美國FBI局長公開指責中國「獵狐行動」

圖片版權 Reuters Image caption 美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷

美國聯邦調查局局長表示，中國政府的間諜和盜竊行動對美國的未來是「最大的長期威脅」。

美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）在華盛頓的哈德遜研究所發表演講時稱，中國針對美國開展了多種破壞活動。

他稱，中國已經開始強迫居住在國外的中國公民回國，「中國正舉全國之力，採取所有手段，努力成為成為世界上唯一的超級大國。」

中國外交部並未馬上對雷的言論發表回應。周三（7月8日），中國外交部副部長樂玉成出席活動講話時稱，世界期待中美密切合作、積極互動，以化解危機。

指責「獵狐行動」

周二（7月7日）近一個小時的講話中，美國聯邦調查局局長概述了中國政府干預的畫面，包括經濟間諜、數據和貨幣盜竊這些影響深遠的行動，以及利用賄賂和勒索試圖影響美國政策的非法政治活動。

雷表示：「目前，美國聯邦調查局每10小時就會啟動一宗新的有關中國的反間諜案件。」

他還表示，美國目前進行的近5000宗反間諜案中，近一半與中國有關。

克里斯托弗·雷稱，中國國家主席習近平率先發起了獵狐行動（Fox Hunt），面向住在國外的中國人，他們被視為中國政府的威脅。

「我們說的是試圖揭露中國廣泛侵犯人權行為的政治反對者、持不同政見者和批評者，」 他說，「中國政府希望迫使他們返回中國，而中國實現這一目標的策略令人震驚。」

「當無法找到某個獵狐目標時，中國政府派遣特使探望該目標在美國的家人。要傳遞的信息是什麼？目標有兩個選擇，要麼立即回中國，要麼自殺。」

在這次不尋常的講話中，雷對目前身在美國的，但在中國出生的人士表示，如果中國官員試圖讓他們回中國的話，他們可以聯繫美國當地聯邦調查局。

中國政府過去曾為這一行動辯護，稱這是合法反腐行動的一部分。

克里斯托弗·雷表示，美國司法部長和國務卿將在未來幾周進一步闡述中國造成的威脅。

雷發表講話之際正值中美之間的緊張關係加劇。

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新冠病毒疫情爆發後，美國總統特朗普嚴厲批評中國，一再將病毒全球大流行歸咎於中國。美國國務卿蓬佩奧本周表示，美國正在考慮禁止中國應用程序，包括廣受歡迎的抖音海外版應用程序TikTok。

他說，這些應用程序是「中共國家監視系統的附屬物」。

中國外交部副部長：合作大勢擋不住

中國外交部並未馬上對雷的言論發表回應。不過周三（7月8日），中國外交部副部長樂玉成出席活動講話時稱，面對百年大變局和世紀大災疫和新威脅、新挑戰，世界都期待中美密切合作、積極互動，以化解危機，而現實卻是美方越來越突出對華「戰略競爭」，宣揚「脫鉤」、「新冷戰」，從而使危機雪上加霜。

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樂玉成認為，中美要通過對話合作管控分歧，照顧彼此核心利益和關切，「儘管現在烏雲密布，但天塌不下來，太陽總是要出來的，中美走向合作的大勢是擋不住的。」

他還表示，堅決反對美國指責香港國安法，並呼籲不要將中美關係意識形態化。