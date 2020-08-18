美國大選：首場電視辯論登場 民調顯示特朗普、拜登誰領先？
美國選民將在11月3日選出下一屆的總統，共和黨的現任總統特朗普（又譯：川普）面對民主黨拜登的挑戰。
拜登在前總統奧巴馬時期擔任過副總統，此次將代表民主黨角逐白宮權力大位。
隨著競選期開始和投票日的接近，各家民意調查機構都試圖掌握美國選民的民意支持，預測誰能入主白宮。
通過分析各家民調的結果，BBC也試圖得出民調的真實性和可信度，看看民調能告訴我們和不能告訴我們什麼。
兩位候選人全國支持率如何？
全國性的民調能夠探知兩位候選人在全國範圍內的受歡迎程度，但不一定能凖確預測誰能贏得大選。
例如在2016年，希拉里·克林頓在民調中領先，而且在大選中得票數比特朗普多將近300萬票，但最後仍然輸給特朗普，因為美國採取的選舉人團制度，得票數多不一定贏得大選。
如果先撇開這點不管，拜登的全國民調領先特朗普，大約徘徊在50%上下，最高領先特朗普10個百分點。
相對來說，2016年美國總統大選期間的民調，兩位候選人的支持度比較接近，只相差幾個百分點而已，比較難以看出誰能獲勝。
哪些州將決定選舉結果？
以2016年美國總統大選為例，候選人贏得多少票不重要，贏得哪些州的選票更重要。
美國大多數的州每次總統大選總是支持同一個政黨，這也意味著實際上只有少數幾個州兩個政黨的候選人都有機會取勝。
這些被稱為「搖擺州」，或「戰場州」的少數幾個州將最終決定誰能贏得總統大選。
美國總統大選採用的選舉人團制度下，每個州依據人口擁有不同數量的選票，全國一共有538張選舉人團票，總統候選人需要獲得至少270票才能當選。
按照上述地圖顯示，某些搖擺州的選舉人團票數較多，有些較少，候選人通常會在選舉人團票數較多的搖擺州投入更多的競選資源。
誰在搖擺州領先？
以目前民調來看，幾個搖擺州裏拜登較被看好，但現在距離投票時間還早，情況很可能會出現變化，特朗普也有反敗為勝的機會。
民調顯示，拜登在密歇根州、賓夕法尼亞州和威斯康星州有較大的領先趨勢，而這三個州在2016年大選時，特朗普只以不到1%的些微差距取勝。
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亞利桑那州
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48.2%
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44.8%
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川普 + 3.6%
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佐治亞州
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45.2%
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46.5%
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川普 + 5.2%
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佛羅里達州
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47.8%
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46.7%
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川普 + 1.2%
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俄亥俄州
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49.0%
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45.7%
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川普 + 8.2%
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內華達州
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49.0%
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43.7%
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柯林頓 + 2.4%
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北卡羅來納州
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47.0%
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46.2%
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川普 + 3.7%
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威斯康星州
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49.8%
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44.3%
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川普 + 0.8%
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密西根州
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49.2%
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44.0%
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川普 + 0.2%
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得克薩斯州
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44.6%
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48.2%
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川普 + 9.1%
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新罕布什爾州
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48.0%
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42.5%
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柯林頓 + 0.4%
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明尼蘇達州
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50.4%
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41.0%
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柯林頓 + 1.5%
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維珍尼亞州
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51.3%
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40.3%
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柯林頓 + 5.4%
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艾奧瓦州
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46.0%
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46.0%
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川普 + 9.5%
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賓夕凡尼亞州
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49.6%
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43.9%
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川普 + 0.7%
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資料來源: US Census 數字最後更新：29/09
但是讓特朗普競選團隊更擔心的是2016年領先差距更大的那幾個搖擺州，在艾奧瓦州、俄亥俄州和得克薩斯州，2016年特朗普有8-10%的領先差距，但現在他和拜登在這三個州的民調支持度幾乎一樣。
或許是出於這個原因，特朗普上個月把競選總幹事換掉，還經常駁斥所謂的假民調。
不過博彩公司還沒有放棄特朗普，最新的賠率顯示特朗普有三分之一的機會贏得總統大選。
疫情有何影響？
新型冠狀病毒疫情從今年一開始就成為熱門話題，美國民眾對特朗普政府應對措施的滿意度，在兩黨的支持者之間有很大的差別。
特朗普3月中宣佈全國進入疫情緊急狀態，緊急撥款500億美元給各州防疫工作，當時他的支持度攀上高峰，有55%的美國人認同他的做法。
但民主黨人對他的支持很快消失，共和黨則繼續支持特朗普。
最新的數據顯示，隨著美國南部和西部持續新的疫情，連共和黨的支持者也開始懷疑他的防疫措施，對他處理疫情的滿意度降至7月初的78%。
因此特朗普近來對新冠病毒疫情較不樂觀，並表示疫情有可能再度惡化，他最近還首次戴上了口罩，還要求美國人都戴口罩。
民調可信嗎？
如果以2016年美國總統大選為例，我們可以說民調搞錯了。事實上特朗普就經常這麼說，但這也並非完全正確。
當時大多數的民調的確是克林頓領先幾個百分點，但民調也沒有錯，因為克林頓比對手確實多贏了300萬票。
當年的民調沒有完全體現特朗普在某些搖擺州佔據的優勢，包括教育程度較低的選民對特朗普的支持。
而今年的選情因為新冠病毒疫情又呈現特別的複雜。新冠疫情衝擊美國經濟，也影響選民的投票意向，在看民調表現的同時，必須特別謹慎。