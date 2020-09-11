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中國宣佈，針對美國限制中國駐美外交官活動，對美國駐華外交人員採取對等限制。

中國外交部周五（9月11日）表示，限制對美駐華使領館包括美駐香港總領館及其人員的活動，高級外交官也不例外。

中方的聲明中多次提到，此舉是為了「敦促美方糾正錯誤」。「中方上述舉措是對美方錯誤行徑作出的正當、必要反應。」

美國國務院上周宣佈新規，中國駐當地的高級使館人員到訪大學或與地方官員見面前，必須取得美方許可。在使領館之外的場所組織超過50人的活動，也需提前獲得美方同意。

美國國務院9月2日的聲明以「推動中美外交對等關係」為題，批評中國多年來對美國駐中國使館人員實施大量限制，令美方人員無法與中國人民正常接觸。美國使館人員舉行文化交流活動、與官方會見等活動也「經常受到限制」。

圖片版權 Reuters Image caption 美國國務卿蓬佩奧解釋決定，指出美方的舉動純粹是要求獲得中方的"對等看待"。

美方去年首次提出類似行動，但當時只是要求中方外交人員知會國務院，無需徵得同意。美方發言人當時同樣指出，北京政府對美國駐中國外交人員活動採取許多限制，針對中國外交人員的做法只是對給予對方「對等待遇」。

新規定引來中方不滿。中國駐華盛頓大使館回應形容，美方的做法是「再次對中國駐美外交領事人員無端設限、人為製造障礙」。大使館透過聲明指出，中方一貫支持各國外交人員「依法在華開展公務活動」，敦促美方糾正錯誤，撤銷決定。

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「對等看待」

美國國務院近期多項舉措目標是為促進中美「對等」，不僅在貿易範疇，在媒體、外交人員、教育交流上亦追求「對等待遇」，包括對中國籍駐美記者簽證加以限制，以及對外交人員活動採取限制。

而在中國對美國的回應中，「對等」也成為關鍵詞。中方的聲明中提到，將根據美方行動作出「對等回應」。

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中國對美方的一連串行動早前以強硬姿態應對，其中，美國7月要求中方關閉駐休斯敦總領事館後數天，中國就要求美方關閉其駐成都總領事館，作為反制措施。外界留意到，兩處領事館重要性相當，中方的反制措施並非「加倍奉還」，但亦非平息事端。

同時，中國資深外交官近期態度稍有軟化。蓬佩奧發表對華政策演說，將中共政權與西方的意識形態對立起來。外界原本預期中方將再次有強硬回應，但中國外交部長王毅在蓬佩奧講話後兩周，才透過新華社回應，指「中方將以冷靜和理智來面對美方的衝動和焦躁」。