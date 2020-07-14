美方首次否認中國在南海的領土主權， 稱主張「完全不合法」

圖片版權 Reuters

美國國務卿蓬佩奧表示，中國在南海的領土聲索「完全不合法」。這是美國政府首次在南海領土爭議問題上表明立場。

蓬佩奧在周一（13日）發表聲明指，中國正以「霸凌」方式企圖控制南海。

「世界不會允許北京把南中國海當作其海上帝國，」蓬佩奧指，美國與東南亞盟友與伙伴站在同一陣線。

這是美國首次就南海領土爭議公開表明立場。

南海爭端圍繞該區域多個島嶼、礁石、沙洲主權誰屬。

中國、台灣、越南﹑馬來西亞﹑菲律賓﹑印尼和汶萊都提出了主權聲索。

因其戰略位置，美方也將南海視為重要海域，並與多個聲索國是盟友關係。

多國對南海島嶼主權的爭端已持續數十年，近年來緊張局勢升級。

北京政府提出"九段線"的領土主張，並在有領土爭議的區域填海造地、建軍事基地、設行政區等，引發周遭各國抗議。

該區域被認為是中國和美國及其他東南亞國家可能擦槍走火、爆發軍事衝突的高危區域。

2016年7月12日，荷蘭海牙的國際仲裁法院全面否定中國"九段線"內對南海海域和島礁聲索的權利，但中方譴責仲裁結果「非法、無效」，不予以承認。

南海爭議的國際仲裁結果出爐四週年之際，美國首次打破不持立場的一貫政策。

在奧巴馬政府時期，美方對爭議島嶼的所有權和資源控制權不持立場，但強調中國需確保國際航行自由，各國通過多邊談判達成主權決議。

如今，蓬佩奧稱，中國強加在該區域的單邊行動沒有「法理基礎」，而美國與東南亞盟友共享的利益遭受來自中國的"前所未有的威脅"。

圖片版權 Getty Images

美方的最新表態正值中美關係緊張持續升溫之際。

近期，華盛頓與北京就新冠疫情、新疆少數民族人權、香港《國安法》等議題展開了多輪唇槍舌戰，並互相對對方官員、議員施加制裁和簽證限制。

華盛頓的中國觀察家利明璋（Bill Bishop）指，在美國近期諸多對華舉措中，在南海問題上的表態可能會引發中方最強烈的反應，但也可能是對中方來說最有政治利用價值的。

「這是又一個鼓動愛國主義的時刻，」 他在其主筆的新聞信Sinocism中寫道，華盛頓的這一表態在中國會被視成美國阻撓其偉大復興的又一企圖。

本月初，中國海軍在西沙海域舉行演習，而在美國國慶日7月4日當日，美軍也派出兩艘航母在南海演習。兩軍在同一時間在敏感的南海地區演習，十分罕見。

美方的最新聲明意味著，那些看起來並不起眼的南海島礁，將再度成為國際地緣政治的焦點。