圖片版權 Reuters Image caption 7月11日，特朗普首次在公共場合戴口罩現身。

自新冠疫情開始以來，美國總統特朗普第一次在公共場所戴上了口罩。

美東時間7月11日（周六），特朗普到訪華盛頓外的瓦爾特·里德（Walter Reed）軍醫院，看望受傷軍人與醫護人員。

從白宮出發時他表示，「我從不反對口罩，但我確實相信，用口罩要看時間和場合。」

此前特朗普曾稱，他不會戴口罩，還諷刺他的民主黨對手拜登（Joe Biden）戴口罩的行為。

但本周六他說：「我認為當你在醫院時，尤其是在那種特殊的情況下，跟許多軍人和其他人交談，一些人還是剛從手術台上下來，我覺得戴口罩是件好事。」

特朗普在上周曾對福克斯新聞（Fox News，霍氏新聞）表示：「我完全支持戴口罩。」

他還指出，他「頗喜歡」自己戴口罩的樣子，讓自己看起來像虛構人物「獨立俠」（Lone Ranger）。該人物在虛構作品中和美洲原住居民伙伴湯頭（Tonto）一起在舊西部時期的美國對抗不法分子。

圖片版權 Getty Images Image caption 防疫口罩與"獨行俠"戴的面罩有天壤之別

但今年四月美國疾病控制中心（CDC）開始建議人們在公共場所戴口罩或者遮蓋面部，以幫助防止病毒擴散時，特朗普當時向媒體表示，他不會遵從這一做法。

「我不認為我會那樣做，」他當時說，「戴著口罩來歡迎各國總統、首相、獨裁者、國王、女王——我不覺得我會這樣做。」

有一些媒體報道稱，特朗普的助手們已多次提出要特朗普在公開場合戴口罩。

圖片版權 EPA

美國目前情況怎麼樣？

根據美國約翰·霍普金斯（Johns Hopkins University）數據，過去24小時內，美國新增確診病例為6萬6528例，創下單日新高，死亡病例總數達到近13萬5千例。

路易斯安那（Louisiana）成為最近一個要求民眾在公共場所戴口罩的州。

路易斯安那州長、民主黨人愛德華茲（John Bel Edwards）同時還下令，要求全州酒吧暫停營業，加緊對餐廳的限制，暫停堂食。所有新措施將於周一生效。

該州的共和黨議員預計將會對這些措施表示反對。

「如果你不喜歡口罩強制令，那就戴上口罩後再表達你的不喜歡，」愛德華茲稱。「如果你想要對我發火，那就發吧。」

路易斯安那隔壁的得克薩斯（Texas）州周六也錄得當地單日新增病例新高，有1萬5百例新增病例。

南卡羅萊納（South Carolina）州州長簽發禁令，要求在每天23點後禁止在酒吧及餐廳銷售酒類商品，以期阻止病毒傳播。

受疫情影響，印第安那（Indiana）州一法庭叫停了對一名認罪殺人犯的處決令，因為計劃前往旁觀他行刑現場的遇害者家屬稱，他們擔心疫情下的出行安全。這名叫丹尼爾·李（Daniel Lee）的犯人原定於周一遭處決，此案本應是美國17年來首次執行聯邦死刑。