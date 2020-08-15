美國微信禁令、中國數字貨幣、香港《國安法》與本周更多重要故事

圖片版權 Getty Images

2020年8月第二周，美國民主黨總統參選人拜登宣佈競選搭檔人選，加州參議員卡瑪拉·哈里斯將成為副總統候選人；總統特朗普宣佈將暫停美國公司與微信「交易」的行政令。

在中國，四家大型國有銀行對央行數字貨幣進行大規模測試；香港壹傳媒集團創辦人黎智英等七人涉嫌違反香港《國安法》被捕。在白俄羅斯，大選結果出籠後，街頭爆發抗議示威浪潮。

剛剛過去的一周，BBC中文以上新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，帶你一一回顧。

1. 美國微信禁令：投入海外中國人群體的一顆「震撼彈」

圖片版權 Getty Images / LightRocket

美國總統特朗普近日宣佈將暫停美國公司與微信「交易」的行政令，在海外微信用戶圈猶如投下了一枚震撼彈。許多人感到震驚與不知所措，但也有人表示支持。

有美國華人在白宮請願網站上發表「微信不應被禁」的訴求，但亦有另一批支持封禁微信與TikTok的華人在網站上請願，雙方都收集了數萬簽名。支持微信禁令的請願書寫道，微信是用於「滲透」、「洗腦」、「威脅」美國華人的工具，微信支付也損害了美國銀行業的利益。

2. 中國推進數字貨幣大規模測試，世界多國角逐激烈

圖片版權 Getty Images / South China Morning Post

據中國官方媒體報道，中國四家大型國有銀行正同時在深圳等城市對央行數字貨幣進行大規模測試，這似乎意味著數字人民幣的落地已更加臨近。

中國央行還與網約車巨頭「滴滴出行」等多家互聯網公司展開合作，尋找數字人民幣的應用場景。在東部城市蘇州，部分公務員的交通補貼在幾個月前便開始已通過數字貨幣發放。

3. 香港壹傳媒黎智英等九人涉「勾結外國勢力」被捕

你的器材不支持播放多媒體材料 香港國安法：黎智英被捕，數百名警員進入壹傳媒大樓內搜查

官方中國中央電視台與多家香港媒體周一（8月10日）報導稱，香港壹傳媒集團創辦人黎智英、前香港眾志組織成員周庭等九人涉嫌勾結外國勢力，違反香港《國安法》被捕。央視在報導中以「亂港分子」形容黎智英等人。

香港媒體播出的片段看到，黎智英被反鎖上手扣帶離寓所，之後被被警方押返壹傳媒總部時。黎智英回應稱，事前沒獲知會警方的拘捕行動，今次事件肯定阻礙新聞自由，但他說，「沒有什麼可擔心，煮到來便吃（隨遇而安）」。

被問到警方行動是否具政治目的時，他笑說要問身旁的警察。

4. 美國大選：拜登宣佈競選搭檔

你的器材不支持播放多媒體材料 卡瑪拉·哈里斯：「美國急需要一位領袖」

美國民主黨總統參選人喬·拜登（Joe Biden）宣佈，加州參議員卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris，中文名賀錦麗 ）將成為副總統候選人，與他搭檔參選。拜登形容哈里斯是「無畏的戰鬥者」、國家「最好的公僕之一」。

拜登與哈里斯周三（12日）首次以參選搭檔身份同場亮相，兩人抨擊共和黨的現任美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）是位不稱職的領導人，讓美國「支離破碎」。

特朗普對此予以回擊，揶揄此前參加民主黨初選競逐總統選舉提名的哈里斯當時選情差勁，「沒有人比她在侮辱拜登這件事上做得更多」。他還質疑哈里斯不符參選資格。

5. 白俄羅斯政治風波：「歐洲最後獨裁者」稱不容忍烏克蘭式革命

圖片版權 EPA

被一些中國學者稱為「一帶一路」支點國家的白俄羅斯（又稱「白羅斯」）大選結果出籠之後，街頭爆發抗議示威浪潮。反對派拒絶承認選舉結果，而被西方稱為「歐洲最後獨裁者」的總統盧卡申科則表示不會容忍「烏克蘭式」革命。

分析人士指出，地處歐亞大陸腹地的白俄羅斯，其未來走向與周邊大國利益息息相關。

本周其他重要故事：