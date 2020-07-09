香港《國安法》：澳洲暫停引渡協議，放寬港人簽證移民

圖片版權 EPA Image caption 澳大利亞總理莫里森

繼英國承諾為香港BNO護照持有者開啟移民入籍路徑後，澳大利亞政府也推出一系列措施，回應中國在香港推行《國安法》。澳大利亞採取的措施將包括暫停與香港的引渡協議、更新旅遊建議以及為香港居民提供簽證便利等。

中國駐澳大利亞使館發言人7月9日表示，香港國安法實施後，香港社會秩序將更加穩定，澳方所作所為嚴重違反國際法和國際關係基本凖則，粗暴干涉中國內政。

暫停引渡、更新旅遊建議

澳大利亞政府周四（7月9日）宣佈，將暫停與香港的引渡協議。

澳大利亞總理莫里森表示，港版《國安法》破壞了香港《基本法》，並打破了香港地區的自治。他稱，澳大利亞已經正式知會香港政府。

中國上周開始在香港實施廣受爭議的港版《國安法》。批評人士認為該法讓當局懲罰抗議者和政府批評者更加容易。而香港政府稱，必須實施該法令以保障香港社會穩定，防止抗議者威脅國家安全。

由於該法律的適用範圍尚不確定，批評人士稱，這部法律可能讓香港政府隨意拘留在香港的外國公民，這導致澳大利亞和其他一些國家發出了對香港的旅遊建議。

澳大利亞政府周四（7月9日）還敦促在香港的10萬澳大利亞公民，重新考慮去留。

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澳大利亞外交部稱：「因為國家安全定義模糊，你被拘留的風險可能會增加。你可能無意中觸犯法律。如果你對新法感到擔憂，請重新考慮是否有必要留在香港。」

總理莫里森說，澳大利亞與一些其他國家政府一直都非常擔憂香港《國安法》實施。

澳大利亞7月9日更新對香港的旅遊警示。澳大利亞政府建議在港澳大利亞公民重新考慮是否有必要留港，指《港區國安法》定義含糊，遭扣押風險增加，呼籲澳大利亞公民不要前往香港。

中國政府曾於6月發佈旅行提醒，警告國民不要前往澳大利亞。

早前，加拿大已經暫停了與香港的引渡協議。英國首相約翰遜也表示，正在檢視與香港的引渡協議。

放寬香港人簽證與移民

澳大利亞還宣佈了一些措施，讓香港人可以在澳大利亞開始新生活，包括將為目前在該國的香港人延長五年簽證。

「將有香港人考慮到其他地方去，把他們的技能和生意帶到其他地方，開始新生活，」莫里森說。

他宣佈了新的簽證措施，幫助已經在澳大利亞的香港公民留在該國。

據路透社報道，在澳大利亞畢業的香港學生將可以在澳逗留5年，之後再申請永久居留權。在澳大利亞持臨時工作簽證的香港公民也可以將臨時工作簽證延長5年，之後再申請永久居留權。

圖片版權 AFP Image caption 香港示威者闖入立法會，塗污區徽。

莫里森表示，目前有1萬名香港人持澳大利亞學生簽證或臨時工作簽證。

澳大利亞還向香港設有地區總部的國際金融服務、諮詢和媒體企業推銷遷往澳大利亞的方案，並表示將提供遷移員工的激勵措施和簽證方案。

澳大利亞代理移民部長塔奇（Alan Tudge）說：「我們希望他們把目光投向澳大利亞，來這裏開店。」

中國回應

中國外交部發言人趙立堅周四敦促澳大利亞立即停止干涉香港事務，以免對中澳關係造成進一步損害。他稱，中方對澳洲言論及措施保留進一步作出反應的權利，一切後果由澳方承擔。

中國駐澳大利亞使館發言人周四表示，對澳政府今天宣佈的有關涉港舉措及錯誤言論表示強烈不滿和堅決反對。

「澳方所作所為嚴重違反國際法和國際關係基本凖則，粗暴干涉中國內政。」發言人稱。

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發言人稱，中方多次闡明，香港國安法實施後，香港的法律體系將更加完備，社會秩序將更加穩定，營商環境將更加良好；香港事務純屬中國內政，澳方成天把反對"外國干涉"掛在嘴邊，卻在涉港問題上說三道四，充分暴露了其虛偽性和雙重標凖。

「中方敦促澳方停止借任何名義、以任何方式干涉香港事務和中國內政，否則必將搬起石頭砸自己的腳。」聲明稱。