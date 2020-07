特朗普侄女新書起底總統叔叔內幕的五大看點

圖片版權 TRUMP CAMPAIGN Image caption 這是一張特朗普及其兄弟姐妹5人的合影,拍攝日期不詳。照片中從左至右依次為:羅伯特、伊麗莎白、弗雷德、唐納德及瑪麗安。

美國總統唐納德·特朗普(Donald Trump)的侄女瑪麗·特朗普(Mary Trump) 一本爆料特朗普家族內幕的新書即將面世。

這本回憶錄名為《太多而永遠不夠:我的家族如何製造出了全球最危險的人》(又譯為《永不滿足:我的家族如何製造出了世界上最危險的人》Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man),早先遭到特朗普家族的抵制,禁止其出版。

這本書到底揭露了特朗普家族和特朗普總統本人怎樣的「黑料」呢?BBC在這裏為你梳理其五大看點。

特朗普總統的父親叫老弗雷德·特朗普( Fred Trump Sr)。

特朗普總統共有5個兄弟姐妹,上面有一哥一姐,下面還有一弟一妹。哥哥就是瑪麗的父親小弗雷德·特朗普( Fred Trump Jr)。

瑪麗今年55歲,她的父親小弗雷德已經於1981年去世, 當時年僅42歲。

「自戀狂」

瑪麗在書說, 他的叔叔唐納德有著自戀狂身上所有的典型特徵。

擁有臨牀心理學博士學位的瑪麗稱, 唐納德根本不像他本人所聲稱的那樣,在他高大外表掩飾下的其實是一個非常軟弱、易碎的自我,必須時時打氣振作。

瑪麗說,唐納德受父親老弗雷德的影響極大,而老弗雷德經常訓斥瑪麗的父親小弗雷德。

小弗雷德在瑪麗16歲那年去世, 死於與酗酒有關的心臟病。

瑪麗在書中說,老弗雷德對自己的長子十分苛刻,因為他希望小弗雷德能夠接管自己的房地產帝國。但小弗雷德對家族生意並不感興趣,他希望當一名飛行員。

為此,老弗雷德不得不求助於自己的次子唐納德。

但瑪麗書中稱,唐納德與老弗雷德的關係也並不融洽,特別是1980年代末期,由於唐納德生意無能,老弗雷德不得不參與打理。但白宮對瑪麗的這一說法予以否認。

白宮還說,總統先生形容自己與父親老弗雷德的關係友善,父親對他很好。

協助《紐約時報》調查

瑪麗在書中還交待了她是如何為《紐約時報》提供針對總統特朗普個人財務問題調查的機密文件的。

圖片版權 Getty Images Image caption 唐納德和父親老弗雷德

瑪麗說,2017年有記者試圖到家中找她,一開始她還有點不情願,但在看到叔叔違反規範、危及同盟以及踐踏弱者等種種行為後終於下定決心幫助調查記者。

瑪麗形容當她把這些法律文件交給記者後那種感覺是「很久以來最快樂的」時刻。

瑪麗表示,自己必須把總統特朗普拉下馬。

正是瑪麗提供的大量稅務文件,讓《紐約時報》寫出了針對總統特朗普長達一萬四千字的獨家調查報道,並獲得了普利策獎(Pulitzer Prize)。

報道指出,總統特朗普在1990年代參與了「欺詐性」稅收項目,並從其父親的房地產帝國中獲得巨額收益。

特朗普總統的律師及白宮對針對其涉嫌欺詐及逃稅的指控均予以否認。

用欺騙手段上名校

瑪麗稱叔叔付錢讓朋友代考才上了理想大學。

特朗普先上了紐約的福坦莫大學(又譯福德姆大學,Fordham University in New York City),後來轉到賓夕法尼亞大學的沃頓商學院(the Wharton School of business at the University of Pennsylvania)。

白宮否認總統在大學考試作弊的說法。

失調家庭

瑪麗在回憶錄中指特朗普總統「毀了」自己的父親。瑪麗還把特朗普家族的這一切歸咎於老弗雷德·特朗普。

圖片版權 Getty Images Image caption 在白宮橢圓形辦公室裏的特朗普總統。

她說老弗雷德干涉了唐納德「發展正常人的一切情感」,這樣做等於「毀」了唐納德。

瑪麗表示,老弗雷德不讓唐納德表現出溫柔一面。而當他的父親小弗雷德為任何事情而道歉時都會令老弗雷德勃然大怒。

瑪麗說,老弗雷德會嘲笑他,因為老弗雷德希望自己的長子「凶狠」,不要像綿羊那樣。

唐納德比小弗雷德小七歲,他把這一切都看在眼中,而且有充分的機會學習和模仿。

唐納德知道要想得到父親的首肯就不要像哥哥一樣,瑪麗說,自己的父親沒有得到老弗雷德和唐納德應有的尊重。

女性問題

瑪麗在書中還透露了叔叔曾讓她當影子寫手,寫一本叫做《東山再起的藝術》(the Art of the Comeback)的書。

瑪麗說叔叔唐納德給了她一份女性名單,她們都是之前叔叔想約會的女性,但遭到拒絶後她們就突然變成了最醜、最差、最肥的女人了。

瑪麗指稱後來唐納德讓別人出面把她解僱了,而且沒付自己一分錢。

瑪麗還說,叔叔還對她的身體評頭論足,那時瑪麗29歲。

瑪麗說,唐納德還對現任妻子梅拉妮亞說自己的侄女(指瑪麗)在寫書時那段時間剛從大學輟學,而且還吸毒。

瑪麗的確沒讀完大學,但她說自己從未吸毒。

她認為叔叔編造這個故事的目的是想把他自己扮演成「救星」的角色。

正是由於這本書提供了太多關於特朗普家族的內幕和總統本人的「黑料」,特朗普的弟弟羅伯特·特朗普(Robert Trump) 6月曾向美國法院提起了訴訟,要求限制瑪麗新書的出版。

紐約法院6月30日批准了羅伯特的限制令申請,但7月1日又以「出版商不受特朗普集團的任何協議約束」為名取消了臨時限制令。