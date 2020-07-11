美國最高法院判定俄克拉荷馬州半數土地屬於原住民

圖片版權 Getty Images Image caption 美國原住民爭取權益的努力有了最新結果

美國最高法院裁決，俄克拉荷馬州的大約一半土地屬於美國原住民，裁決同時也推翻了一起兒童性侵案的判決結果。

最高法院以5比4的結果裁定，俄克拉荷馬州東半部，包括第二大城市塔爾薩（Tulsa），應該被視為是原住民保留區。

這個案件是原住民麥克格特（Jimcy McGirt）提出來的；他在1997年被判決強姦女童罪名成立。

他宣稱案件發生地屬於原住民領地，只有聯邦法庭有權審理，俄克拉荷馬州法院的判決無效。

有什麼影響？

這個裁決被認為是數十年來對美國原住民影響最為深遠的司法判決之一。

判決結果意味著，過去在州法院被判有罪的部族成員，如果犯罪事實發生在被認定為原住民保留區境內的話，就可以對有罪判決提出異議。

這是因為只有聯邦法庭有權力對原住民保留區發生的犯罪對原住民提出刑事訴訟。

有媒體報道說，住在原住民保留區內的部族成員也可以獲得州稅的豁免權。

判決涵蓋的原住民保留區面積約為300萬英畝，居民有180萬人，其中15%是原住民。

Image caption 地圖

裁決說了什麼？

美國總統特朗普提名的最高法院大法官戈薩奇（Neil Gorsuch）支持自由派意見作出裁決。

他引用十九世紀美國政府將原居住在東南部的幾大部族原住民強行遷移至俄克拉荷馬州的歷史事件，當時的美國政府表示，遷移過去的新的土地屬於原住民部族的永久土地。

戈薩奇表示：「考慮到聯邦刑事法，這些土地是否仍然如政府所承諾的屬於原住民保留區，我們認為國會並沒有否決，因此政府的承諾仍屬有效。」

圖片版權 Getty Images Image caption 俄克拉荷馬州是原住民人口比例最高的州，圖為俄克拉荷馬城原住民進行舞蹈表演

司法管轄權

最高法院的判決推翻了麥克格特的罪名，但是他的案件仍有可能接受聯邦法院的審理。

71歲的麥克格特在1997年被判強姦4歲女童，他並沒有在最高法院對他的有罪判決提出上訴，而是宣稱只有聯邦法院有司法管轄權力，州法院的判決無效。

麥克格特是塞米諾爾原住民，塞米諾爾族是美國政府從東南部強迫重新安置到俄克拉荷馬州的五個原住民部族之一。

原住民反應如何？

十九世紀被美國政府重新安置到俄克拉荷馬州的主要有五個原住民部族，包括切羅基（Cherokee）、奇克索（Chickasaw）、喬克托（Choctaw）、塞米諾爾（Seminole）和馬斯科吉（Muscogee）。

五部族領袖在一份聯合聲明中對判決表示歡迎，他們同時承諾將和聯邦政府和州政府共同合作，就原住民保留區的司法管轄權如何歸屬達成一致。