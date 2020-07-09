圖片版權 Reuters Image caption 克里斯托弗•雷說，說中國能夠以「專制的效率」施加惡性影響，（中國）「工於心計，持之以恆，耐心等待，不受開放民主社會的道義或法制的約束」。

美國聯邦調局長最近指中國為美國未來「最大的長期威脅」，但同時又說要繼續同中國保持經濟往來。美中經濟能脫鉤嗎？

周二（7月7日）美國聯邦調查局局長克里斯托弗•雷在美國保守派智庫哈得遜研究所發表講話說， 「中國正傾舉國之力，不惜使用任何必要手段，爭取成為世界唯一的超級大國。」

克里斯托弗•雷說，說中國能夠以「專制的效率」施加惡性影響，（中國）「工於心計，持之以恆，耐心等待，不受開放民主社會的道義或法制的約束」。

聯邦調查局局長在描述中國的經濟間諜活動以及中國試圖盜竊美國技術和商業機密時做了上面的描述。

「長期的頭號威脅」

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他說在過去10年中，涉及中國的經濟間諜案件增加了13倍，例舉了多起學者和研究人員參加中國政府的「千人計劃」項目，向北京出賣機密。

克里斯托弗•雷 說，「我們已經到了這種地步，即聯邦調查局沒10個小時就新增一起中國相關的反間諜案調查。在聯邦調查局將近5千個正在調查的反間諜案件中，其中近半數同中國有關。」

克里斯托弗•雷認為，美國需要使用 「所有的方法，在所有的行業」採取回應的辦法。他說中國將「繼續努力盜用我們的思想，影響我們的決策者，操縱我們的公眾輿論，並且盜取我們的數據。」

周三中國外交部發言人趙利堅在新聞發佈會上回應了美國聯邦調查局負責人的講話，他指責說「美國的外交政策被像雷這樣的聯邦調查局官員等反華勢力所左右，所綁架。」

趙利堅還說他「注意到，雷公然聲稱聯邦調查局每10個小時就處理一起涉華案件，他們不要以為中國安全部門是吃素的」，暗指中國也有很多涉美間諜案。

「借助全球化坐大」

BBC報道說，克里斯托弗•雷在長達一個小時的講話中對中國威脅作了直白，令人震驚的描述。對此BBC的防務記者馬庫斯評論說，中國對西方的威脅不僅僅在於其軍事實力的增長，而且在經濟和技術方面中國已經出為能和美國匹敵的競爭者。

200年前的大國角逐或多或少是平等的競爭，那時的世界沒有現在這樣的整合程度。在冷戰中蘇聯雖然在軍事競爭中可以和美國匹敵，但是蘇聯幾乎被隔離在國際系統外，蘇聯的經濟實力相對落後。

馬庫斯認為，現在的中國具有巨大的經濟規模，而且其實力仍然在不斷增強。而且中國同西方國家在同一個經濟空間中並存，而且在關鍵的產業供應鏈中佔據主宰地位。

現在世界全球化高度發達，數據和信息變得比以往更加重要，這些因素幫助了中國向全球擴展其影響力。

「不顧實際強行脫鉤」

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出於同樣的考慮，特朗普政府中的對華鷹派主張美國和中國經濟脫鉤。美國《外交政策》雜誌文章說，美國決策者在新冠疫情前就希望擺脫美中的「經濟擁抱」，現在美中這兩個世界上的最大經濟體之間不僅經濟關係受到嚴重影響，在其他許多方面也在走向對抗。

不過最近中國的外交主管表示，美中在經濟上很難完全脫鉤。周四（7月9日）中國外長王毅在中美智庫媒體視頻論壇的講話中說，說美國在對中國關係中受損的說法不符合歷史事實。

王毅強調中美關係存在經濟合理性，兩國已經融合成為利益共同體。他說美國和中國的關係發展到今天已經很難「不顧實際強行脫鉤」。

克里斯托弗•雷在周二的講話中，雖然指出中國已經成了美國最大的現實威脅，但同時也說美國還是要同中國做生意，招待中國遊客和留學生，「在世界舞台上同中國共存」。