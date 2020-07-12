印度猛似新冠的奪命毒蛇和世衛組織呼籲重視

圖片版權 AFP Image caption 印度眼鏡蛇通常在天黑後攻擊人畜，並引起內出血，需要立即就醫。

印度毒蛇似乎猛於新冠病毒 ：一項新的研究發現，在過去20年中，印度估計有120萬人死於蛇咬。

這項由印度和國際著名專家進行的研究稱，近一半的受害者年齡在30至69歲之間，其中四分之一是兒童。

多種世界十大毒蛇中的山蝰（又被稱為盧氏蝰蛇，Russell's vipers），印度環蛇（又被稱為銀環蛇，Kraits）和眼鏡蛇是造成大多數被蛇咬的印度人死亡的原因。

其餘死亡是由至少12種其他毒蛇造成的。

印度很多人被蛇襲擊咬傷後喪命，因為事故大多發生在無法迅速得到醫治的地區。

有半數的死亡發生在6月到9月的季風季節，這段時間會有很多蛇在山區或者鄉村出沒。大多數受害者都是腿被咬傷。

這項研究發表在《eLife》生物科技期刊上，它是基於印度正在進行的雄心勃勃的「百萬級提前死亡項目」研究中收集的數據。

印度三種大毒蛇

圖片版權 Getty Images Image caption 印度環蛇晝伏夜出，因此通常白天相對安靜，但在晚上變得兇猛。它可以長到1.75米的長度。

山蝰是印度著名三大毒蛇的其中之一，主要分佈在印度次大陸，東南亞，中國南方，台灣島。它由英國在印度的外科醫生和爬蟲類學者柏德烈·羅素（Patrick Russell，1726-1805）博士最早研究。

這是一種進攻性普遍很強的毒蛇。它以老鼠等嚙齒動物為主食，因此經常在人類居住區附近被發現，無論是在印度一些城市還是在農村都有。

印度環蛇（又被稱為銀環蛇）晝伏夜出，因此通常白天相對安靜，但在晚上變得兇猛。它可以長到1.75米的長度。

印度眼鏡蛇通常在天黑後攻擊人畜，並引起內出血，需要立即就醫。

毒蛇最多的邦

上述研究還發現，在2001年至2014年之間，約70%的蛇咬死亡案例發生在8個邦：比哈爾邦、賈坎德邦、中央邦、奧迪沙邦、北方邦、安得拉邦（包括從中獨立出來的新邦特倫甘納邦），拉賈斯坦邦和古吉拉特邦。

這項研究稱，印度人在70歲之前死於蛇咬傷的平均風險約為250分之一，但在某些地區，風險接近100分之一。

研究人員說，生活在鄉下農村社區、在季風季節被蛇咬傷的風險最高。

研究人員說，這些地區應該重點以簡單可行的方法教育民眾在農業收獲季節避免或降低蛇咬風險的方法，比如穿著橡膠靴，戴手套和使用手電筒等。

世界衛生組織呼籲

世界衛生組織說，防治毒蛇咬傷問題是全球公共衛生的一個優先事項。

世衛組織說，受到毒蛇攻擊導致併發症使這個問題成為最被忽視的熱帶疾病之一。

在許多熱帶和亞熱帶國家，全球每年發生約540萬起蛇咬傷事件，導致180萬至270萬人因毒蛇咬傷中毒，每年有8.1萬至13.8萬人被蛇咬傷死亡。

大約是這個死亡人數3倍的人存活下來，但留下永久殘疾。