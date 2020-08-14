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英國設計師為錫克族岳父特製口罩
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英國設計師為錫克族岳父特製口罩
2020年8月14日
對於錫克人而言，疫情帶來多一重困難，戴著包頭巾很難再帶上口罩。不過英國這位錫克老人的兒媳婦恰好是設計師，她發揮創意，做出了獨一無二的特製口罩。
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