圖片版權 Getty Images Image caption 《哈里波特》作家JK 羅琳因為對變性發表評論成為取消文化的受害者

「取消文化」指的是一種抵制行為，尤其是在網上發起的抵制行為。

社交媒體上常見某人（通常是知名人物）或某家（知名）企業因為說了或做了一些令人反感或不能接受的言論或行為，然後就被各種輿論抵制，其工作機會、商業代言、企業贊助，甚至其網絡影響力「全被取消」。

有些人把「取消文化」形容為網絡羞辱或網絡暴力，但兩者又不完全一樣。

網絡羞辱或網絡暴力比較負面，而取消文化主要是被抵制的對象發生了或被人挖出來曾經做過引人反感或不能接受的言行，「取消」的目的是讓他/她受到懲罰。

「被取消」的名人

什麼樣的言行會讓知名人物「被取消」呢？過去的例子包括涉嫌性騷擾或性侵，或其他涉嫌犯罪行為。

還有一些與種族主義或反同性戀相關的言行，也會讓人成為網絡上被取消的對象。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國前總統奧巴馬也捲入取消文化的大討論中。

例如美國好萊塢名演員凱文·斯派西（Kevin Spacey ）2017年遭人爆料涉嫌性侵醜聞，不斷有新的指控者站出來指證，斯派西名望瞬間跌落谷底，所有演出機會一夕之間消失，Netflix也撤下熱播的《紙牌屋》劇集。

後來美國警方以罪證不足為由，撤銷對他的起訴，但身陷性侵醜聞「被取消」的斯派西至今一直沒有走出陰霾。

中國演藝名人范冰冰，2018年被爆「陰陽合同」逃漏稅，一夕之間在公眾視野中消失，演藝圈「去范冰冰化」，所有演藝機會代言贊助合約全部取消。

言論自由

近年來由於「取消文化」盛行，漸漸開始有一些人站出來批評此一現象引發人們恐懼心理，深怕一不小心動輒遭罪，上綱上線遭到網友群起攻擊。

也有人批評「取消文化」縮小了表達個人的言論自由，對於差異性多元化的容忍度也降低了，很多人擔心如果不小心說錯話，一生命運可能就此永遠改變。

最近，包括《哈利·波特》作家JK·羅林，魯西迪（Salman Rushdie）等150名作家和學者發表聯名信譴責「取消文化」危害言論自由。

他們說，社交媒體的確能提升社會正向改變，但是不能因為取消文化而失去公開辯論的環境。

聯名信還表示，「公開羞辱、集體排斥、盲目的道德觀」無助於社會的公平正義和理性辯論。

「正義魔人」

圖片版權 Getty Images Image caption 取消文化或許能成為進步的力量，但是也可能有反作用。

前美國總統奧巴馬就明白指出取消文化造成的「正義魔人」危險性。

他說：「如果我在推特上揭露某人的錯誤言行，那可能讓我感覺良好，我可能會覺得自己在道德制高點上評斷別人的所作所為。」

奧巴馬表示，取消文化錯誤地賦予人們評斷他人的權力，讓人們忘記了做錯一件事的人，並非十惡不赦。

不要忘記了，你在網絡上大加撻伐的人也有家庭和孩子，在其他方面可能和你也有些類似的地方。

網絡時代，社交媒體可能是人們抒發情緒的地方，但也要小心謹慎別隨意評斷別人的言行。