圖片版權 Getty Images Image caption 世界多國對中國在國際學術校園內日益增長的影響力表示擔憂。

美國國務院宣佈，要求孔子學院註冊為外交使團，中國對此表示強烈不滿、堅決反對。

圍繞孔子學院的博弈標誌著美中關係又出現一道新裂縫。分析人士指，華盛頓與北京關係呈現進一步惡化的跡象。

美國國務卿蓬佩奧在聲明中指，美方舉措的目標是確保美國教育家和學校管理層能做出明智的選擇，是否繼續推進中國共產黨支持的項目。

他說，「美國希望確保美國校園的學生能夠接觸到中國語言和文化的課程，但不被中國共產黨和其黨羽操控。」

中國外交部發言人反駁，蓬佩奧「引用毫無事實依據」的報告和報道，「無中生有、羅織罪名打壓孔子學院」。

美國：與中國官媒同等待遇

8月13日，國務院負責亞太事務的助理國務卿史迪威（David R. Stilwell）在電話簡報會上表示，在美國的孔子學院需要登記人員、租賃或擁有的物業資料，若購買新的房產將需要美國政府的許可。

「我們不是要求它們全部關閉，」 史迪威說，「我們是要求他們告訴我們，他們在這裏做些什麼。」

孔子學院還被要求定時向美國政府遞交含財務、人員、運營信息的報告。

早前，美國國務院分兩批將九家主要的中國媒體機構列為「外國使團」。孔子學院的新認定意味著，它與中國官媒都被華盛頓認定為中國政府所有及控制，為北京的宣傳工具。

中國：「妖魔化、污名化」

在14日的中國外交部例行新聞發佈會上，有記者就蓬佩奧稱孔子學院是中方用以推動擴大全球影響力宣傳機構的實體提問。

外交部發言人趙立堅說，美方做法是對「中美合作項目正常運作發妖魔化、污名化」，對此中國表示「強烈不滿和堅決反對」。

發言人還說，孔子學院是幫助各國人民學習中文、了解中國、加強中國與各國教育、文化交流與合作的橋樑和紐帶。

中國官媒《環球時報》社評則嘲諷美國成了「最小家子氣的超級大國」；「打擊」孔子學院是美國「神經過敏」、「將什麼都政治化」的典型例子。

社評還質疑，美國的自信跑哪裏去了？它的文化包容又跑哪裏去了？

圍繞孔子學院的爭議

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孔子學院是中國教育部在美國校園資助設立的文化中心，主要教授漢語及中華文化。

孔院自我定性為非營利教育組織，然而，其資金來源主要來自中國教育部下的國家漢辦。

近年來，美國政界批評孔子學院是中國政府的宣傳機構，打壓校園言論自由和學術自由，甚至用於監控中國學生。去年，美國政府承諾對孔子學院加強監控。

目前，在美國約有孔子學院75所，其中65所與美國大學合辦，另有約500個孔子教室，設於美國幼兒園至高中的課堂。

2004年，美國第一家孔子學院在馬里蘭大學成立。在2017年前後，孔子學院在美國的發展達到頂峰，與大學合作的空院總數達到約一百所，但隨後數十所高校因擔憂孔院破壞學術自由，決定停止合作。

史迪威向記者舉例稱，有美國高校因孔院反對而取消邀請西藏精神領袖達賴喇嘛前來演講；經孔院施壓後，有校園演講人的簡歷上關於台灣的內容被移除。

同時，亦有人擔憂，美國學校目前普遍面臨外語培訓資金短缺，關閉孔子學院將讓美國年輕一代接觸漢語及中華文化的渠道進一步減少。

中國可能的反制措施

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針對美國認定孔子學院為外國使團，中國外交部發言人14日表示，中國「保留對此事作出進一步反應的權利」。

此外發言人並未提供更多詳情。

中國外交部此前也曾表示，所有美國孔子學院都是由美國大學自願申請，並指責華盛頓將孔院政治化，是「典型的冷戰思維」。

北京曾採取反制措施，報復美國定性中國官媒為外國使團，要求多家美國媒體上交在華人員及房產名單。

史迪威稱，報復行動的確有可能發生，並指很多在中國有分支的美國學校目前「都面臨運營困難」。

在中美關係急轉直下之際，即使是在以往被認為易於達成合作的教育領域，兩國亦在「脫鉤」。

今年1月，歷史悠久的美國和平隊（Peace Corps）項目宣佈撤離中國。和平隊為志願組織，在中國主要在校園提供英語教育服務。國會參議員盧比奧（Marco Rubio）當時發表聲明稱，和平隊的決定證實中國不再是一個發展中國家。

今年7月，美國宣佈中止中國內地和香港的富布賴特（Fullbright）交流項目。該項目是由美國政府推動資助的國際教育、文化和研究交流項目。

與此同時，有海外的中國研究者表示，越來越難獲得赴華簽證以及與中國同業坦誠交流的機會。

人權組織「人權觀察」去年曾發表報告稱，中國當局長期監督和實施針對中國學生、學者以及世界各地中國研究者的監控。