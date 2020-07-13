圖片版權 Getty Images Image caption 2020年大選是自1989年東歐共產主義陣營解體後波蘭投票率最高的一次總統選舉

波蘭總統杜達在周日（7月12日）的大選中以微弱多數擊敗自由派候選人、華沙市長恰斯科夫斯基。

這次選舉是1989年以來最勢均力敵的一次，對波蘭未來走勢以及與歐盟的關係至關重要。

全國選舉委員會宣佈，初步點票結果顯示杜達（Andrzej Duda）得票51.2%；投票率68.2%。周一上午新聞發佈會開始時，有1%的投票站尚未提交點票結果，但選舉委員會估計對最後結果影響不大。

有猜測認為，鑒於雙方得票率如此接近，反對派可能會就選舉結果訴諸法庭。

BBC駐華沙記者伊斯頓（Adam Easton）分析，杜達勝選連任，意味著執政的法律與公正黨（PiS）將有至少三年時間順利推行社會保守主義政策，對獨立機構和媒體加緊控制，同時繼續實施慷慨的國家福利計劃。

挑戰杜達的華沙市長恰斯科夫斯基（Rafal Trzaskowski）的競選承諾是維護少數、弱勢群體權益，以及在權限範圍內阻止受政治驅動、有損民主體制的司法改革。

那麼，兩人各自的政治理念和主張主要區別在哪裏？

圖片版權 Getty Images Image caption Andrzej Duda (L) is facing Warsaw Mayor Rafal Trzaskowski

杜達的主張

杜達總統現年48歲，法律專業出身，是法律與公正黨內年輕、溫和派力量的代表，2015年帶領該黨在大選中出人意料地一改之前屢戰屢敗的局面， 勝選上台。

他是羅馬天主教徒，信奉社會保守主義，誓言捍衛傳統家庭價值觀，反對墮胎和同性戀。

杜達的社會保守主義理念突出體現在他把同性戀文化稱為從境外輸入的「LGBT意識形態」，正在腐蝕波蘭青少年，破壞傳統家庭價值觀，必須予以抗衡。

波蘭學校的性教育屬於家庭生活教育科目，往往由神父或修女負責。

他支持國家福利、司法改革和對媒體加強控制。

他支持倍受歡迎的慷慨福利計劃，其中最為人樂道的是每個18歲以下未成年人每月得到500茲羅提（100英鎊、110歐元、125美元）的政府補貼。

這項福利使許多波蘭家庭脫離了貧困，也使人感到從1989年東歐共產主義陣營解體以來終於有了一個關心民眾生計的政黨，也為杜達和法律與公正黨贏得大量選票，尤其是在農村和小城鎮。

杜達總統支持對司法體系進行全面改革，以便政府對獨立機構加強管控，尤其是公共媒體和司法機構。

歐盟和不少國際機構認為波蘭政府的司法改革損害了司法獨立和法治，但杜達總統堅決支持這些改革行動。

他對歐盟的看法也無助於緩解波蘭與歐盟的緊張關係；他曾把歐盟稱為「虛幻的社區，對我們助益不多」。

根據目前的預算，波蘭得到的歐盟資金淨額最大。

圖片版權 Getty Images Image caption 恰斯科夫斯基和公民綱領黨的選民基礎在大都市。他立主跟歐盟改善關係，修補裂痕

恰斯科夫斯基

恰斯科夫斯基與杜達同齡，也是48歲，現任華沙市長，是波蘭最大在野黨、中間偏右的公民綱領黨（Civic Platform）副主席。

該黨2007-2015年執政，創辦人之一圖斯克（Donald Tusk）2014年當選歐盟理事會主席，現任歐洲議會最大黨團，歐洲人民黨（EPP）主席。

公民綱領黨在大都市支持率最高。

恰斯科夫斯基代表自己黨內的自由派力量，還曾參加華沙的LGBT大遊行，倡導在學校開展反歧視、反霸凌教育。

但他又曾公開表示反對同性伴侶領養兒童。這個立場跟絶大多數波蘭民眾一致。

他的競選綱領中還包括反對憲政改革，阻止司法政治化的傾向，提出檢察機構獨立。目前波蘭檢察長由司法部長兼任。

曾擔任歐洲事務部長的恰斯科夫斯基力主波蘭在歐盟談判中扮演更積極的角色。

他曾表達過對波蘭將來可能離開歐盟的擔心，他說一旦歐盟成員資格的經濟利益減少了，現任政府對歐盟某些部分的反感就可能佔上風，最終導致波蘭脫歐。

圖片版權 Getty Images Image caption 杜達政府希望對媒體收緊控制

輿論反映

BBC記者伊斯頓（Adam Easton）在華沙報道說，杜達勝選表明，社會保守主義和慷慨的財政政策得到強大的選民支持，但雙方得票結果如此接近，也折射了波蘭國內對政府試圖推行自由度更低的民主制度感到不安。

2020年大選是1989年蘇聯東歐共產主義陣營崩潰以來爭奪最激烈、最勢均力敵的一次總統選舉，但投票率高接近70%，說明了杜達總統得到普遍的首肯。

杜達總統連任意味著執政的法律和正義黨（Law and Justice）今後三年裏可以順暢地推行自己的大政方針，直到下屆議會選舉。

波蘭經濟因新冠肺炎疫情遭受重創，但政府承諾將繼續實施很受歡迎的福利計劃；許多波蘭家庭已經借助這個慷慨的政府福利補助擺脫了貧困。

但是，外界不少觀察人士認為，反對派在大選中失利，意味著波蘭的民主狀況前景堪憂。

對歐盟來說，杜達勝選意味著波蘭與歐盟的關係可能會更緊張，因為法律和正義黨的全面司法改革在國際間頗具爭議。歐盟和其他一些國際組織批評這個計劃將削弱波蘭的法治。

媒體控制也受到外界關注。BBC記者伊斯頓說，法律和正義黨或許希望借杜達勝選的東風加緊對地方政府和私營媒體的政治控制。

圖片版權 Getty Images Image caption 杜達和他所在的法律與公正黨深受農村鄉鎮選民支持

波蘭是歐盟成員國，而根據歐盟法規，通過立法限制外國人對波蘭主要私營媒體的所有權不那麼簡單。這種立法行動還可能惹惱波蘭的主要盟友美國 — 波蘭最受歡迎的廣播公司TVN由一家美國公司擁有。

BBC媒體觀察部發現，波蘭和歐洲媒體認為大選結果暴露了波蘭社會的撕裂，或稱兩極化。

Polityka周刊標題宣稱「青年與老年對立 城市與農村對立」，並指出恰斯科夫斯基雖然敗選卻無可否認地為反對派陣營注入新的生命。

德國和斯洛伐克媒體也發表了呼應這種觀點的言論。

保守派媒體呼籲各派政治力量設法「修補裂痕」，防止社會兩極化加劇。