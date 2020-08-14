美國總統大選：兩黨黨代會在即 五大值得關注的懸念

五彩斑斕的氣球與彩帶漫天飄揚，對美國選舉最為狂熱的人們齊聚一堂，他們打扮得花枝招展，揮舞著助選標語，亢奮地齊聲高呼他們所支持的總統候選人的名字。

這是美國總統大選民主、共和黨全國代表大會每四年一現的盛況。

通常，至少有兩萬人會在黨代會期間湧入主辦城市，這當中包括了2500個共和黨代表或4000個民主黨代表、數以千計的全球媒體記者，以及從全國各地趕來、最亢奮的粉絲和抗議者。

然而，這些場景在今年將不會出現。

由於新冠疫情，兩黨都決定不在某一會址上舉辦活動，在8月下旬主要以遠程連線方式召開黨代會。

圖片版權 Getty Images Image caption 希拉里·克林頓在2016年的民主黨黨代會上接受候選人提名。

民主黨的大會將在8月17日起連續四天召開，共和黨人則緊隨其後，在24日起開會。

黨代會最重要的議程是提名本黨的總統和副總統候選人，會議意味著黨內初選正式落下帷幕，進入大選的兩黨對決階段。

眾所周知，現任總統特朗普、前副總統拜登將分別代表共和黨與民主黨出戰大選。

那兩黨的大會還存有什麼懸念？BBC中文為你總結五大值得關注的焦點。

遠程黨代會會產生什麼效果？

由於新冠疫情影響，兩黨原定的大型黨代會都將改為遠程連線。

如此「非常規」的黨代會，也引起了網絡安全、連線穩定性等疑慮。

北卡羅來納大學政治系教授艾立克·赫伯林（Eric Heberlig）表示，在本屆黨代會中，以往以電視直播為中心的氣氛將被打破。

「政黨希望可以複製以往那樣以電視為中心、撼動人心的發言，」但遠程發言的效果會如何，目前還不得而知。

哈里斯與拜登的搭配能否擦出火花？

黨代會一向是介紹副總統參選人的重要平台。

民主黨黨代會前一周，拜登宣佈選擇加州參議員哈里斯（Kamala Harris）為他的競選伙伴，她將在黨代會最後一日發言，首次作為美國副總統候選人亮相。

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「這將是介紹哈里斯的絶佳機會，」 赫伯林教授預期，黨代會中將有特設環節介紹她的生平。

屆時哈里斯將首次站上世界矚目的舞台，她與拜登的搭配能否擦出火花將是一大懸念。

特朗普將如何造勢？

共和黨目前尚未公布關於其黨代會議程的安排。

外界尤其關注會議中最重要的環節、總統特朗普接受黨提名的演講將在何處舉行。

特朗普日前曾表示，他可能在白宮接受提名。

赫伯林教授對BBC中文表示，在政府場地或對國家性地標發表政黨演說，不符合常規，在美國選舉史上前所未見。但他認為，一般選民習慣了觀看政治領袖在特殊地標的演說，也許不會太介意場地。

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「在美國政治歷史中很長的一段時間，謀求連任的總統不會親自去拉票，」 赫伯林教授說，人們曾認為在任總統拉票是有損其權威，因而由代理人代為造勢。

直到二戰後，這一認知才發生了轉變。小羅斯福總統是首位在黨代會中發言的在任美國總統。

之後，大部分的總統候選人都在黨代會上接受提名。

2008年時的奧巴馬是一個特例。他在丹佛的露天足球場接受提名，當日亦是非裔民權領袖馬丁·路德·金「我有一個夢」演講的週年紀念日。

該場地可容納觀眾數量更多，奧巴馬團隊又邀請了大量公眾入場，赫伯林教授稱，這一安排「為奧巴馬的競選注入了更多動力」。

會議會出現意外嗎？

兩黨都是第一次舉辦遠程視頻形式的黨代會。

民主黨更加警惕疫情發展，較早就開始籌備這一形式的黨代會。而共和黨則有後發優勢，可以參考民主黨黨代會的成功之處，同時避免重蹈覆轍。

有時，黨代會上出人意料的片段會成為輿論焦點，模糊了兩黨本來想傳達的信息。

2004年總統大選中，民主黨人戈爾被認為作風木訥，但在黨代會上，他與夫人在台上深情長吻，引爆輿論。

2012年共和黨黨代會上，著名演員及導演克林特·伊斯特伍德（Clint Eastwood ）朝著一個空椅子說話，他用空椅子代表奧巴馬展開了一場不著邊際的對話，讓觀眾普遍感覺莫名其妙。這一好萊塢戲碼因而被認為是美國黨代會歷史上最怪誕的表演之一。

黨代會將如何影響民調？

黨代會為候選人帶來密集曝光和各方加持，其民調在會後通常將上升3%到5%。

「但更重要的是，支持率上升能維持多久，」 赫伯林教授預期，本次黨代會的利好作用不會太高。

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一方面這是由於會議的規模大為縮水，另一方面是美國公眾對特朗普的印象十分兩極，民意浮動的空間不大。

在特朗普第一個任期內，儘管美國經歷了彈劾案、新冠疫情以及經濟寒潮等危機，民眾對他的支持率一直相對穩定。