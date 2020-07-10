肺炎疫情下逆勢而行的整形行業： 「我可以在家康復」

圖片版權 Getty Images Image caption 疫情導致全球很多商店關門，但許多外科整形診所仍對外開放。

新冠疫情期間世界經濟不景氣下， 許多外科整形診所的客源卻在增加。因為口罩可以隱藏他們做完手術後的臉或在家工作中康復。

疫情導致全球很多商店關門，但許多外科整形診所仍對外開放。它們採取更嚴格的措施，例如針對新冠病毒的（體溫）測試和更頻繁的清潔工作。

美國、日本、韓國和澳大利亞的診所，更多人做豐唇術，打肉毒桿菌針，面部提拉和隆鼻/墊鼻等。

在洛杉磯做豐唇和頰脂切除手術的亞倫·埃爾南德斯（Aaron Hernandez）告訴BBC：「我決定在隔離期間做完所有療程，因為我能在家恢復 。豐唇是並非所有人都會做的事情，所以有的人可能會發現它與眾不同。我寧願待在家裏直至完全康復，出門後別人就不知道我做過這些手術。」

他說隔離前做過類似手術，但不得不去公共場合上班，當時他的嘴唇「極度腫脹和有淤青」。

美國得克薩斯州的美容外科醫師羅德· 羅瑞（Rod J Rohrich）說，疫情期間他接診了更多病人。他告訴BBC：「甚至比正常情況更多。如果我們願意的話可以一周工作六天。這真是太神奇了。」

他說，通常人們在考慮手術時都必須考慮在家康復的因素，但由於現在很多人在家工作，因此無需考慮這一點。

「他們實際上可以在家康復，也可以在隆鼻或整容後出門時戴上口罩。人們希望恢復正常生活，也想外表和感覺一樣好。」

圖片版權 Getty Images Image caption 到韓國做整形的外國客人減少，本地人增加。

疫情期間，不僅美國的整形人數增加。

以整形手術聞名的韓國是最早發現新冠病毒的國家之一。韓國並未實行全國性的封鎖措施，而是以實施社會疏離措施為主，鼓勵人們在家工作。

到韓國美容診所的外國遊客減少，但當地人開始成了診所的主要客流。許多診所給當地人打折。

一位54歲的中學老師在2月接受雙眼皮手術，他告訴《中央日報》說：「我去過的每個整形診所都擠滿了人」。

首爾的BK醫院告訴BBC，大流行開始時人們很緊張，但更多的當地人已經開始來到診所。

這位醫院發言人說：「儘管有新冠疫情，但整形者慢慢感覺做手術是安全和舒適的，客源不斷穩步增加。與去年同季相比，人數估計增加一半。」

發言人說，外國的諮詢量也在增加。

「在線查詢的數量大大增加。因為一旦取消旅行限制，在線諮詢就能為可能的旅行做凖備。」

圖片版權 EPA Image caption 疫情期間，日本國民被督促盡量留在家裏

日本未因疫情正式封城，但首相安倍晉三宣佈日本進入緊急狀態，該狀態一直持續到5月31日。人們被要求留在家。

儘管如此，希望求診的人數也有所增加。

這一激增促使日本美容醫學協會警告說，美容「對許多人來說不是必不可少的」。該協會要求人們遠離外科手術，以「防止病毒進一步傳播」。

福岡「福樂」（Bliss）診所的臨牀協調員米歇爾·塔吉裏（Michelle Tajiri）說：「作為一家提供當日完結手術的門診型整形診所，我們看到疫情期間希望進行治療的患者湧入。」

「主要原因是他們下班了，休息時間不是問題，而且每個人都戴口罩，因此可以輕易掩蓋任何面部手術的痕跡。」

埃爾南德斯而言，選擇疫情期間做手術的時機恰到好處。 「這肯定讓我有更多時間恢復。我能做藥物治療，如果我開車的話就不行。而且我能給嘴唇和臉部做更多冰敷。」