圖片版權 Reuters/Getty Images Image caption 以色列總理內塔尼亞胡（左）和阿布扎比王儲穆罕默德·本·扎耶德（Mohammed Al Nahyan）在美國斡旋下達成歷史性協議。

以色列和阿聯酋在美國總統特朗普斡旋下達成協議，兩國同意關係正常化，以色列同意暫停吞併西岸部分地區的爭議計劃。

特朗普形容這項協議「具歷史性」，是邁向和平的突破，相信有更多阿拉伯和穆斯林國家會跟隨阿聯酋與以色列建交。

阿聯酋外交大臣安瓦爾‧加爾加什（Anwar Gargash）表示，阿聯酋承認以色列是「非常大膽的一步」，此舉阻止了以色列想吞併西岸地區的「定時炸彈」。他說，阿聯酋認為這是「吞併的停止，而不是終止」。

不過，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示吞併計劃仍在台面上，計劃只是暫時「推遲」。吞併計劃將使西岸一些地區正式成為以色列的一部分。

巴勒斯坦領導人據報事前一直被蒙在鼓裏，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）稱這項協議是「背叛」，並召回巴勒斯坦駐阿聯酋的大使。

以色列一直以來和阿拉伯海灣國家沒有外交關係，但彼此共同對伊朗有疑慮而讓各方有非官方接觸。伊朗外交部批評這項協議「可恥」；而在加沙，哈馬斯武裝組織稱協議是對其人民背後插刀。

觀察人士認為這項協議是特朗普和內塔尼亞胡的外交勝利。特朗普正凖備在11月大選謀求連任，內塔尼亞胡則因貪腐指控而惹上官非，兩人都在新冠肺炎的抗疫問題上飽受批評而民望下滑。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 西岸被佔領土上的以色列定居點是中東地區許多緊張和摩擦的源頭

協議是什麼？

根據美國白宮刊登的美、以、阿三方聯合聲明，以色列和阿聯酋兩國代表將會在未來數周簽署雙邊協議，在投資、旅遊、直飛航班、安全、電訊、科技、能源、醫療等不同領域均有合作。

聲明稱，兩國關係正常化可刺激區內經濟增長，提高科技創新和增加人與人之間的緊密關係，而以色列將暫停對西岸地區聲索主權，並專注擴大與阿拉伯和穆斯林國家的關係。

但內塔尼亞胡在電視講話中表示，吞併西岸計劃仍然在台面上，目前只是「推遲」西岸的吞併計劃。

他說，「我的計劃沒有改變，對朱迪亞-撒馬利亞區行使主權，並全面與美國協調，我會致力這樣做，這沒有改變。提提大家，是我提出朱迪亞-撒馬利亞區主權事宜，這事宜仍然在台面上。」

吞併計劃本身甚具爭議，備受國際社會批評。巴勒斯坦方面形容計劃違反國際法，亦粉碎了他們未來成為獨立國家的希望。

但在以色列，內塔尼亞胡此舉令一些主張吞併西岸地區的右翼人士不滿。

分析：重要一步，但仍有問題未解

BBC外交事務記者喬納森·馬庫斯（Jonathan Marcus）稱，這份協議固然是外交重要一步，但也要關注協議內容會否全面落實，以及能否令其他海灣國家跟隨，這並非一份能解決以巴問題的全面和平協議，但短期內對各方有利。

他分析認為，白宮是最先公布這項協議的機構。特朗普在謀求連任上似乎有點吃力，這份協議則好像在他的帽子上添上外交羽毛，而對內塔尼亞胡而言，這給他一個借口暫停吞併西岸的計劃，這個承諾吹得有點太大，國際充斥反對聲，內塔尼亞胡也許認為這份協議，也有助他凖備未來的選戰。阿聯酋則可以和美國加強關係，為自己帶來經濟、安全、科學方面的利益。而對巴勒斯坦來說，他們除了抱怨外也做不了什麼，他們再一次被邊緣化了。

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阿聯酋外長安瓦爾‧加爾加什（Anwar Gargash）形容，承認以色列是阿聯酋非常勇敢的一步，喊停了以色列想吞併西岸地區的定時炸彈，相信以色列方面不是暫時擱置計劃，是「終止」計劃。加爾加什回應巴方批評時稱，承認區內就這項協議有兩極化的聲音，也曾為此苦惱，但最終仍然決定與以方建交。

特朗普的顧問賈里德‧庫什納（Jared Kushner）說，他不認為以色列會在不與美國商議下自行推進吞併計劃，他說他期望見到以色列和阿聯酋會很快就會有互動。

英國首相約翰遜說，深切希望以方不會繼續吞併西岸地區，協議有助帶領中東走向和平。

這份協議是以色列在1948年宣告獨立後繼埃及和約旦後第三份與阿拉伯國家達成的和平協議。以色列分別在1979年和1994年先後與埃及和約旦簽署協議。毛里塔尼亞1999年與以色列建立外交關係，但協議在2009年起被凍結。埃及和約旦都稱協議有望推進和平協議談判。