美國宣佈制裁多個侵犯新疆人權的中國官員及實體

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美國國務院與財政部宣佈，制裁多個涉及侵犯新疆人權的中國官員及政府實體。

美國財政部周四（9日）表示，將對中國新疆四名現任或前任政府官員施加制裁，因他們涉及「嚴重侵犯新疆少數民族的權益」。

受制裁的官員包括：新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國、前政法委書記朱海侖、新疆政府副主席、公安廳黨委書記兼廳長王明山，以及前公安廳黨委書記霍留軍。

新疆自治區公安廳亦在制裁名單之列。

制裁對象的在美資產、直接或間接持有的實體都將被全數凍結。美國將禁止在美人士與「黑名單」的個人及其擁有的實體作商品或服務交易。

財政部長姆努欽在聲明中表示：「美國致力於全面利用金融實力，讓新疆和世界各地的侵犯人權的人士承擔責任。」

美國國務院在同日宣佈，對陳全國、朱海侖、王明山施加制裁與簽證限制。他們及其直系親屬將無法入境美國。

美國國務院在去年10月已宣佈損害新疆少數民族權利的中國官員施加簽證限制，不過當時並無指名道姓，外界猜測作風強硬的「新疆一把手」陳全國在制裁之列。

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國務卿蓬佩奧9日表示，美國還將其他一些中國共產黨官員實施簽證限制，這些官員拒信參與了拘押、侵犯新疆維吾爾人、哈薩克族人和其他新疆少數民族。他們的家人的簽證也將受限。美方聲明中未列明這批官員的具體姓名和人數。

蓬佩奧批評，中國共產黨在新疆犯下「恐怖與系統性的暴行」，並呼籲其他國家與美國一同譴責這種損害人權與基本自由的行為。

什麼是《全球馬格尼茨基人權問責法》？

美國財政部對四名中國官員及一個政府實體的制裁，建立在《全球馬格尼茨基人權問責法》基礎上，該法通常用於懲處嚴重侵犯人權及貪腐人員。

馬格尼茨基（Sergei Magnitskyi）是一名俄羅斯律師和稅務調查員。他發現一批內務部官員的貪腐行為後，被關進監獄，據悉在獄中遭到毒打，家人被拒絶探望，他外出就診的申請也遭到拒絶。馬格尼茨基2009年在獄中去世，享年37歲。

他生前就職的資產管理公司Hermigate Capital首席行政官布羅德（Bill Browder）認為，應該對馬格尼茨基之死負責的人，在俄羅斯不可能受到懲罰，但許多莫斯科高官都家財萬貫，而且經常在歐美旅遊。因此，在他國對其實施制裁相對有效，為此布羅德致力於推動美國國會立法。

美國《全球馬格尼茨基人權問責法》（The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act）2012年在眾議院通過，2015年在參議院通過，2016年附加在年度《國防授權法》中。該法案授權美國政府對違反人權及國外顯著腐敗人士實施制裁，例如禁止入境、凍結並禁止官員在美國的財產交易。

俄羅斯總統普京對此感到震怒，宣佈禁止美國公民領養俄國兒童作為報復。華盛頓隨後擴大了人權制裁名單範圍，加上了伊拉克、緬甸和南部蘇丹的達官要人。

先後通過了本國版本的馬格尼茨基法案的國家包括：毗鄰俄羅斯的拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞；加拿大和科索沃。澳大利亞、法國、瑞典、荷蘭的類似法案正在審議，歐盟去年12月承諾將出台相關法案，因新冠疫情爆發而暫停。

英國政府本周稍早前以馬格尼茨基人權法為法律基礎，宣佈首批全球人權制裁名單，其中並沒有中國人。

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制裁意味著什麼？

美國近日宣佈多項針對中國官員的簽證制裁。

本周二，國務院表示，涉及限制記者、遊客、外交官或其他美國官員進入西藏的中國官員，將被禁止入境美國。受影響的官員人數及名單暫時不明。

美國上一輪針對中國官員的制裁焦點則在香港。

蓬佩奧上月宣佈，針對被認為損害香港高度自治及香港人權、基本自由的現任及前任中國共產黨官員，美國將對他們及其家人實施簽證限制。

然而，他未提及任何具體人名，以及這些官員將面臨何種美國簽證限制。

美國共和黨研究委員會6月發表的國家安全戰略報告，建議依據《全球馬格尼茨基人權法案》採用「史上最嚴厲的制裁措施」，制裁侵犯香港、新疆、西藏人權的中共高層官員。

報告提出的制裁清單包括負責統戰工作的中共中央政治局常委、中國全國政協主席汪洋，以及負責港澳事務的另一位政治局常委韓正。報告還建議制裁其他涉港事務官員，包括港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧等。

除了簽證限制外，「金融大棒」是美國制裁的一大有力手段。

登上美國制裁名單的侵犯人權者，除被凍結在美個人資產外，將不被允許從美國的經濟活動中獲取利益，或無法通過美國的金融機構轉移資金。