華為5G：美國再出重手全方位封殺 第三方擔心「巨大衝擊」

2020年8月18日

圖像來源，Getty Images

美國再度加緊對中國電訊巨頭華為「封殺」行動。美國商務部公布修訂版禁令，將38家華為子公司列入「實體清單」，針對第三方供應商堵漏補缺，力求嚴控華為獲取任何美國技術的渠道。

華盛頓方面的禁令立即招致北京方面嚴辭譴責。迄今為止，華為方面尚未置評。

美國對華為的全方位攔截防堵折射了正處於數十年來最低谷的美中關係。美國稱華為替中國政府從事間諜活動，並以此為由向世界各國政府施壓，設法聯手抵制華為。

華為自始自終否認為中國政府非法搜集信息，否認有網絡監聽監視行為。

華為是全球最大的電信設備供應商，也是中國最大的智能手機製造商，在世界170多個國家和地區建了1500多個網絡，世界500強企業中有228家使用華為的服務，最終用戶超過30億人。

公司2020年3月底公布的財報顯示，2019年包括消費者業務、運營商業務和企業業務在內的華為三大主營業務比以往更加依賴中國市場的增長。

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堵漏防缺

當地時間周一（8月17日），美國商務部工業和安全局（BIS）發佈華為禁令的修訂版，在「實體清單」上新添了21個國家的38家華為子公司，包括華為雲、華為OpenLab在國內外的子公司，以及華為收購的以色列IT公司Toga Networks和華為技術在英國的研發公司。

擴充後的實體清單上總共有152家華為關聯公司。

美國商務部此舉使得5月宣佈的限制措施範圍擴大，旨在阻止華為在未經特別許可的情況下獲得半導體，包括由外國公司以美國軟件或技術開發或生產的芯片。

新版禁令增加了若干細則。比如，基於美國軟件和技術的產品不能用以製造或開發實體名單上任何華為子公司所生產、購買或訂購的零部件、組件或設備。

另外，美國還發佈了新的許可證規定，收緊了對實體清單中的華為方面作為買方、中間收貨人、最終收貨人或最終用戶參與相關交易的限制。

此類交易必須獲得美國商務部許可。

目前不清楚多少公司為此前簽訂的訂單申請了許可， 或者為將來的交易申請許可。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 華為手機面臨芯片供應斷檔危機

芯片為王

美國通過「實體清單」切斷華為購買美國芯片等關鍵組件，清單于8月14日生效；根據今年5月升級的禁令，從9月14日起，包括台積電在內的外國廠商將不能繼續替華為代工生產芯片。

針對封殺，華為採取的一種迂迴策略是增加採購第三方廠商生產的芯片。

最新修訂版的禁令堵住了這條路。

沒有美國商務部的許可證，不得參與任何跟華為有關的芯片交易，無論華為或其子公司在交易鏈上處於什麼位置。

美國半導體工業協會表示：「這些對商業芯片銷售的廣泛限制將給美國半導體行業帶來重大破壞。對於政府突然改變先前的立場，即支持在實現既定的國家安全目標的同時限制對美國公司的傷害，我們感到驚訝和擔憂。」

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「現代海盜」

中國外交部發言人趙立堅周二（18日）在例行記者會上表示，「中方堅決反對美方蓄意抹黑和打壓華為等中國企業」。

他稱美國此舉「徹底戳破了美方一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則的遮羞布，違反國際貿易規則」，「證明美方的虛偽和霸道」。

中國敦促美國「立即糾正錯誤，中國政府將繼續採取必要措施維護中國企業正當合法權益」。

官媒《人民日報》文章說，「美國是地球上最大的名副其實的黑客帝國」。

中國中央電視台央視網稱美國「泛化國家安全概念，濫用國家力量」，是「赤裸裸的霸權行徑」。

中國社交媒體上還出現「現代海盜」字樣，指美國對中國高科技企業封殺和嚴禁與海盜行徑無異。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 英國已經宣佈5G網絡建設禁用華為，華為在英國技術在英國的研發公司則被列入美國商務部「實體清單」上

直接衝擊

行業觀察員指出，美國商務部此舉目的明確，就是要切斷華為的芯片供應，估計對芯片產業及相關行業衝擊巨大。

美國對供應商施加壓力，使得華為的海思（HiSilicon）芯片研發部門無法繼續生產手機核心部件 - 芯片組。華為已經宣佈麒麟芯片由於這個原因將於9月份停產。

如果通過採購獲得芯片是華為的B計劃，那麼美國商務部收緊鉗制，意味著這個計劃很可能也得放棄。

路透社引述總部在上海的諮詢公司芯謀研究（ICWise）首席分析師顧文軍說：「衝擊巨大。這就是打碎了華為通過外部購買而不是依靠海思來獲得芯片的計劃。」

芯片行業人士預計，對於亞太地區的芯片供應商來說，美國最新禁令可能使它們的業務受到重挫，因為目前主要的芯片設計軟件和芯片蝕刻工具都是美國的， 包括大部分芯片供應商使用的CDNS.O、SNPS.O和AMAT.O。

這些供應商裏不乏全球知名企業，包括韓國三星電子、SK海力士、日本索尼圖像傳感器製造公司、台灣芯片組廠商聯發科技。

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路透社引述一位不具名業內消息人士說，亞洲科技供應商管理層正在評估美國的最新限令對本公司會造成的衝擊。

美國芯片行業巨頭如高通（QCOM.O）和英特爾（INTC.O），以及亞洲和歐洲其他較小的芯片製造商，也可能受到美國最新限制措施的影響。

具體操作

目前不清楚有多少主要供應商持有合規所需的美國商務部發放的許可證，或者需要申請新的許可證，也不清楚是否能夠獲准授予此類許可證。

總部在紐約的政治風險顧問公司歐亞集團在一份通訊中指出，關於新遏制措施如何貫徹實施，具體操作細節，目前還有許多疑問。

比如，美國商務部凖備通過怎樣的方式獲得、確認某一筆交易是否代表華為，或者商務部黑名單上的其它相關企業的信息，現在並不清楚。

歐亞的分析師指出，為了確保不違反新規，半導體供應商可能必須事先明確自家產品的最終用戶，這樣才能避免在沒有許可證的情況下跟華為及其子公司有關的任何交易有染，不管後者以什麼身份出現：買方、中間收貨人、最終收貨人，或最終用戶。

不過，路透社報道指出，美國商務部對華為實體還有一類有限的永久授權，以便得以繼續進行「對維持現有網絡及設施的完整性和可靠性至關重要的安全研究」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 華為的5G「城堡」與「後門」之憂

手機是華為業務支柱之一。華為還是全球電信基礎設施主要供應商。

此前，包括任正非在內的多位華為高管都曾公開表示，華為在5G方面比同行至少領先12個月到18個月，是全球最大的5G廠商。

華為董事長梁華數月前曾在半年財報中證實，企業業務中的智能計算和服務器業務受到美國「實體清單」限制的影響，但主要局限在智能計算業務，而「無線網絡、光傳輸、數據通信、IT等生產發貨量都在增長」。