美國大選：拜登聲言要完結特朗普的「黑暗時期」
美國前副統總拜登在民主黨全國代表大會發表演說，正式接納提名成為今年11月美國大選民主黨候選人。他在演說中多次批評現任總統特朗普令美國「處於黑暗」，形容自己是「光明的盟友」。
拜登從政超過50年，周四（8月20日）的演說中他又批評特朗普散發「太多憤怒、太多恐懼、太多分歧」。
拜登今年77歲，如果成功當選，將成為美國史上開展任期時最年長的總統。分析形容，拜登參選總統時被外界質疑他年齡太大，沒有勝任總統所需的幹勁，他能否拉攏原本支持左翼總統參選人桑德斯的選民也成疑問，但這次演說恰好回應這些質疑。
拜登說了什麼？
受新冠肺炎疫情影響，這次民主黨全國代表大會主要透過視象形式舉行。拜登在家鄉特拉華州發表演說，表示如果受選民信任成為總統，將會把美國人「最好的一面展現出來」。
他又呼籲選民要團結一起，「團結的話，就能克服美國現時面對的黑暗時期」。「我們要摒棄恐懼，選擇希望；摒棄虛構的事，選擇事實；摒棄特權，選擇公平。」
拜登又說，11月的大選將會是一場人格的選舉。 「我們可以選擇走在一條令我們變得更憤怒、更分裂、更少希望的道路，一條陰暗和起疑的道路。」
「也可以選擇走一條不一樣的道路，一起把握癒合、改革和團結的機會。」
拜登在演說中只提及中國一次，指出如果當選將會啟動計劃，在美國境內生產對抗新型肺炎需要的醫療設備，讓美國「不用再受中國或其他國家」的制肘。
「帶領人民回到正常狀態」
BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）形容，拜登發表演說時很會掌握氣氛，批評特朗普應付新冠肺炎疫情不力時，有適當的憤怒，但話題談到因為新冠肺炎陷入經濟困難或失去至親的人時，就展現應有的堅定感。
外界此前擔心左翼候選人桑德斯退選後，拜登能否成功拉攏桑德斯支持者。桑德斯支持者大多支持政府更進取地推行政策，解決國民收入不均、種族不公和環境污染等問題。
但拜登所屬的派別主張以更循序漸進的方式、更追求共識的方式解決問題。澤克爾形容，拜登的演說似乎顯示他對拉攏左翼支持者很有信心，認為自己「不是特朗普」就可以。
澤克爾認為，拜登形容自己的競選大綱是「國家靈魂的競爭」， 但他周四的演說跟前總統哈茲（Warren G Harding）1920年第一戰世界大戰後參選總統的演說更相似，兩者都在強調將會帶領人民回到正常狀態。
周四是一連三個晚上的民主黨全國代表大會最後一晚，桑德斯、沃倫（Elizabeth Warren）、克洛布徹（Amy Klobuchar ）、楊安澤（Andrew Yang）等曾經參加民主黨總統初選的人物都有亮相晚會，批評特朗普，支持拜登當總統。
大部份發言的嘉賓都形容特朗普是一個無能、自私的人，危害美國的民主體制，並呼籲美國人要用選票把他趕出白宮。
拜登的競選搭擋哈里斯（Kamala Harris；中文名賀錦麗）在周三（8月19日）發表講話，批評特朗普領導無能，又指沒有疫苗可以根治種族歧視，人民「必須依靠自己努力」。
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亞利桑那州
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49.2%
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44.2%
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川普 + 3.6%
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佐治亞州
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45.4%
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46.4%
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川普 + 5.2%
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佛羅里達州
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48.6%
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47.0%
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川普 + 1.2%
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俄亥俄州
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46.7%
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44.3%
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川普 + 8.2%
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內華達州
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46.5%
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40.5%
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柯林頓 + 2.4%
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北卡羅來納州
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47.2%
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46.6%
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川普 + 3.7%
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威斯康星州
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50.1%
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43.7%
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川普 + 0.8%
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密西根州
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48.3%
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42.2%
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川普 + 0.2%
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得克薩斯州
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45.0%
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47.3%
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川普 + 9.1%
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新罕布什爾州
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48.0%
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42.5%
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柯林頓 + 0.4%
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明尼蘇達州
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51.6%
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41.4%
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柯林頓 + 1.5%
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維珍尼亞州
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53.0%
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39.0%
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柯林頓 + 5.4%
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艾奧瓦州
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46.3%
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47.7%
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川普 + 9.5%
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賓夕凡尼亞州
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48.8%
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44.9%
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川普 + 0.7%
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資料來源: US Census 數字最後更新：23/09
特朗普有什麼回應？
特朗普早就為拜登起了一些別名，包括「慢條斯理的祖爾」、「睡眼腥松的祖爾」，批評拜登與其他國家簽訂貿易協議、參加巴黎氣候條約，令美國人失去工作。
他說，如果選民想知道受拜登領導會是什麼情況，只需要想像一下早前波特蘭發生的「暴力無政府狀態」、芝加哥的血腥衝突，就可以想像到「即將降臨我們的城市、每一個美國城市的動亂」。
波特蘭早前因為黑人弗洛伊德懷疑因為被警察濫用暴力致死，觸發一連串的示威浪潮，部份演變成暴力衝突，持續至今。另外，早前有網絡傳言聲稱芝加哥警方開槍擊斃一名黑人男子，傳言令當地爆發搶掠潮。警方事後指出這名男子先向警員開槍，警方才開火還擊，男子中槍後被送到醫院，沒有生命危險。
共和黨將在下星期舉行全國代表大會，外界預料到時候特朗普將會發表演說，接受共和黨提名他為總統大選參選人。