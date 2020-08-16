白俄羅斯：數十萬人針鋒相對集會遊行 俄國和北約密切關注

2020年8月16日

圖像來源，Reuters

白俄羅斯大選結果公布一周後，白俄羅斯總統盧卡申科的支持者和反對者周日（8月16日）在明斯克舉行針鋒相對的集會遊行。

成千上萬的反對派參加「自由大遊行」（March for Freedom）抗議盧卡申科通過選舉舞弊當選連任總統，同時數千人集會慶祝掌權26年的盧卡申科連任。

盧卡申科對他的支持者發表講話，呼籲民眾捍衛國家獨立，抵禦外來壓力。

周日（16日）稍早，俄國總統普京公開表示支持盧卡申科，稱白俄羅斯一旦受到外國軍事威脅，俄羅斯隨時凖備提供安保援助。據悉這個周末盧卡申科與普京曾兩次通話。

盧卡申科指責北約在靠近白俄羅斯西部邊境的波蘭和立陶宛集結軍力舉行軍事演習，是對白俄羅斯的威嚇。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 白俄羅斯20萬人上街，要求總統盧卡申科下台

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 明斯克市中心與反盧卡申科的抗議示威針鋒相對的親政府集會遊行規模較小

北約在俄國從烏克蘭手裏奪走克里米亞半島後向巴爾幹國家派出四支作戰部隊，分別由英國、加拿大、德國和美國這四個成員國率領。

對盧卡申科的指責，北約明確否認，聲稱北約對白俄羅斯的局勢變化保持關注，但軍事集結不是事實；北約的軍事存在純粹基於防禦目的。

上周日（8月9日）白俄羅斯大選，盧卡申科總統宣佈以壓倒性勝利當選連任。反對派認為選舉存在嚴重舞弊現象，不接受點票結果。

中央選舉委員會宣佈當政26年的盧卡申科得票80.01%，反對派候選人斯維特拉娜·季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）得票10.12%。

但季哈諾夫斯卡婭女士聲稱，在選票正常點算的地方她的得票率在60%-70%。

BBC駐莫斯科記者史蒂夫·羅森伯格（Steve Rosenberg）分析：

俄國電視新聞節目將2020年的白俄羅斯跟2014年的烏克蘭相提並論做類比。

烏克蘭親西方的革命的一個結果是莫斯科派特種部隊佔領了克里米亞，俄國軍事干預東烏克蘭衝突。

六年後，俄國是否可能軍事干預白俄羅斯？

至少在理論上，這種做法看來有適得其反之效。白俄羅斯反對派的抗爭並不反俄羅斯、親歐洲，針對的是盧卡申科。如果俄國派兵支持白俄羅斯領導人，就有可能冒犯白俄羅斯民眾，招致反俄情緒。

莫斯科的確是致意將白俄羅留在它視為俄國勢力影響範圍之內。克里姆林宮的終極目標是跟這個鄰國深度融合，使它成為全方位的加盟國（權力的頂端是普金總統）。俄國仍然有可能通過政治槓桿運作達到這個目標。

克里姆林宮對家門口發生"顏色革命"有一種病態的恐懼。但是，明斯克2020不同於基輔2014。白俄羅斯並不是在東方和西方之間作選擇。白而羅斯民眾被國家保安部隊的殘酷行徑激怒了。即使是盧卡申科傳統上的支持者，包括國營工廠的工人，都在拋棄他。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 盧卡申科8月16日在講話中形容反對派是「耗子」

明斯克在發生什麼？

媒體報道顯示親政府集會遊行大約有數千人參加。盧卡申科對支持者發表講話，聲稱如果白俄羅斯屈從於反對派的要求，重新選舉，那麼結果就是亡國。

他對親政府的集會人群說，四分之一個世紀以來，你們為了捍衛自己和妻兒的獨立集結在這裏；如果現在不壓倒反對派，「他們就會像耗子一樣從洞裏鑽出去」。

「而那就意味著你們的末日的開端 —你們將會像烏克蘭和其他國家的人那樣跪在地上祈求，上帝才知道向誰祈求。」

有報道稱白俄羅斯國營工廠 部分工人一連幾天集體罷工，許多人加入了反對派抗議示威。

與此同時，成千上萬的反對派示威者響應反對派候選人季哈諾夫斯卡婭的號召，揮舞著紅藍兩色反對派旗幟集結在明斯克市中心的二戰英雄紀念碑前。她本人在向選舉當局遞交投訴狀並被拘留7小時之後，已經流亡立陶宛。

反對派支持者在其他城市也組織了抗議示威。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， Thousands complained that the state broadcaster gave a skewed picture of the protests

政治層面發生了什麼？

盧卡申科在風起雲湧的抗議浪潮中向莫斯科求救。

他說，普京總統已經承諾，如果白俄羅斯受到軍事威脅，俄國將提供他所稱的全方位援助。

盧卡申科和普京周日通話時，克里姆林宮說雙方討論了白俄羅斯受到的「外來壓力」及其所處的境地。

普京總統告訴盧卡申科，莫斯科將按照軍事協議，在必要的情況下援助白俄羅斯。

歐盟外長們周五就制裁部分白俄羅斯官員達成一致；這些官員被認為需要對「暴力、迫害和對選舉結果弄虛作假負責」。

美國已經表示譴責白俄羅斯選舉「不自由、不公正」。

拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞這三個巴爾幹國家的總理「對（白俄羅斯）當局暴力鎮壓......和政治迫害反對派表示深切關注」。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya，中） 指責盧卡申科選舉舞弊。她已經流亡立陶宛

立陶宛和拉脫維亞曾經表示願意為白俄羅斯調停，前提是白俄羅斯當局停止針對反對派抗議示威的暴力鎮壓，與民權團體成員組成全國理事會。他們警告說，如果不這樣，那就要面臨制裁。

他們說白俄羅斯選舉「既不自由也不公正」，呼籲舉行「有國際觀察員參與的透明的」選舉。

季哈諾夫斯卡婭公開表示拒絶接受選舉結果之後離開白俄羅斯前往立陶宛，與選舉前已經送到那裏的孩子們團聚。