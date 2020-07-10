中國大使館稱哈薩克斯坦出現「不明肺炎」，哈衛生部稱是「假新聞」

圖片版權 Reuters Image caption 一名女士在阿拉木圖的流動核酸檢測站。

中國駐哈薩克斯坦大使館周四（7月9日）警告稱，自今年6月以來，哈薩克斯坦的肺炎病例激增，並出現了「不明肺炎」。

「該病致死率遠高於新冠肺炎，」中國大使館在一份公開的新聞稿中說。「哈衛生部等機構正對該肺炎病毒進行對比研究，尚未予以明確定性。」

不過，哈薩克斯坦衛生部周五對此予以否認，表示這一說法「與現實不符」。

「不明肺炎」

中國駐哈薩克斯坦大使館周四在官網上發佈了題為《提醒在哈中國公民注意防範不明肺炎》的公告，稱哈薩克斯坦出現了致死率「遠高於新冠肺炎」的新疾病，但尚未明確定性。

在公告開頭，中國大使館援引當地媒體報道說，哈薩克斯坦的阿特勞州（Atyrau）、阿克托別州（又稱阿克糾賓，Aktobe）和奇姆肯特市（Shymkent）自6月中旬以來報告的肺炎病例大幅增加。

圖片版權 Chinese Embassy in Kazakhstan Image caption 中國大使館稱哈薩克斯坦出現了致死率「遠高於新冠肺炎」的新疾病。

「截至目前，三地已有近500人感染、30餘人病危，」中國大使館繼續寫道。「今年上半年，哈肺炎共導致1772人死亡，僅6月就有628人死亡，其中也包括中國公民。」

阿特勞州和阿克托別州位於哈薩克斯坦西部，與俄羅斯接壤。而由哈薩克斯坦政府直轄的奇姆肯特市位於該國南部，臨近烏茲別克斯坦和吉爾吉斯斯坦。

中國大使館在聲明中表示，希望哈薩克斯坦的中國公民注意相關情況，「切實提高防範意識，降低感染風險。」

中國大使館的公告經多家中國官方媒體轉發後引發廣泛關注，話題#「哈薩克斯坦出現不明原因肺炎」登上了中國社交媒體微博的熱搜榜。

儘管中國大使館在文中並未進一步解釋或提供有關「不明肺炎」的信息，但很多讀者自然而然地將其與去年年底中國爆發新冠疫情後，武漢當局最初使用「不明原因的肺炎」一詞相聯繫起來。

哈薩克斯坦反駁

不過，哈薩克斯坦衛生部在一天後便很快反駁了這一消息。

在一份發佈在官網的回應中，哈薩克斯坦衛生部表示，該國根據世界衛生組織的國際疾病分類標凖，對任何發現的肺炎症狀進行監測和報告。

「根據編碼，當肺部顯示出現磨玻璃陰影症狀時，臨牀和流行病學診斷都會判定為新冠肺炎，但實驗室測試並不支持這個診斷結果，」該國衛生部說。

或許為了避免直接批評中國政府，哈薩克斯坦衛生部在回應中並未直接提及中國大使館，而是強調中國媒體的報道「與事實不符」。在文章配圖中，該國衛生部還專門用英文強調這是「假新聞」（Fake News）。

肺炎是新型冠狀病毒引發的最明顯疾病之一，大部分國家以實驗室進行的核酸檢測作為確診依據。

哈薩克斯坦新聞網站「Tengrinews」報道，哈薩克斯坦衛生部長崔·阿列克謝（Tsoy Alexey）在6月下旬表示，該國每天有近2500人被確診患有肺炎。

「自6月10日以來，我們發現肺炎明顯增加，並出現明顯的新冠肺炎症狀，但PCR檢測（核酸檢測）結果均為陰性。」

阿克托別州衛生部門顧問埃塞特·卡裏耶夫（Aset Kaliev）表示，在大多數接受檢查的患者中，新冠肺炎檢測為陰性，但這並不意味著他們沒有冠狀病毒感染。

圖片版權 KAZAKH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE Image caption 哈薩克斯坦總統托卡耶夫表示，該國疫情形勢仍然嚴重。

「肺炎的最初誘因可能是冠狀病毒，隨後發生了其他感染，」卡裏耶夫對哈薩克斯坦媒體「Khabar 24」說道。

BBC就此事詢問世界衛生組織。該組織表示，肺炎有多種可能的解釋，但可以確定的是新冠肺炎正在哈薩克斯坦流行，在過去7天內，哈薩克斯坦報告了超過1萬例經實驗室確定的新冠疫情病例。

「我們正在與哈薩克斯坦當局保持聯繫，以了解情況並提供必要的支持，」世衛組織發言人表示。

二度封鎖的哈薩克斯坦

除了至今仍未匯報任何新冠疫情信息的土庫曼斯坦，哈薩克斯坦是中亞國家中疫情最為嚴重的國家。官方媒體哈通社報道說，截至周五（7月10日）該國至今已有超過5.4萬人確診，死亡人數264人。

早在3月16日，哈薩克斯坦為了應對新冠疫情，就曾宣佈進入緊急狀態。封鎖措施在5月11日解除，但隨著肺炎病例激增，一些地區在7月5日起重新實施了限制和隔離措施。

哈薩克斯坦總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）周三（7月8日）在一次講話中表示，該國疫情形勢仍然嚴重，現在放寬限制還為時過早。他補充稱，該國「實際正面臨第二波新冠疫情，同時肺炎病例大幅上升。」

圖片版權 Reuters Image caption 哈薩克斯坦至今已有超過5.4萬人確診新冠肺炎。

首都努爾蘇丹的衛生部門主管薩爾·基西科娃（Saule Kisikova）表示，每天都有大約300-400名被診斷為肺炎的患者住院治療，確診的病例大約為150例。

6月18日，哈薩克斯坦前總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）的新冠病毒檢測呈陽性，隨後進行自我隔離。同日，哈薩克斯坦副總理耶拉利·圖格讓諾夫（Yeraly Tugzhanov）也通過社交媒體宣佈感染了新冠病毒。

此外，哈薩克斯坦議會下院議長努蘭·尼格馬圖林（Nurlan Nigmatulin）和前衛生部長耶爾詹·比爾塔諾夫（Yelzhan Birtanov）也因新冠病毒檢測呈陽性住院。