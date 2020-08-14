特朗普抱怨洗頭難，美國政府提議加快淋浴出水速度

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普稱自己的頭髮一定要保持完美。

在美國總統特朗普（Donald Trump）抱怨自己洗頭困難後，美國政府提議修改淋浴噴頭的限制，以增加水流。

「你打開淋浴，如果你和我一樣，就沒法好好洗你的秀髮，」特朗普本月在位於俄亥俄州的惠而浦公司（Whirlpool Corporation）一家製造廠參觀時說。

根據美國老布什（George H.W. Bush）政府1992年簽署的一項法律，美國淋浴噴頭（花灑）設備每分鐘的出水量不得超過2.5加侖（約9.5升）。

2011年，奧巴馬（Barack Obama）政府認定，有多個淋浴噴頭的產品也必須符合這一總量限制。

特朗普政府希望能將這一限制放寬至每個噴頭，而不是整個固定裝置。

有消費者和環保組織認為這是浪費和不必要的。

該調整建議由美國能源部（Department of Energy）在周三（8月12日）提出。上個月，特朗普曾在白宮提出申訴。

「所以這些淋浴噴頭，在你洗澡時沒水了。你想洗手，也沒水了。那你要怎麼辦？你只能多站一會還是多洗一會澡？我不知道你的，但我的頭髮一定要完美。保持完美，」他說。

能源保護組織「器具能效標凖認識計劃」（Appliance Standards Awareness Project）執行總監安德魯·德拉斯基（Andrew deLaski）表示，這一提議「很愚蠢」。

他對美聯社記者說，如果有四個或五個以上的噴頭，「淋浴噴頭每分鐘就能提供10到15加侖的水，幾乎可以把你從浴室裏衝出來。」

「如果總統需要幫忙找一個好的淋浴噴頭，我們可以給他一些很棒的購物網站，幫你找一個好的淋浴噴頭，既能泡得很好，又能洗得很好。」

消費者組織「消費者報告」（Consumer Reports）負責宣傳的副總監戴維·弗里德曼（David Friedman）表示，美國的噴頭既「獲得了很高的客戶滿意度」，也為人們省錢。

據路透社報道，如果這項提議得以推進，它可能會面臨法律訴訟。