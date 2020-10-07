美國大選副總統之爭：離總統只有「一個心跳的距離」
美國總統大選在即，除了特朗普與拜登之爭，還有一場交鋒沒那麼受關注，但可能對美國政治產生深遠的影響。
除了拜登與特朗普，還有兩個名字將出現在總統大選的選票上。
那就是現任副總統邁克·彭斯（Mike Pence）與民主黨參議員卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris，又譯賀錦麗）。
兩人將在美國東部時間10月7日晚上9點（格林尼治標凖時間10月8日凌晨1點）在猶他州鹽湖城展開一場副總統辯論。
為了防範新冠，兩人將隔著有機玻璃板辯論，並且保有至少12英尺（3.6米）的距離。
總統特朗普及周邊多名幕僚感染新冠病毒，不過，兩名副總統候選人最近的病毒檢測都呈陰性反應。
特朗普在上周五確認感染新冠並住院多日，關於他健康狀況的疑慮，使得外界史無前例地關注「二把手」彭斯。如果總統無法履職，憲法第25修正案允許將權力移交給副總統。
在特朗普治下三年多來，不少幕僚或主動辭職或被炒魷魚，官員們如跑馬燈般更迭，然而彭斯似乎地位穩固，頗受總統信任。
另一邊廂，民主黨高調宣佈哈里斯為副總統提名人，如果當選，她將成為第一位入主白宮的少數族裔女性，並將是拜登接班人的大熱人選。
副總統是美國政府中位階第二高的官員，僅次於美國總統，可謂是「一人之下，萬人之上」。
不過，美國副總統在施政中到底有多重要？在拜登與特朗普的健康狀況備受關注之時，副總統候選人又在大選中扮演何種角色？
美國副總統：離總統只有「一個心跳的距離」
聖路易斯大學美國憲法教授傑爾·戈斯坦（Joel Goldstein）表示，在歷屆美國政府中，副總統往往是總統的資深顧問與「解決麻煩的人」。
戈斯坦研究美國副總統多年，著有《白宮副總統》一書。
在今年的大選中，副總統人選尤為受到關注。
拜登與特朗普都年逾七旬，外界十分關注其健康狀況。而且，拜登尚未公開表達競選連任的意願，副總統搭檔作為接班人的大熱人選，有「儲君」的意味。
美國憲法規定，一旦總統在任內死亡、辭職或者被撤職，副總統將立即繼任。
因此，副總統常被指與總統「只有一個心跳的距離」。
美國歷史上，共有9位副總統因總統任內死亡或辭職而接班。
其中最廣為人知的例子是，1974年時尼克松總統因「水門事件」辭職，由副總統福特接班；以及1963年肯尼迪遇刺，副手約翰遜在兩小時後宣誓就任總統。
美國歷史上45位總統中，有14人曾擔任副總統。目前還沒有副總統因總統撤職而繼位。
副總統候選人有多重要？
「在競選中，副總統候選人有僅次於總統的話語權，」 戈斯坦稱。
副總統候選人通常幫同黨的總統候選人拉票，以及在政策上與對手爭辯。
本屆大選中，兩名副總統候選人的背景南轅北轍。彭斯是來自作風保守的中西部白人男性，哈里斯則是少數族裔女性，代表政治傾向偏左的加州。
哈里斯的副總統提名公開後，特朗普曾批評「副總統人選不重要，人們只為總統投票」。
戈斯坦則說：「絶大部分的人為總統候選人投票，但副總統人選也發出重要信號，體現總統候選人的價值觀和決策。」
一般認為，副總統候選人對大選最終結果的影響甚微。不過，戈斯坦指出：「好幾次大選就是以極小差距決出勝負的。」
他對BBC中文表示，挑選副總統人選時，最為關鍵的考量標凖是總統與副手的政治及個性兼容。
在挑選競選搭檔的過程中，總統有最終話語權。據悉，拜登團隊就為他篩選了四個副手人選，由拜登最後拍板。
在當選後，副總統會在輔助總統組建政府內閣時擔任關鍵角色，譬如，現任副總統彭斯就是2016年白宮過渡團隊的負責人。
彭斯：白宮第二把交椅
在過去的四年中，彭斯一直是美國總統特朗普非常幹練的副手，不僅領導團隊，確定行政部門的重要任命，而且還是與媒體順利溝通的副總統。在多數情況下，他避免出風頭，儘管最近在領導白宮對抗冠狀病毒特別工作組中的角色，讓他引起了更多關注。
彭斯到白宮的旅程始於2016年7月，當時他在印第安納波利斯的家中與特朗普見面，並被邀請參與選戰。他的加入並不令人意外。作為前印地安納州長，彭斯是在華盛頓的社會保守派人精英人士的最愛。
在被任命為副總統前，彭斯曾公開批評特朗普的一些政策，比如形容稱特朗普禁止穆斯林進入美國的提議是「冒犯性的，違憲的」。
但現在被視為忠實的第二把交椅，很少對總統提出批評。
副總統候選人：力求為總統搭檔加分
通常來說，副總統候選人在大選過程中有三個「高光時刻」：當總統候選人宣佈搭檔人選時、副總統候選人在黨代會接受提名時，以及副總統的選前辯論。
全國直播的副總統辯論在1976年首次舉行，跟總統辯論有三場不同，副總統辯論通常只有一場，主題圍繞總統候選人及其方針政策。
副總統辯論的收視率通常不如總統辯論，然而，2008年拜登與性格乖張的共和黨人佩林展開交鋒，其收視率超過了當年的總統辯論。
戈斯坦預期，本屆副總統辯論也會頗有看頭。
參議員哈里斯在國會以在聽證會中提問強硬著稱，此前在黨內初選辯論中也出盡風頭。「她需要在辯論中將自己介紹給全國選民，」戈斯坦說。
而現任副總統彭斯在四年前的辯論中表現不俗，他此前還曾擔任政治評論員，口才歷經考驗。「兩個都是政治傳播的高手,」戈斯坦說，「這場交鋒會很有意思。」
在副總統辯論之後，特朗普與拜登將在10月15日與22日舉行第二、三場總統辯論。
由於特朗普感染新冠病毒，目前尚不清楚辯論形式會否產生變化。