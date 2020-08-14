圖片版權 Reuters Image caption 卡瑪拉·哈里斯（賀錦麗）的父親是牙買加裔，母親為印度裔。

美國總統特朗普（Donald Trump）高調提及一項針對民主黨副總統候選人卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris；中文名賀錦麗）出身的非主流法律理論。他表示聽到有說法稱，哈里斯「不符合」出任美國副總統的資格。

哈里斯於1964年10月20日出生於美國加利福尼亞州奧克蘭市。她的父親是牙買加裔，母親為印度裔。但一名保守派法律教授質疑她的出生背景是否符合法律賦予的資格。

批評人士稱對哈里斯的指控是種族主義歧視行為。過去特朗普曾多年宣傳虛假的「奧巴馬出生地」論，指前總統奧巴馬（Barack Obama）並非在美國出生。

身為加州參議員的哈里斯於本周二（8月11日）成為首位作為競選搭檔登上美國總統選票的有色人種女性。

她是民主黨總統候選人喬·拜登（Joe Biden）的競選搭檔，二人將於今年11月的總統選舉時挑戰尋求連任的共和黨候選人特朗普及邁克·彭斯（Mike Pence）。

美國西北大學（Northwestern University）臨牀法學教授朱麗葉·索倫森（Prof Juliet Sorensen）向美聯社指出，美國總統與副總統的法定資格要求相同——在美國出生，年滿35歲，在美國連續居住至少14年——而哈里斯符合全部規定。

索倫森教授說：「說實在，調查至此結案。」

你的器材不支持播放多媒體材料 卡瑪拉·哈里斯：「美國急需要一位領袖」

特朗普說了什麼？

周四（13日）舉行的白宮記者會上，有記者向特朗普提出關於哈里斯出生背景的問題。

特朗普回答：「我今天剛聽說她不符合要求，順便說一下，寫那篇文章的教授是一名具備充分資格、非常能乾的律師。」

「我不知道他說的是不是對的。我覺得民主黨應該會在她被選中競選副總統前檢查過這一點，」他說。

「但這很嚴重，你剛才說，他們有人說她不符合資格，因為她不是在這個國家出生，」特朗普稱。

提問的記者回答特朗普稱，沒有人質疑哈里斯是否在美國出生，針對她背景的疑問僅局限於，在她出生時她父母是否合法的美國永久居民。

在此之前，特朗普競選團隊顧問詹納·埃利斯（Jenna Ellis）轉發了美國保守派組織司法觀察（Judical Watch）主管蒂姆·費頓（Tim Fitton）的一則推文。費頓在推文中質疑，哈里斯「根據美國憲法『公民條款』是否符合擔任副總統的資格」。

他還分享了《新聞周刊》（Newsweek）雜誌發表的一篇評論文章。文章作者是加州查普曼大學（Chapman University）法學教授約翰·伊斯特曼（John Eastman）。

圖片版權 AFP Image caption 奧巴馬（右）與拜登（左）擔任正副總統時，特朗普質疑奧巴馬的出身。如今拜登參選，特朗普質疑拜登副手哈里斯的出身。

伊斯特曼教授如何質疑哈里斯？

伊斯特曼教授引述美國《憲法》第二條指出，「除非是自然出生的美國公民（natural born citizen，意指在美國本國出生的公民）……才有資格擔任總統」。

他還指出，美國《憲法》第十四修正案稱：「所有出生……在美國，且接受其司法管轄的人都是公民。」

伊斯特曼的說法建立一種觀點之上，即在哈里斯出生時，如果她的父母所持的是學生簽證或其他非永久居民身份，那麼哈里斯當時可能並不受美國司法管轄。

伊斯特曼曾在2010年參加共和黨加州總檢察長初選，但敗於史蒂夫·庫裏（Steve Cooley），後者在隨後的加州總檢察長選舉中被哈里斯打敗。

伊斯特曼的文章在發表後遭遇許多讀者憤怒的抨擊。《新聞周刊》總編輯南希·庫珀（Nancy Cooper）周四表示，該刊物堅持發表這篇文章的決定不變，認為伊斯特曼的文章「與種族主義出生地質疑主義沒有任何關係」。

出生地質疑主義（birtherism）是用以形容質疑奧巴馬出生地的說法。

圖片版權 EPA Image caption 特朗普當年指控民主黨的希拉里·克林頓最先帶頭渲染奧巴馬出生陰謀論，但被媒體證實是錯誤指控。

其他美國憲法專家怎麼看？

另一位美國憲法專家向BBC的美國合作伙伴哥倫比亞廣播公司（CBS）表示，伊斯特曼的說法「實屬愚蠢」。

加州大學伯克利分校法學院（UC Berkeley School of Law）院長埃爾溫·切莫林斯（Erwin Chemerinsky）通過郵件表示：「根據第十四修正案第一款，所有在美國出生的人都是美國公民。」

「最高法院自1890年代起便持這一觀點。卡瑪拉·哈里斯是在美國出生的。」

哈佛大學（Harvard University）憲法學教授勞倫斯·泰伯（Laurence Tribe）時常抨擊特朗普的言論。泰伯稱，伊斯特曼的說法「毫無價值」，且是「種族主義出生地質疑主義的再現」。

洛約拉法學院（Loyola Law School）教授傑西卡·勒文森（Jessica Levinson）對美聯社說：「我們誠實一點吧：這就是一個老掉牙的種族主義理論，當我們有一位父母不是美國公民的有色人種候選人出現時，這套理論就被搬出來了。」

特朗普當年是如何煽動「奧巴馬出生地質疑說」的？

2011年起，特朗普開始為聲稱奧巴馬可能出生於肯尼亞的右翼理論煽風點火。

2011年4月，奧巴馬提供了一份他的出生證明副本，顯示他出生於夏威夷（Hawaii）。但特朗普仍在之後繼續聲稱那份出生證明為「作假」。

2016年9月的一次記者會上，有記者向身為共和黨總統候選人的特朗普提問相關問題。特朗普則試圖為自己打消關於奧巴馬資格疑慮的做法邀功：「我結束了這個問題。奧巴馬總統在美國出生。就是這樣。」

特朗普還曾在2016年聲稱，他當時的共和黨黨內對手泰德·克魯茲（Ted Cruz）沒有資格參加總統選舉，因為他在加拿大出生，母親是美國公民，父親出生在古巴。