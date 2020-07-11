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本周是七月的第二周，香港《國安法》頒布後，駐港國安公署迅速揭牌，各方反應繼續顯現。澳大利亞加入英美，也推出針對香港的限制措施。

中國大陸方面，股市迎來一波猛漲，站上五年來的最高點。本周，因新冠疫情延期一月的中國高考拉開帷幕，但高考前多起包括冒名頂替在內的舞弊案件引發對公平性的討論。

北京新一輪疫情得到控制，本周首現零新增。同樣在北京，知名法學家許章潤被警察帶走，最近幾年他發表多篇文章批評中國當局。

1. 7月8日，中國政府駐香港國安公署揭牌

你的器材不支持播放多媒體材料 中國政府駐香港國安公署揭牌，居民聲稱事前無通知

香港《國安法》在香港和海外持續發酵。本周BBC中文通過五張圖為你詳解其中的法律重點，比如相關機構組成和權力分配等。

西方國家對香港《國安法》反應強烈，此前英國承諾為香港BNO護照持有者開啟移民入籍路徑，本周BBC中文採訪探討這一政策是否會導致香港移民潮。本周澳大利亞政府也推出一系列措施，作為回應，包括暫停與香港的引渡協議、更新旅遊建議以及為香港居民提供簽證便利等。中國則對兩國的干涉表示反對，稱澳方成天把反對"外國干涉"掛在嘴邊，卻在涉港問題上說三道四，充分暴露了其虛偽性和雙重標凖。

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2. 疫情陰霾未散 中港股市迎來暴漲

新冠疫情還沒完全消退，中國股市在7月初則迎來一輪暴漲，港股也幾乎同步放量上漲。截止本周三（7月8日），中國股市滬深300指數已連續七個交易日上漲。七天內，滬綜指連續突破3000點、3100點、3200點、3300點和3400點五個整數關口。創下五年來高位。

市場建立起對經濟復蘇的預期，促使本輪股市上漲。但也有聲音認為，目前經濟狀況並不支持這種程度的暴漲，恐重蹈2015年「股災」覆轍。本周BBC也報道了疫情影響下面臨困境的中國底層農民工和大學畢業生。

圖片版權 CNS Image caption 北京對居民進行核酸檢測。

3. 北京首現「零新增」，香港第三波新冠疫情

7月6日，北京新發地農貿市場新冠疫情爆發近一個月後，中國首都首次出現零確診，這可能得益於北京的大規模檢測和及時小區封閉式管理等措施。但北京病毒源頭謎團未解，無症狀感染者仍是防控難點。

2020年6月11日至7月2日，北京市對1005.9萬人進行了核酸檢測，陽性率為十萬分之三點六七。

而香港近日爆發第三波新冠病毒疫情，周五（7月10日）單日新增38宗確診，其中32宗屬於本地病例。本次社區爆發暴露出的防疫漏洞有哪些？為什麼關門抗疫5月之久，依舊有本地爆發？

疫情下，香港教育局宣佈中小學和幼稚園下周一開始提前放暑假。也有立法會議員提出，政府應該重新考慮是否如期舉辦香港書展。

世界衛生組織本周亦表態，在封閉環境下不排除新冠病毒氣溶膠傳播途徑。這與中國確認氣溶膠傳播的時間相隔了5個月之久。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 許章潤

4. 清華大學教授許章潤被警方帶走，曾多次發文批評中國當局

許章潤是中國知名法學家，也是清華大學法學教授本周一（7月6日）上午被四川警方從北京家中帶走，具體原因不明。

與許章潤熟悉的朋友對BBC中文表示，懷疑許被帶走與最近幾年他發表的批評中國當局的文章有關，這些文章最近集結成書《戊戌六章》，6月底在美國出版。

新冠疫情爆發和「吹哨人」李文亮事件曝光後，一批要求言論自由、改變現狀的學者和知識分子遭到中國當局警告和打壓。

圖片版權 CNS Image caption 高考前夕，昆明市第一中學的學生們為高三年級學生舉行高考「壯行儀式」。

5.中國高考前曝光三起醜聞，考場外的弊案和漏洞是怎麼發生的

作為中國最重要的年度考試，超過1000萬高中畢業生將在考場上激烈角逐，決定他們將前往哪所大學就讀。由於突如其來的新冠疫情，今年的中國高考罕見地延期一個月，在7月7日和8日舉行。

由於從出題到閲卷、投檔都在國家的嚴密監管下進行，高考也被許多中國人稱讚為是最公平的選拔制度。

但這種信任正在遭遇危機。在多起舞弊醜聞中，山東省被發現有大量考生被冒名頂替上大學的案例，還有知名藝人被曝出曾使用虛假的身份參加考試，引發民間對於中國高考公平性的強烈質疑和討論。

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6. 香港立法會選舉9月舉行，民主派在7月11日和12日舉行初選

四年一次的香港立法會選舉將於9月6日舉行，官方提名將於7月18日開始。民主派在7月11日和12日舉行初選，決定由誰參加選舉，避免民主派不同派系同時派出多人參選，分薄票源。目前已確定52個候選人。

這場選舉被視為民主派陣營中傳統政黨與傾向以更激烈手段抗爭的本土派之間的競爭。

圖片版權 EPA Image caption 美國航母在南海軍演的同時，中國海軍也在南海軍演，被認為是兩國在國際間秀實力。

本周其他的重要故事：