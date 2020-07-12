圖片版權 Reuters Image caption 美國海軍醫院船駛過自由女神像。

夏天來了疫情就能緩解？這樣的夢想，在美國似乎破滅了。

近日，美國單日新增持續保持在六萬以上，記錄一破再破。好幾個州、特別是西南地區，疫情第二波來勢相當兇猛。

怎麼會這樣？難道注定是這樣？

歐洲、亞洲其他一些工業化國家採取了更加嚴格的防疫措施，加強監測、追蹤，解封更緩慢、更謹慎。至少到目前，這些國家還沒有出現象美國這樣兇猛的第二波。

比如美國的亞利桑那州，每日新增確診總數相當於整個歐盟，但是，歐盟人口等於該州的60倍。

美國疫情進入第五個月，看不到終點。美國最新提交的抗疫答卷上，幾道題對了、幾道題錯了？

圖片版權 European photopress agency Image caption 美國華盛頓州的醫護

四個錯誤答案

一、有些地區解封過快過早

一個月前，美國疫情至少看似穩定，傳播速度降低了，新增曲線壓平了。這讓一些州—包括得克薩斯、加利福尼亞、佛羅里達、亞利桑那等在內—開始解除封鎖。

這些州當中，有許多其實並沒有滿足美國疾病控制和預防中心建議的解封標凖：包括病例連續14天下降、檢測結果低於5%呈陽性等。

後來發現，全國性的統計數字有誤導性。比如疫情最先爆發的地區、包括紐約、新澤西等，數字確實在下降，但是其他一些地區的數字剛開始上升。

現在，這些州出現的不是穩步上升、而是急劇上升！更加糟糕的是，包括住院、死亡等這樣的後果可能還在後面。

得克薩斯、加州、亞利桑那等重新關閉商店、要求人們戴口罩。但是，這些措施或許並不足以避免另一場公共衛生危機。

病例劇增，一些地方再次出現檢測短缺、延誤等現象。此前，這曾被視作美國抗疫的強項。

沒有足夠的檢測，發現和隔離新病例、查明疫情熱點難度巨大。

二、戴口罩成了政治問題

不顧公共衛生部門警示、急於解封之際，戴口罩，這個防止病毒擴散的手段之一也成為黨派爭吵的話題。

皮尤研究中心6月份調查發現，共和黨人自稱上個月大多數時間戴口罩的比例是49%，民主黨人是83%。

伴隨著更多地區可能推出「必戴令」，保守派的反對似乎也更加堅定、強硬。有人再次搬出憲法，以個人自由、地方自治等權利為由反對戴口罩。

現在特朗普總算公開戴口罩了。但是，他從前的態度顯然已經深入支持者人心。6月間俄州大選造勢活動期間，人群中帶口罩的寥寥無幾。

公共衛生官員也有責任。早期，他們說口罩只是對一線醫護有效。雖然背後真正的動機或許是為了給最需要的人預留有限的資源，但是，隨著疫情的發展不停改換立場，公眾得到的信號很混亂。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普競選造勢集會，支持者戴口罩的不多

三、人民群眾粗心大意

有些州在放寬對聚會、恢復營運控制的同時，也建議個人根據衛生部門的建議和常識謹慎決定。但是，說的好聽一點，這些建議並不是所有的人、所有的時候都聽得進去。

夏天來了，餐館酒吧、公園海灘上，不戴口罩的人摩肩接踵。雖然上個月反種族歧視的抗議示威中，口罩確實無處不在，但社交疏離基本上不存在。

新一波疫情的數字顯示，許多新增患者是年輕人，他們是最早重新開始社交活動的群體。包括特朗普在內的一些政治領袖從前對此持鼓勵態度，堅持說年輕、健康的人不必害怕新冠病毒。

總統淡化疾病的嚴重性，可能嚴重削弱下屬警示的有效性。

四、正常復課希望渺茫

疫情復發也點燃了另一枚炸彈的導火索，這枚炸彈幾個月後可能爆炸。

九月是美國的開學季，現在越來多的跡象表明，等待學生們的遠遠不是正常的上學體驗。

教育部門開始透露下學年的復課計劃，很多地方的措施都是面對面和遠程教育相結合，期待類似措施會杜絶學校成為病毒散播的溫牀。

但是，已經有教師工會表示不滿，反對在沒有足夠的保護設施、凖備工作不到位之前復課。

與此同時，成千上萬的父母被要求返工。學校不復課，誰來看孩子、教孩子？

特朗普在2016年的大選中曾經表示，反對聯邦政府干預地方教育體系，但現在他已經公開施壓，要求學校按期復課。特朗普呼籲疾控中心修改指引，降低復課的難度，並威脅對那些拒絶服從的人切斷聯邦資金。

共和黨人控制的佛羅里州，儘管眼下疫情擴散勢頭仍然很猛，但當局已經下令學校八月底復課。

特朗普在推特上的表態看來肯定又會把防疫的另一個層面政治化，讓地方政府在恢復常態、保護公共健康之間尋求平衡，處境兩難。

回顧：澤克爾4月間對美國抗疫的分析

三個正確答案

圖片版權 AFP Image caption 恢復常態越來越依賴疫苗

一、紐約抗疫「成功故事」

雖然美國西部、南部一些州的疫情越來越嚴峻，但是，曾經的震央紐約抗疫成就令人矚目。

單日死亡病例4月8日以799例觸頂，現在已經降到個位數。7月3日，所有檢測中只有1.38%結果為陽性。

紐約城心臟病專家佩特雷說，紐約應該成為警示，其他州有必要借鑒、制定更加集中調控的防疫策略。

不少地方重返封鎖的同時，紐約開始逐步開放許多公共設施及私營企業。

州長已經再次預警，雖然紐約已經「從地獄重返人間」，但是，病毒仍然有可能「在任何地方顯露猙獰面目」。

二、經濟至少目前保持穩定

雖然許多預測人哀嘆，美國經濟可能要陷入災難性的失控，但至少目前看來，經濟已經穩定、並出現起色。

五月的失業率預測高達20%，但實際為13.3%。進入6月進一步降至11.4%。這表明，美國企業的大失血提前被制止。與此同時，重要股指開始反彈。7月2日，道瓊斯與2月新高相比已收復66%失地，標普500指數收復77%失地。

其他一些經濟指標也表現出類似的復蘇跡象。

經濟恢復的勢頭在很大程度上被歸因於州政府快速解除防疫措施、聯邦政府為受打擊最嚴重的商家和個人提供疏困支持。不過，現在好幾個州重返封城狀態，或許意味著經濟上的好消息只是暫時的。

還有，國會已經批准的許多刺激措施一些已經完成、一些即將期滿，下一步行動方案還要繼續觀察。

三、研究創新繼續前進

美國科學家繼續攻堅，尋找新冠病毒的治療手段和最終剋星。

美國吉利德公司的抗病毒藥物瑞德西韋證實對新冠重症患者有效。（美國政府和製造商簽署協議、供貨優先保證美國）

血漿療法方面也有「令人鼓舞」的新發現。佩特雷醫生說，醫學「光速」前進，政府和製藥公司「攜手做了許多工作。值得讚揚。」

疫苗方面，幾家製藥公司稱，初期試驗效果良好。

特朗普承諾，最晚年底即可找到疫苗。不過醫學界提醒，這樣的速度不能確定或保證。

美國抗疫招牌、傳染病專家福西只是說，科學家「宏偉的志向」是2021年前疫苗問世。

現在在美國，重返常態好像越來越要依賴有安全、可靠的疫苗，科學家這個宏偉志向更似千鈞之一發。