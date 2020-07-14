肺炎疫情：「功夫流感」、傳統難續……紐約曼哈頓唐人街復蘇面臨的挑戰
肺炎疫情：「功夫流感」、傳統難續……紐約曼哈頓唐人街復蘇面臨的挑戰
紐約曼哈頓唐人街因疫情遭受重創，經濟衝擊和政治言論讓復蘇之路充滿挑戰。
製作：Samantha Granville、Laura Trevelyan、馮兆音
攝影、剪輯：Stephen Greaves、Maxine Collins
紐約曼哈頓唐人街因疫情遭受重創，經濟衝擊和政治言論讓復蘇之路充滿挑戰。
製作：Samantha Granville、Laura Trevelyan、馮兆音
攝影、剪輯：Stephen Greaves、Maxine Collins
新冠肺炎疫情肆虐美國之際，華裔商戶遭遇種族歧視與經濟停擺的雙重打擊。
兩封立場對立鮮明的公開信，在美國華人之間一石激起千層浪，揭示兩代人種族政治的巨大斷層。
五星紅旗與青天白日滿地紅旗在唐人街共存，近年來的此消彼長側面反映著海外華人移民身份認同的逐步演變。中國大陸的崛起、來自大陸的移民人數顯著增加、台海局勢都是背後因素。
早在半年前，新冠病毒還沒擴散到英國時，英國華人已經開始不敢上唐人街了；解封後，那裏能恢復往日的熱鬧嗎？
在美國，針對亞裔人士的偏見遽增，他們當中的許多人開始思索自己在美國社會的位置。