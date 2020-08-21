美國大選：拜登聲言要完結特朗普的「黑暗時期」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 這是拜登第三次挑戰美國總統寶座。

美國前副統總拜登在民主黨全國代表大會發表演說，正式接納提名成為今年11月美國大選民主黨候選人。他在演說中多次批評現任總統特朗普令美國「處於黑暗」，形容自己是「光明的盟友」。

拜登從政超過50年，周四（8月20日）的演說中他又批評特朗普散發「太多憤怒、太多恐懼、太多分歧」。

拜登今年77歲，如果成功當選，將成為美國史上開展任期時最年長的總統。分析形容，拜登參選總統時被外界質疑他年齡太大，沒有勝任總統所需的幹勁，他能否拉攏原本支持左翼總統參選人桑德斯的選民也成疑問，但這次演說恰好回應這些質疑。

誰領先？ 曲線顯示平均值，數據來自不同民調 單項民意調查 顯示單項民意調查 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 30 40 50 60 11月03日 投票日 41 截止天數 趨勢 43% 51% 根據單項民意調查得出的平均投票意向。 跳過這一圖表 日期 拜登 川普 Sep 21 51 43 Sep 20 51 43 Sep 19 50.5 43 Sep 19 50.5 43 Sep 19 50.5 43 Sep 18 50 43 Sep 17 50.5 43 Sep 16 50.5 43 Sep 16 50.5 43 Sep 16 50.5 43 Sep 15 50 43 Sep 15 50 43 Sep 15 50 43 Sep 15 50 43 Sep 14 51 43 Sep 14 51 43 Sep 13 51 43 Sep 12 51 43 Sep 12 51 43 Sep 11 51 43 Sep 10 51 43 Sep 10 51 43 Sep 09 51 43 Sep 08 51 43 Sep 08 51 43 Sep 08 51 43 Sep 08 51 43 Sep 08 51 43 Sep 08 51 43 Sep 07 49.5 42 Sep 06 49.5 42 Sep 06 49.5 42 Sep 05 50.5 42.5 Sep 04 50.5 42 Sep 04 50.5 42 Sep 03 50.5 42 Sep 02 50.5 42.5 Sep 02 50.5 42.5 Sep 01 50 42 Sep 01 50 42 Sep 01 50 42 Sep 01 50 42 Sep 01 50 42 Sep 01 50 42 Aug 31 50 42 Aug 31 50 42 Aug 31 50 42 Aug 31 50 42 Aug 31 50 42 Aug 30 50 41 Aug 30 50 41 Aug 29 50.5 41.5 Aug 28 50.5 42.5 Aug 28 50.5 42.5 Aug 27 50.5 42.5 Aug 26 50 43 Aug 25 50 42 Aug 25 50 42 Aug 25 50 42 Aug 24 50 42 Aug 23 50 42 Aug 22 50 42 Aug 21 50 42 Aug 20 50 42 Aug 19 50 42 Aug 18 50 42 Aug 18 50 42 Aug 18 50 42 Aug 17 50 42 Aug 16 50 42 Aug 15 50 42 Aug 15 50 42 Aug 14 50 41.5 Aug 14 50 41.5 Aug 13 50 41 Aug 12 50 41.5 Aug 12 50 41.5 Aug 11 50 41.5 Aug 11 50 41.5 Aug 11 50 41.5 Aug 11 50 41.5 Aug 10 49.5 41 Aug 09 49 41 Aug 08 49 41 Aug 07 49 41 Aug 06 49.5 41 Aug 05 49.5 41.5 Aug 04 50 42 Aug 04 50 42 Aug 03 50 42 Aug 02 49.5 41.5 Aug 01 49.5 41.5 Jul 31 49.5 41.5 Jul 30 49.5 41.5 Jul 29 49 41 Jul 28 49 41 Jul 28 49 41 Jul 28 49 41 Jul 27 50 41.5 Jul 26 51 41 Jul 25 51 41 Jul 24 51 41 Jul 23 51 41 Jul 22 50 41 Jul 21 50 41 Jul 21 50 41 Jul 20 50 40.5 Jul 19 51 41 Jul 18 51 41 Jul 17 50 40.5 Jul 16 50 40.5 Jul 15 50 40.5 Jul 15 50 40.5 Jul 14 50 40 Jul 14 50 40 Jul 13 50.5 40 Jul 12 50.5 40 Jul 12 50.5 40 Jul 11 49 40 Jul 10 49 40 Jul 09 49 40 Jul 08 49 40 Jul 07 49.5 40.5 Jul 07 49.5 40.5 Jul 06 49 41 Jul 05 49 40 Jul 04 49 40 Jul 03 49 40 Jul 02 49 40 Jul 01 49.5 40.5 Jun 30 49.5 40.5 Jun 30 49.5 40.5 Jun 30 49.5 40.5 Jun 29 50 41 Jun 28 49 41 Jun 27 49.5 40 Jun 26 49.5 40 Jun 25 50 41 Jun 24 50 41 Jun 23 49.5 40 Jun 23 49.5 40 Jun 22 50 41 Jun 22 50 41 Jun 21 50 41 Jun 20 50 41 Jun 19 50 41 Jun 18 50.5 41 Jun 17 50 41 Jun 16 50 41 Jun 16 50 41 Jun 15 49 41 Jun 14 49.5 41.5 Jun 13 49 41 Jun 12 49 41 Jun 11 49 41.5 Jun 10 49 42 Jun 09 49 42 Jun 08 49 42 Jun 07 49 42 Jun 06 49 42 Jun 05 49 42 Jun 04 48.5 42 Jun 03 49 42 Jun 03 49 42 Jun 03 49 42 Jun 02 48 41 Jun 02 48 41 Jun 01 48 42 Jun 01 48 42 May 31 48 41.5 May 30 48 42.5 May 29 48 42.5 May 28 48 42.5 May 27 48 42 May 26 48 42 May 25 48 42 May 24 48 42 May 23 48 42.5 May 22 48 42.5 May 21 48 42.5 May 20 48 42.5 May 19 48 43 May 19 48 43 May 18 49 44 May 17 49 44 May 16 48.5 43.5 May 15 48.5 43.5 May 14 49 43 May 14 49 43 May 13 48 43 May 12 47 43 May 11 47.5 42.5 May 10 47.5 42.5 May 09 47 42 May 08 47.5 42 May 07 47.5 42 May 06 47.5 42 May 05 48 42 May 04 48 42 May 03 47 42 May 02 47.5 41.5 May 01 48 42 Apr 30 47.5 41.5 Apr 29 48 42 Apr 28 48 42 Apr 28 48 42 Apr 27 48.5 42 Apr 26 48.5 42 Apr 25 48.5 42 Apr 24 48 42 Apr 23 48 42 Apr 22 48 42 Apr 21 48 42 Apr 20 48 43 Apr 19 48.5 42.5 Apr 18 48.5 42.5 Apr 17 48.5 42 Apr 16 48.5 42 Apr 15 48 42 Apr 14 48 42 Apr 13 48 42 Apr 12 47.5 42 Apr 11 47.5 42 Apr 10 47.5 42 Apr 09 47.5 42 Apr 08 48 42 Apr 07 48 42 Apr 07 48 42 Apr 07 48 42 Apr 06 49 42 Apr 06 49 42 Apr 06 49 42 Apr 05 48 42.5 Apr 04 48 43 Apr 03 48 43 Apr 02 48 43 Apr 01 48.5 44 Mar 31 49 45 Mar 30 49 45 Mar 29 49 45 Mar 28 49 45 Mar 27 49 45 Mar 26 49 45 Mar 25 49 44 Mar 24 49 43 Mar 24 49 43 Mar 23 50 44 Mar 22 50 44 Mar 21 52 42 Mar 20 52 43 Mar 19 52 43 Mar 18 52 42 Mar 17 52 42 Mar 16 52 43 Mar 15 52 43 Mar 14 52 43 Mar 13 52 43 Mar 12 52 43 Mar 11 51 43 Mar 10 50 43 Mar 09 51 42 Mar 08 51 42 Mar 07 50 43 Mar 06 49 45 Mar 05 49 45 Mar 04 49 45 Mar 03 49 45 Mar 02 49 45 Mar 01 49.5 45 Feb 29 50 45 Feb 28 50 44.5 Feb 27 50 44 Feb 26 49.5 44.5 Feb 25 50 45 Feb 24 50 45 Feb 23 50 45 Feb 22 50 44.5 Feb 21 50 44 Feb 20 50 44 Feb 19 50 44 Feb 18 50 44 Feb 17 51 44 Feb 17 51 44 Feb 16 50 43.5 Feb 15 50 43 Feb 14 50 43 Feb 13 50 43 Feb 12 49.5 45.5 Feb 11 50 44 Feb 10 49.5 43.5 Feb 09 49.5 43.5 Feb 08 49 44 Feb 07 49 44 Feb 06 49 44 Feb 05 50 46 Feb 04 50 45 Feb 03 50 45 Feb 02 50 45 Feb 01 50 44 Jan 31 50 44 Jan 30 50 44 Jan 29 50 44 Jan 28 50 44 Jan 27 50 45 Jan 26 50 45 Jan 25 50 45 Jan 24 50 46 Jan 23 50 46 Jan 23 50 46 Jan 22 50 44 Jan 21 50.5 45 Jan 20 50.5 45 Jan 19 50.5 45 Jan 18 48 46 Jan 17 48 46 Jan 16 48 46 Jan 15 48 46 Jan 14 48 46 Jan 13 48 46 Jan 12 48 46 Jan 11 48 46 71 days until 投票日 BBC根據過去14天全美單項調查利用中位數平均值製作的趨勢圖

拜登說了什麼？

受新冠肺炎疫情影響，這次民主黨全國代表大會主要透過視象形式舉行。拜登在家鄉特拉華州發表演說，表示如果受選民信任成為總統，將會把美國人「最好的一面展現出來」。

他又呼籲選民要團結一起，「團結的話，就能克服美國現時面對的黑暗時期」。「我們要摒棄恐懼，選擇希望；摒棄虛構的事，選擇事實；摒棄特權，選擇公平。」

拜登又說，11月的大選將會是一場人格的選舉。 「我們可以選擇走在一條令我們變得更憤怒、更分裂、更少希望的道路，一條陰暗和起疑的道路。」

「也可以選擇走一條不一樣的道路，一起把握癒合、改革和團結的機會。」

拜登在演說中只提及中國一次，指出如果當選將會啟動計劃，在美國境內生產對抗新型肺炎需要的醫療設備，讓美國「不用再受中國或其他國家」的制肘。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 受新冠肺炎疫情影響，這次民主黨全國代表大會主要以視像連線方式舉行。

「帶領人民回到正常狀態」

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）形容，拜登發表演說時很會掌握氣氛，批評特朗普應付新冠肺炎疫情不力時，有適當的憤怒，但話題談到因為新冠肺炎陷入經濟困難或失去至親的人時，就展現應有的堅定感。

外界此前擔心左翼候選人桑德斯退選後，拜登能否成功拉攏桑德斯支持者。桑德斯支持者大多支持政府更進取地推行政策，解決國民收入不均、種族不公和環境污染等問題。

但拜登所屬的派別主張以更循序漸進的方式、更追求共識的方式解決問題。澤克爾形容，拜登的演說似乎顯示他對拉攏左翼支持者很有信心，認為自己「不是特朗普」就可以。

澤克爾認為，拜登形容自己的競選大綱是「國家靈魂的競爭」， 但他周四的演說跟前總統哈茲（Warren G Harding）1920年第一戰世界大戰後參選總統的演說更相似，兩者都在強調將會帶領人民回到正常狀態。

周四是一連三個晚上的民主黨全國代表大會最後一晚，桑德斯、沃倫（Elizabeth Warren）、克洛布徹（Amy Klobuchar ）、楊安澤（Andrew Yang）等曾經參加民主黨總統初選的人物都有亮相晚會，批評特朗普，支持拜登當總統。

大部份發言的嘉賓都形容特朗普是一個無能、自私的人，危害美國的民主體制，並呼籲美國人要用選票把他趕出白宮。

拜登的競選搭擋哈里斯（Kamala Harris；中文名賀錦麗）在周三（8月19日）發表講話，批評特朗普領導無能，又指沒有疫苗可以根治種族歧視，人民「必須依靠自己努力」。

戰場州（搖擺州）最新民調平均值 要顯示更多資料，請捲動表格 點擊各欄目的一行，按向上或向下順序排列表格 州 拜登 川普 2016年誰勝出？ 亞利桑那州 49.2% 44.2% 川普 + 3.6% 佐治亞州 45.4% 46.4% 川普 + 5.2% 佛羅里達州 48.6% 47.0% 川普 + 1.2% 俄亥俄州 46.7% 44.3% 川普 + 8.2% 內華達州 46.5% 40.5% 柯林頓 + 2.4% 北卡羅來納州 47.2% 46.6% 川普 + 3.7% 威斯康星州 50.1% 43.7% 川普 + 0.8% 密西根州 48.3% 42.2% 川普 + 0.2% 得克薩斯州 45.0% 47.3% 川普 + 9.1% 新罕布什爾州 48.0% 42.5% 柯林頓 + 0.4% 明尼蘇達州 51.6% 41.4% 柯林頓 + 1.5% 維珍尼亞州 53.0% 39.0% 柯林頓 + 5.4% 艾奧瓦州 46.3% 47.7% 川普 + 9.5% 賓夕凡尼亞州 48.8% 44.9% 川普 + 0.7% 要使用這個功能，請更新你的瀏覽器 資料來源: US Census 數字最後更新：23/09

特朗普有什麼回應？

特朗普早就為拜登起了一些別名，包括「慢條斯理的祖爾」、「睡眼腥松的祖爾」，批評拜登與其他國家簽訂貿易協議、參加巴黎氣候條約，令美國人失去工作。

他說，如果選民想知道受拜登領導會是什麼情況，只需要想像一下早前波特蘭發生的「暴力無政府狀態」、芝加哥的血腥衝突，就可以想像到「即將降臨我們的城市、每一個美國城市的動亂」。

波特蘭早前因為黑人弗洛伊德懷疑因為被警察濫用暴力致死，觸發一連串的示威浪潮，部份演變成暴力衝突，持續至今。另外，早前有網絡傳言聲稱芝加哥警方開槍擊斃一名黑人男子，傳言令當地爆發搶掠潮。警方事後指出這名男子先向警員開槍，警方才開火還擊，男子中槍後被送到醫院，沒有生命危險。