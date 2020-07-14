肺炎疫情：「功夫流感」、傳統難續……紐約曼哈頓唐人街復蘇面臨的挑戰

紐約曼哈頓唐人街因疫情遭受重創，經濟衝擊和政治言論讓復蘇之路充滿挑戰。

製作：Samantha Granville、Laura Trevelyan、馮兆音

攝影、剪輯：Stephen Greaves、Maxine Collins