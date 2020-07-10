中國確認5個月後世界衛生組織不排除新冠病毒空氣傳播

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世界衛生組織本周表態，在封閉環境下不排除新冠病毒氣溶膠傳播途徑。這與中國確認氣溶膠傳播的時間相隔了5個月之久。

研究人員雖然對世衛組織表態表示歡迎，但是有專家認為，這樣的表態或許來得太遲。

到7月10日，全世界已經有1200多萬確診感染病例，其中死亡人數超過55萬人。

世界衛生組織總幹事譚德塞表示，目前疫情仍然在全球加速蔓延。本周，世衛組織宣佈啟動大流行防範和應對獨立小組，評估世界對新冠病毒大流行的應對情況。

世衛改變態度的原因

此前，來自32個國家的239名科學家向世界衛生組織和其他衛生機構發表了一封公開信，呼籲權威的衛生當局更新有關新冠病毒的相關信息。

這一公開信題為《到了該解決新冠病毒空氣傳播問題的時候》，呼籲世衛組織更加重視新冠病毒通過空氣傳播的問題。

信中寫道：人們極有可能在相隔近到中等距離時，吸入微小呼吸道飛沫中的病毒。我們在此倡議採取預防措施控制這種空氣傳播途徑。

世界衛生組織表態稱不排除在室內和封閉空間內氣溶膠傳播新冠病毒的可能性，但仍然需要進行更多研究和取證。

世界衛生組織建議，無論結果怎樣，公眾應該採取全面預防措施，保持社交距離、在適當場合戴口罩、勤洗手，等等。

中國確認空氣傳播

中國官方衛生部門早在今年2月8日確認，新冠病毒可以通過空氣傳染。

當天在上海舉行的新聞發佈會上，衛生防疫專家確認：新冠肺炎傳播途徑，除了直接傳播、接觸傳播之外，還包括「氣溶膠傳播」。

氣溶膠（aerosol），是由固體或液體小質點分散並懸浮在氣體介質中形成的膠體分散體系。通俗簡單來說，氣溶膠就是空氣中穩定分散懸浮的液態或固體小顆粒，肉眼看不見。

所謂「氣溶膠傳播」，即飛沫混合在空氣中，形成「氣溶膠」，吸入後導致感染。

如果世衛組織證實相關的研究和證據，將可能影響世界衛生組織對室內隔離防疫措施建議。

世界衛生組織承認，有證據顯示在封閉或者擁擠的空間內空氣傳播病毒的可能性，涉及到病毒空氣傳播問題，初步發現需要仔細解讀。

病毒在空氣中存活多久？

研究顯示，人工釋放的新冠病毒能在空氣中至少存活3個小時。

但是科學家指出，這樣的試驗室在實驗室中進行的，與真實生活場景不同，因此結果也可能不同。

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：我們的大腦如何應對這場全球大流行？

被稱為新冠病毒超級傳播病例的存在，加強了人們對空氣傳播可能性的懷疑。

在美國華盛頓的一個城市，某人被懷疑感染了至少45人，而這些感染者與傳播者在同一個合唱團唱歌。在中國出現的傳染個案顯示，在同一餐館就餐的人共有9人被傳染，其中包括距離6米以外的人。

現在怎麼辦？

病毒傳播的途徑決定了用什麼方法阻止病毒的傳播。

從一開始，世界衛生組織的防疫指南建議公眾用肥皂洗手20秒，採取社交隔離，與人保持距離。

但是科學家們認為，雖然這些措施仍然很有效，卻並不足夠防控通過空氣傳播的病毒。

截至現在，世界衛生組織在其官網上發表的建議仍然顯示：空氣傳播與飛沫傳播不同，病毒空氣傳播指病毒可能會長時間在空中停留，並在一米以上的距離內傳播。

專家認為，在通風條件不好且比較狹小的房間裏，感染者攜帶病毒的氣溶膠濃度會很快升高，感染概率會大增。但是在戶外開放空間，新冠病毒雖然可能隨風傳播，但濃度和感染能力被稀釋，傳染性大大減弱。

隨著越來越多國家逐漸解封，有的出現第二波疫情， 病毒通過空氣傳染的問題已經引起了越來越多衛生當局的重視。