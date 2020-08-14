圖片版權 EPA Image caption 耶魯大學表示其錄取符合最高法院的裁決

歷經兩年調查後，美國司法部認定美國常青藤高校耶魯大學在本科錄取程序上歧視亞裔和白人，違反《1964年民權法案》。

美國司法部稱，如果耶魯大學不採取「補救」措施，將會對其提出訴訟。耶魯大學稱絶對否認這一指控。

前美國總統奧巴馬支持這些平權方案，旨在增加錄取像西班牙裔美國人和非裔美國人這些沒有得到應有重視的少數族裔。但特朗普政府一直堅決反對這項所謂的平權行動。

種族因素

這份美國時間周四（8月13日）出爐的報告指出，儘管聯邦最高法院認為獲得聯邦資助的大學在「某些有限情況下」可以考慮申請人的種族背景，可「耶魯大學對種族背景的利用完全沒有限制。耶魯大學在錄取程序中的許多步驟中都考慮種族因素，導致種族影響在錄取決定中被成倍放大。」

耶魯大學堅決拒絶美國司法部報告的結論，稱在耶魯大學提供足夠信息表明自身做法符合最高法院的判例之前，司法部就下了結論。

耶魯大學在聲明中稱：「如果司法部完全收到並公正地權衡這些信息，就可以得出結論：耶魯的做法絶對符合數十年來最高法院的判例。」

該大學表示，在錄取過程中考慮了許多因素，並表示「不會基於這種無情、倉促的指控而改變其招生程序」。

去年美國另一所名校哈佛大學也被指招生過程中涉嫌歧視亞裔申請者。此前哈佛大學被裁定在招生過程中不歧視亞裔美國人。但美司法部要求聯邦上訴法院推翻先前的這項裁定。

圖片版權 Getty Images Image caption 去年美國另一所名校哈佛大學也被指招生過程中涉嫌歧視亞裔申請者（圖為美國法院外的華裔示威者，標語上寫著「以多元化為名的歧視是錯的」，資料照片）

「逆向歧視」

上世紀60年代美國黑人運動和婦女運動風起雲湧，在此背景下平權法案誕生。該法案集中關注教育與就業問題，旨在對少數種族、土著美國人、婦女等歷史上被排斥的群體給予關照。

平權行動也被稱為扶持行動，是一項爭議議題。如種族配額或大學入學的性別配額等扶持行動採取的一些政策被批評為「逆向歧視」，它侵佔白人和亞裔利益。

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批評者認為平權法案在某種程度上令社會中高階層的非裔及拉美裔美國人受益匪淺，卻同時損害社會階層較低的白人群體和亞裔群體的利益。

美國媒體認為，目前亞裔是教育平權思想最大的受害者。但例如普林斯頓大學的錄取中，亞裔的錄取者的SAT成績需要比白人、西裔、非裔的成績分別高出50、235、280分。哈佛大學的錄取中，亞裔需要比白人、西裔、非裔分別高出140、270、450分。