韓國首爾市長朴元淳身亡 對其性騷擾控訴才剛開始

圖片版權 Getty Image caption 在悼念期間，有超過2萬人向朴元淳表達悼念。

韓國首爾市市長朴元淳是韓國最有影響力的領導人之一，被視為可能的總統候選人。朴元淳上周自殺身亡，她的前秘書指責其對她性騷擾長達四年。

朴元淳家人髮現他留下的紙條留言後，警方開始大規模搜索，星期五在首爾市郊一樹林中發現了他的遺體。之前，她的秘書向警方投訴遭受朴元淳性騷擾。

官方為他舉辦的五天葬禮從周一（13日）開始。他給家人留下了一張便條，死後已經公布。

同時，韓國有超過50萬人簽署了一份請願書，要求停辦朴元淳的葬禮。

受害者的控訴

在周一的記者會上，受害人的律師說，市長性騷擾了其客戶四年。市長髮送自己只穿內衣的照片給她，然後叫她進入他辦公室的臥室，要求與他擁抱。

據其律師稱，樸的秘書曾向首爾市政廳尋求幫助，但投訴被忽略。 即使她換了部門，市長對她的騷擾仍繼續。

作出指控的受害者在記者會委托律師發表的公開信中表示：「我本該在騷擾一開始時就報告這件事。」 「我現在想，若我當初就這樣做，現在就不會責怪自己。」

她又說，她向警方投訴後，她「被詢問了一整晚」，聽聞前任上司的死，令她感到震驚。

「即使在最艱難的時期，我也無法說出「死亡」兩個字。這真是令人沮喪，我仍然不想相信它。

「願死者安息。」 她的公開信說。

圖片版權 AFP Image caption 在這個極度父權的韓國,女性一直掙扎於如何提出性騷擾指控。

反對公開葬禮請願書

韓國民眾在總統府「青瓦台」網站上的請願書，已經有超過56萬人簽署請願，反對為朴元淳舉行公開葬禮。

「人們是否需要關注花五天時間為一位知名政治家舉行的葬禮，尤其是性騷擾指控似乎導致他的自殺？」 請願書問。

「這種葬禮向世人傳遞了什麼信息？這應該是一場低調的家庭葬禮。」

上周日（12日），首爾法院駁回了要求停止公共葬禮的禁止申請。

在悼念期間，有超過2萬人向朴元淳表達悼念。

儘管大雨不斷，周一（13日）仍有一些人前去悼念。當天的出殯（通過網絡轉播）僅限於100名，並保持社會距離的親友等人參加。

圖片版權 Getty Image caption 朴元淳 1956-2020。

朴元淳是誰

過世時64歲的朴元淳于2011年成為首爾市長，之後兩次連任。

生前他所屬韓國總統文在寅領導的「共同民主黨」，並被預期可能參加2022年韓國總統選舉。

作為律師，他贏得了韓國首例性騷擾案，並專註批評了該國許多經濟不平等現象。

1970年代，他曾因為反抗該國當年的獨裁統治而入獄。

勞拉·比克（Laura Bicker） BBC駐首爾記者

當談到朴元淳面臨的性騷擾指控時，他的政治盟友及同道，似乎都想遮住耳朵。

當記者問他們這些問題時，往往收到了「現在不是時候」和「你自己管好自己的事」之類的答覆。

上周末甚至有一位記者，因為問了這個問題被吼了回去。

朴元淳黨內的人說，他們很難將對一個為婦女權利而奮鬥的男人印象與我們所聽到的性騷擾指控聯繫在一起。

該黨近年來還有另外兩起性虐待醜聞。2018年，前忠清南道知事安熙正（Anhn Hee-jung）被女助手指控強姦後入獄。前釜山市市長吳巨登（Oh Keo-don）上個月辭職，此前有一名女性公務員指控他在辦公室對性侵她。

幾十年來，在這個極度父權的國家，韓國女性一直掙扎於如何提出性騷擾指控。

不過，在過去幾年中，隨著「MeToo運動」興起，情況開始發生變化。

雖然身處悲傷中，朴元淳的前政治同道們可能還很難將雙手從耳朵上移開。

但是，這個國家的許多女性都開始明確表示，如果要她們對當權者有信心，那麼開始傾聽對這些這些政客有益。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。

若須諮商或相關協助，請電：