵守政治指示。

這就是為何中國專家斷言，中共確實有在英國運作，通常是在商業活動的掩護下進行。其中一位說：「黨的機器無處不在。對中國而言，商業與政治密不可分。」

中共有9300萬黨員，許多被安置在海外組織中。他們可以承擔收集機密的任務，尤其是在包括電信在內的技術領域。

專家說，中共有多種方法來招募或說服這些「代理人」以及在外國公司中擔任重要職務的個人。

「部署蜜罐」

第一種方法被稱為「積極激勵」，尤其是針對非中國公民。

在西方國家，這可以通過誘人的邀請來參加在中國舉行的重要商務會議，為遇到困難的公司提供財務幫助，或者提供（有時毫無意義）董事會非執行董事的席位，甚至在某些情況下可以改變生活的金錢。

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在過去10到15年中，越來越多的人凖備通過積極的激勵措施來招募表現良好的外國人。

據知情人說，聘用情報人員的手段可能十分險惡，包括對其在中國的家庭成員施加壓力（實際是敲詐），為粗心的西方商人設置蜜罐。

這通常需要與一個有魅力的女人進行"偶然"接觸，然後秘密地將其記錄下來並用作「黑材料」，指可以被用來當籌碼的信息。

一位在中國工作的英國商人說：「中國政府非常擅長在自己的領土上設置蜜罐。」通常由中國國家安全部管理。

這些有針對的行動並非集中進行，而是在省級國家安全局之外執行，每個省處理世界上不同的地理區域。例如，上海國安局覆蓋美國，北京覆蓋俄羅斯和前蘇聯共和國，天津覆蓋日本和韓國，等等。

一位熟悉運作過程的人說：「中國政府有各種手段獲取信息。從有針對性的大規模網絡間諜活動和盜竊，到有意或無意地選擇行業專家。」

他補充說：「中國與俄羅斯一起，是英國的最大間諜威脅」。