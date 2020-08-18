美國大選：首場電視辯論登場 民調顯示特朗普、拜登誰領先？

美國選民將在11月3日選出下一屆的總統，共和黨的現任總統特朗普（又譯：川普）面對民主黨拜登的挑戰。

拜登在前總統奧巴馬時期擔任過副總統，此次將代表民主黨角逐白宮權力大位。

隨著競選期開始和投票日的接近，各家民意調查機構都試圖掌握美國選民的民意支持，預測誰能入主白宮。

通過分析各家民調的結果，BBC也試圖得出民調的真實性和可信度，看看民調能告訴我們和不能告訴我們什麼。

兩位候選人全國支持率如何？

誰領先？ 曲線顯示平均值，數據來自不同民調 單項民意調查 顯示單項民意調查 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 30 40 50 60 11月03日 投票日 35 截止天數 趨勢 43% 50% 根據單項民意調查得出的平均投票意向。 跳過這一圖表 日期 拜登 川普 Sep 27 50 43 Sep 27 50 43 Sep 26 50 42.5 Sep 25 50 42.5 Sep 25 50 42.5 Sep 24 50 42 Sep 24 50 42 Sep 23 50.5 42.5 Sep 23 50.5 42.5 Sep 22 50.5 42.5 Sep 22 50.5 42.5 Sep 22 50.5 42.5 Sep 22 50.5 42.5 Sep 21 51 43 Sep 21 51 43 Sep 21 51 43 Sep 20 51 43 Sep 20 51 43 Sep 19 50.5 43 Sep 19 50.5 43 Sep 19 50.5 43 Sep 18 50 43 Sep 17 50.5 43 Sep 16 50.5 43 Sep 16 50.5 43 Sep 16 50.5 43 Sep 15 50 43 Sep 15 50 43 Sep 15 50 43 Sep 15 50 43 Sep 14 51 43 Sep 14 51 43 Sep 13 51 43 Sep 12 51 43 Sep 12 51 43 Sep 11 51 43 Sep 10 51 43 Sep 10 51 43 Sep 09 51 43 Sep 08 51 43 Sep 08 51 43 Sep 08 51 43 Sep 08 51 43 Sep 08 51 43 Sep 08 51 43 Sep 07 49.5 42 Sep 06 49.5 42 Sep 06 49.5 42 Sep 05 50.5 42.5 Sep 04 50.5 42 Sep 04 50.5 42 Sep 03 50.5 42 Sep 02 50.5 42.5 Sep 02 50.5 42.5 Sep 01 50 42 Sep 01 50 42 Sep 01 50 42 Sep 01 50 42 Sep 01 50 42 Sep 01 50 42 Aug 31 50 42 Aug 31 50 42 Aug 31 50 42 Aug 31 50 42 Aug 31 50 42 Aug 30 50 41 Aug 30 50 41 Aug 29 50.5 41.5 Aug 28 50.5 42.5 Aug 28 50.5 42.5 Aug 27 50.5 42.5 Aug 26 50 43 Aug 25 50 42 Aug 25 50 42 Aug 25 50 42 Aug 24 50 42 Aug 23 50 42 Aug 22 50 42 Aug 21 50 42 Aug 20 50 42 Aug 19 50 42 Aug 18 50 42 Aug 18 50 42 Aug 18 50 42 Aug 17 50 42 Aug 16 50 42 Aug 15 50 42 Aug 15 50 42 Aug 14 50 41.5 Aug 14 50 41.5 Aug 13 50 41 Aug 12 50 41.5 Aug 12 50 41.5 Aug 11 50 41.5 Aug 11 50 41.5 Aug 11 50 41.5 Aug 11 50 41.5 Aug 10 49.5 41 Aug 09 49 41 Aug 08 49 41 Aug 07 49 41 Aug 06 49.5 41 Aug 05 49.5 41.5 Aug 04 50 42 Aug 04 50 42 Aug 03 50 42 Aug 02 49.5 41.5 Aug 01 49.5 41.5 Jul 31 49.5 41.5 Jul 30 49.5 41.5 Jul 29 49 41 Jul 28 49 41 Jul 28 49 41 Jul 28 49 41 Jul 27 50 41.5 Jul 26 51 41 Jul 25 51 41 Jul 24 51 41 Jul 23 51 41 Jul 22 50 41 Jul 21 50 41 Jul 21 50 41 Jul 20 50 40.5 Jul 19 51 41 Jul 18 51 41 Jul 17 50 40.5 Jul 16 50 40.5 Jul 15 50 40.5 Jul 15 50 40.5 Jul 14 50 40 Jul 14 50 40 Jul 13 50.5 40 Jul 12 50.5 40 Jul 12 50.5 40 Jul 11 49 40 Jul 10 49 40 Jul 09 49 40 Jul 08 49 40 Jul 07 49.5 40.5 Jul 07 49.5 40.5 Jul 06 49 41 Jul 05 49 40 Jul 04 49 40 Jul 03 49 40 Jul 02 49 40 Jul 01 49.5 40.5 Jun 30 49.5 40.5 Jun 30 49.5 40.5 Jun 30 49.5 40.5 Jun 29 50 41 Jun 28 49 41 Jun 27 49.5 40 Jun 26 49.5 40 Jun 25 50 41 Jun 24 50 41 Jun 23 49.5 40 Jun 23 49.5 40 Jun 22 50 41 Jun 22 50 41 Jun 21 50 41 Jun 20 50 41 Jun 19 50 41 Jun 18 50.5 41 Jun 17 50 41 Jun 16 50 41 Jun 16 50 41 Jun 15 49 41 Jun 14 49.5 41.5 Jun 13 49 41 Jun 12 49 41 Jun 11 49 41.5 Jun 10 49 42 Jun 09 49 42 Jun 08 49 42 Jun 07 49 42 Jun 06 49 42 Jun 05 49 42 Jun 04 48.5 42 Jun 03 49 42 Jun 03 49 42 Jun 03 49 42 Jun 02 48 41 Jun 02 48 41 Jun 01 48 42 Jun 01 48 42 May 31 48 41.5 May 30 48 42.5 May 29 48 42.5 May 28 48 42.5 May 27 48 42 May 26 48 42 May 25 48 42 May 24 48 42 May 23 48 42.5 May 22 48 42.5 May 21 48 42.5 May 20 48 42.5 May 19 48 43 May 19 48 43 May 18 49 44 May 17 49 44 May 16 48.5 43.5 May 15 48.5 43.5 May 14 49 43 May 14 49 43 May 13 48 43 May 12 47 43 May 11 47.5 42.5 May 10 47.5 42.5 May 09 47 42 May 08 47.5 42 May 07 47.5 42 May 06 47.5 42 May 05 48 42 May 04 48 42 May 03 47 42 May 02 47.5 41.5 May 01 48 42 Apr 30 47.5 41.5 Apr 29 48 42 Apr 28 48 42 Apr 28 48 42 Apr 27 48.5 42 Apr 26 48.5 42 Apr 25 48.5 42 Apr 24 48 42 Apr 23 48 42 Apr 22 48 42 Apr 21 48 42 Apr 20 48 43 Apr 19 48.5 42.5 Apr 18 48.5 42.5 Apr 17 48.5 42 Apr 16 48.5 42 Apr 15 48 42 Apr 14 48 42 Apr 13 48 42 Apr 12 47.5 42 Apr 11 47.5 42 Apr 10 47.5 42 Apr 09 47.5 42 Apr 08 48 42 Apr 07 48 42 Apr 07 48 42 Apr 07 48 42 Apr 06 49 42 Apr 06 49 42 Apr 06 49 42 Apr 05 48 42.5 Apr 04 48 43 Apr 03 48 43 Apr 02 48 43 Apr 01 48.5 44 Mar 31 49 45 Mar 30 49 45 Mar 29 49 45 Mar 28 49 45 Mar 27 49 45 Mar 26 49 45 Mar 25 49 44 Mar 24 49 43 Mar 24 49 43 Mar 23 50 44 Mar 22 50 44 Mar 21 52 42 Mar 20 52 43 Mar 19 52 43 Mar 18 52 42 Mar 17 52 42 Mar 16 52 43 Mar 15 52 43 Mar 14 52 43 Mar 13 52 43 Mar 12 52 43 Mar 11 51 43 Mar 10 50 43 Mar 09 51 42 Mar 08 51 42 Mar 07 50 43 Mar 06 49 45 Mar 05 49 45 Mar 04 49 45 Mar 03 49 45 Mar 02 49 45 Mar 01 49.5 45 Feb 29 50 45 Feb 28 50 44.5 Feb 27 50 44 Feb 26 49.5 44.5 Feb 25 50 45 Feb 24 50 45 Feb 23 50 45 Feb 22 50 44.5 Feb 21 50 44 Feb 20 50 44 Feb 19 50 44 Feb 18 50 44 Feb 17 51 44 Feb 17 51 44 Feb 16 50 43.5 Feb 15 50 43 Feb 14 50 43 Feb 13 50 43 Feb 12 49.5 45.5 Feb 11 50 44 Feb 10 49.5 43.5 Feb 09 49.5 43.5 Feb 08 49 44 Feb 07 49 44 Feb 06 49 44 Feb 05 50 46 Feb 04 50 45 Feb 03 50 45 Feb 02 50 45 Feb 01 50 44 Jan 31 50 44 Jan 30 50 44 Jan 29 50 44 Jan 28 50 44 Jan 27 50 45 Jan 26 50 45 Jan 25 50 45 Jan 24 50 46 Jan 23 50 46 Jan 23 50 46 Jan 22 50 44 Jan 21 50.5 45 Jan 20 50.5 45 Jan 19 50.5 45 Jan 18 48 46 Jan 17 48 46 Jan 16 48 46 Jan 15 48 46 Jan 14 48 46 Jan 13 48 46 Jan 12 48 46 Jan 11 48 46 65 days until 投票日 BBC根據過去14天全美單項調查利用中位數平均值製作的趨勢圖

全國性的民調能夠探知兩位候選人在全國範圍內的受歡迎程度，但不一定能凖確預測誰能贏得大選。

例如在2016年，希拉里·克林頓在民調中領先，而且在大選中得票數比特朗普多將近300萬票，但最後仍然輸給特朗普，因為美國採取的選舉人團制度，得票數多不一定贏得大選。

如果先撇開這點不管，拜登的全國民調領先特朗普，大約徘徊在50%上下，最高領先特朗普10個百分點。

相對來說，2016年美國總統大選期間的民調，兩位候選人的支持度比較接近，只相差幾個百分點而已，比較難以看出誰能獲勝。

哪些州將決定選舉結果？

以2016年美國總統大選為例，候選人贏得多少票不重要，贏得哪些州的選票更重要。

美國大多數的州每次總統大選總是支持同一個政黨，這也意味著實際上只有少數幾個州兩個政黨的候選人都有機會取勝。

這些被稱為「搖擺州」，或「戰場州」的少數幾個州將最終決定誰能贏得總統大選。

美國總統大選採用的選舉人團制度下，每個州依據人口擁有不同數量的選票，全國一共有538張選舉人團票，總統候選人需要獲得至少270票才能當選。

按照上述地圖顯示，某些搖擺州的選舉人團票數較多，有些較少，候選人通常會在選舉人團票數較多的搖擺州投入更多的競選資源。

誰在搖擺州領先？

以目前民調來看，幾個搖擺州裏拜登較被看好，但現在距離投票時間還早，情況很可能會出現變化，特朗普也有反敗為勝的機會。

民調顯示，拜登在密歇根州、賓夕法尼亞州和威斯康星州有較大的領先趨勢，而這三個州在2016年大選時，特朗普只以不到1%的些微差距取勝。

戰場州（搖擺州）最新民調平均值 要顯示更多資料，請捲動表格 點擊各欄目的一行，按向上或向下順序排列表格 州 拜登 川普 2016年誰勝出？ 亞利桑那州 48.2% 44.8% 川普 + 3.6% 佐治亞州 45.2% 46.5% 川普 + 5.2% 佛羅里達州 47.8% 46.7% 川普 + 1.2% 俄亥俄州 49.0% 45.7% 川普 + 8.2% 內華達州 49.0% 43.7% 柯林頓 + 2.4% 北卡羅來納州 47.0% 46.2% 川普 + 3.7% 威斯康星州 49.8% 44.3% 川普 + 0.8% 密西根州 49.2% 44.0% 川普 + 0.2% 得克薩斯州 44.6% 48.2% 川普 + 9.1% 新罕布什爾州 48.0% 42.5% 柯林頓 + 0.4% 明尼蘇達州 50.4% 41.0% 柯林頓 + 1.5% 維珍尼亞州 51.3% 40.3% 柯林頓 + 5.4% 艾奧瓦州 46.0% 46.0% 川普 + 9.5% 賓夕凡尼亞州 49.6% 43.9% 川普 + 0.7% 要使用這個功能，請更新你的瀏覽器 資料來源: US Census 數字最後更新：29/09

但是讓特朗普競選團隊更擔心的是2016年領先差距更大的那幾個搖擺州，在艾奧瓦州、俄亥俄州和得克薩斯州，2016年特朗普有8-10%的領先差距，但現在他和拜登在這三個州的民調支持度幾乎一樣。

或許是出於這個原因，特朗普上個月把競選總幹事換掉，還經常駁斥所謂的假民調。

不過博彩公司還沒有放棄特朗普，最新的賠率顯示特朗普有三分之一的機會贏得總統大選。

疫情有何影響？

新型冠狀病毒疫情從今年一開始就成為熱門話題，美國民眾對特朗普政府應對措施的滿意度，在兩黨的支持者之間有很大的差別。

特朗普3月中宣佈全國進入疫情緊急狀態，緊急撥款500億美元給各州防疫工作，當時他的支持度攀上高峰，有55%的美國人認同他的做法。

但民主黨人對他的支持很快消失，共和黨則繼續支持特朗普。

最新的數據顯示，隨著美國南部和西部持續新的疫情，連共和黨的支持者也開始懷疑他的防疫措施，對他處理疫情的滿意度降至7月初的78%。

因此特朗普近來對新冠病毒疫情較不樂觀，並表示疫情有可能再度惡化，他最近還首次戴上了口罩，還要求美國人都戴口罩。

民調可信嗎？

如果以2016年美國總統大選為例，我們可以說民調搞錯了。事實上特朗普就經常這麼說，但這也並非完全正確。

當時大多數的民調的確是克林頓領先幾個百分點，但民調也沒有錯，因為克林頓比對手確實多贏了300萬票。

當年的民調沒有完全體現特朗普在某些搖擺州佔據的優勢，包括教育程度較低的選民對特朗普的支持。