美國《歡樂合唱團》女明星恐意外溺水身亡 震驚西方

圖片版權 Reuters Image caption 里維拉因出演《歡樂合唱團》而成名。

曾因出演音樂輕喜劇《歡樂合唱團》（ Glee）而出名的美國女演員娜亞·里維拉（Naya Rivera）可能意外溺水身亡。

美國南加州官員說，現年33歲的里維拉星期三（7月8日）下午在洛杉磯西南的皮魯湖（Lake Piru)上租了一條船，跟年僅4歲的兒子一起划船游泳。

但後來，里維拉「失蹤」，船上只剩下里維拉年幼的兒子。

目前當地警方相信，里維拉可能不幸溺水身亡。

加州圖拉縣警察局還表示，他們已經把之前的搜救努力改為尋人行動。

但由於當地天氣狀況和能見度給遺體尋找工作帶來很困難。

圖片版權 Reuters Image caption 里維拉和兒子租用的小船

誰是娜亞·里維拉

里維拉從小就是一名童星，她曾做過兒童演員，並拍過電視廣告片等，四歲時還出演了美國版的《王室家族》（the Royal Family）情景喜劇。

2009年，里維拉參加《歡樂合唱團》試鏡，一舉成功。她在這部熱播美劇（2009-2015）中飾演拉拉隊長桑塔納·洛佩茲（Santana Lopez）一角。

正是《歡樂合唱團》讓里維拉成為美國家喻戶曉的明星。在劇中，洛佩茲敢愛敢恨的鮮明個性給觀眾留下了深刻印象。

2014年里維拉與演員瑞恩·多西（Ryan Dorsey）結婚，兩人的孩子正是船上4歲的兒子。

但他們的婚姻僅維持了4年。兩人對兒子都有監護權。

到底發生了什麼？

當局說，周三出事當天，里維拉跟兒子一起租了一條船，但3小時租時到期後並未返回。

於是，工作人員到湖上去尋找他們。

警方說，湖上另一名遊客發現里維拉租的小船正在湖上漂著，而里維拉4歲的兒子則在船上睡著了，身上還穿著救生衣。

里維拉兒子告訴調查人員說，他和媽媽在湖裏游泳，但媽媽就再也沒回到船上。

當地警署表示，事出後他們已經關閉湖區以便搜索行動。

圖片版權 Reuters Image caption 近上百人參加了搜救和尋找里維拉的行動。

文圖拉警局長官戴爾表示，他們判斷很可能就是事故，里維拉溺水身亡，因為沒有任何其他違規和可疑跡象。

警方說，事出後大約有80多名專業人員參與了搜索營救活動，包括直升機、船隻、潛水員以及地勤人員等。

但由於湖區的能見度很差，警方警告說，即使能找到屍體的話，可能也需要數周的時間。

戴爾說，無論如何也要找到里維拉，至少能讓她的家人能夠與她道別。

在事故前一天，里維拉還在社交媒體推特上上傳一張自己和兒子的照片，並寫道：「就我們兩人」。

包括美國歌手黛米·洛瓦托（又譯黛咪·洛瓦特，Demi Lovato）等美國許多名人紛紛為里維拉的「失蹤」祈禱，希望她能平安返回。