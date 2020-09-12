圖片版權 EPA Image caption 阿富汗政府代表阿卜杜拉·阿卜杜拉（中）呼籲實現人道停火

阿富汗政府與塔利班在海灣國家卡塔爾舉行停火談判，這是有史以來第一次，也是阿富汗近40年戰亂和衝突後首次實現和平的機會。

阿富汗和平委員會稱之為「特殊機會」，美國國務卿蓬佩奧稱會談是「真正重大的突破」。

今年二月美國與塔利班達成安全協議，為卡塔爾會談鋪平了道路。美國把和平協議的簽訂跟今後美國對阿富汗的援助掛了鉤。

會談目標是實現政治和解，並結束從1979年前蘇聯入侵阿富汗開始的暴力抵抗活動。

圖片版權 Reuters Image caption 長達40年的戰亂意味著許多阿富汗人從出生以來就不知道什麼是和平

歷史意義

阿富汗政府和塔利班代表首次坐到談判桌上直接對話，標誌塔利班對政府的激進立場有所鬆動。

此前這個激進組織始終拒絶與它所稱的"美國的木偶"會談。

2001 年911恐怖主義襲擊發生後，美國牽頭髮起反恐戰爭，美國和盟友出兵阿富汗，迄今將近20年。

談判桌上所有人都承認推動和平困難重重，雙方有極深的分歧，而且阿富汗境內還在打仗。

阿富汗政府代表團團長阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）表示不期望在所有議題上達成百分之百的共識，但希望所有阿富汗公民都接受並支持"人道主義停火與和平"。

塔利班領導人穆拉·巴達拉·阿昆德（Mullah Baradar Akhund）在會談開幕式上呼籲建議一個"伊斯蘭政體，這個體系裏所有部落和族裔的生活都充滿愛和兄弟情誼"。他也承認談判不會很順利，但需要耐心推進。

但一個包容的伊斯蘭政體叫含糊，塔利班將必須拿出一個切實的政治構想擺到談判桌上。

圖片版權 Reuters Image caption 塔利班談判代表對BBC記者表示，雙方坐下來談判好過相互廝殺

多方推動

這次會談是美國和塔利班成員今年2月達成協議的其中一部份，BBC記者凱爾馬尼（Secunder Kermani）留意到，雙方都小心翼翼地稱這個只是「協議」，而不是「和約」。

美國和塔利班的協議也包括一個國際部隊撤出阿富汗的臨時時間表，條件是塔利班必須防止阿爾蓋達（卡伊達）等極端組織以阿富汗為基地，對美國或盟友發動攻擊。

協議同時要求塔利班與阿富汗政府官員直接對話，這促成了即將舉行的卡塔爾峰會。但這並不是容易的事，整個過程中，塔利班一方多次顯示它並不會輕易地妥協。

圖片版權 Getty Images Image caption 阿富汗政府軍受制於實力，一直未能有效控制塔利班的活動。

主要障礙

其中，塔利班和阿富汗政府早前已經因為釋放雙方戰俘的問題，推遲會談日期。

美國和塔利班協議的其中一部份，包括阿富汗政府釋放5000名被抓的塔利班武裝份子，對方同時會釋放1000名被俘的阿富汗政府軍成員。

塔利班堅持阿富汗政府一方要按照協議，釋放5000名武裝份子，一個也不能少，但阿富汗政府以協議只是美國和塔班利之間的事，自己並沒有參加簽署為由反抗，塔利班於是將武力升級，在一些大城市發動襲擊。

阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）最終妥協，釋放了全部被扣的武裝份子，但仍然扣留400名被指犯下嚴重罪行的武裝份子。但即使加尼妥協，過程也沒有變得容易，主要是因為阿富汗政府同時要求塔利班釋放被俘的政府軍成員，法國和澳大利亞也指控部份獲釋的武裝份子涉嫌策劃殺害它們國民的襲擊，反對釋放這些武裝份子。

在美國的介入下，除了七名被指有份策劃針對外國軍隊襲擊的武裝份子，所有其他被扣的武裝份子都獲得釋放。這七名仍然被扣的武裝份子將會被送到卡塔爾，繼續接受監視。

圖片版權 AFP Image caption 2019年9月3日，阿富汗首都喀布爾的爆炸，塔利班聲稱是他們所為。

換取籌碼

外界預期，阿富汗政府和塔利班將會透過這次在卡塔爾的會談，嘗試推動和平協議，正式結束武裝衝突。但BBC記者凱爾馬尼形容塔利班成員似乎想透過繼續發動襲擊，換取更多的談判籌碼，塔利班成員似乎也擔心，如果下令屬下的武裝份子放下武器，未來再要把他們動員起來可能會變得困難，他們甚至可能會轉投所謂的「伊斯蘭國」等其他極端組織。

談判雙方也會嘗試在阿富汗建立一個新的政治體制，但阿富汗政府想要建立一個現代化、民主國家的同時，塔利班大概想要依據自己的意識形態，建立一個「伊斯蘭酋長國」。

塔利班2001年被推翻前以鐵腕手法管治阿富汗，禁止女性接受教育或工作。塔利班聲稱自己並不反對女性接受教育，但往往指女性權力受「伊斯蘭價值觀」所限。許多阿富汗人都認為，今天的塔利班與當年沒有兩樣。

阿富汗記者法拉赫娜茲（Farahnaz Forotan）是當地一個由女性營運的電視台Zan TV的主播。她接受BBC訪問時說，塔利班必須接受現今阿富汗的現實，如果拒絶，和談「將不會得到任何成果」。

圖片版權 Reuters Image caption 分析形容阿富汗政府與塔利班和談的過程漫長，但最少給當地人一個希望。

美國的考量

阿富汗政府和塔利班進行和談的同時，美國軍人正逐步撤出阿富汗。如果塔利班遵守今年2月與美國達成的協議，美國將會在明年5月前完全撤出。

美國總統特朗普在今年11月的總統選舉前夕多次表示，他希望美國盡快完全撤出阿富汗。他早前答應今年11月時，將駐守在阿富汗的美軍人數減至約5000人，是2001年入侵阿富汗以來最低的水平。

觀察員留意到，特朗普政府處理與塔利班的協議時，只會著眼於對方有沒有遵守不讓阿爾蓋達等組織以阿富汗為基地發動襲擊的規定，並不十分重視保護當地女性權利等議題。

聯合國以至一些美國官員都警告塔利班和阿爾蓋達仍然有聯繫，一些歐洲國家也擔心美國太快撤走的影響。分析認為，如果民主黨美國總統選舉候選人拜登成功當選，他可能會願意減慢撤退速度，因此阿富汗總統加尼可能會故意減慢與塔利班的談判過程，看看美國總統選舉後會不會變天。

塔利班的角色

許多塔利班的支持者都認為，美國軍隊撤出阿富汗後，他們就可以決定在當地建立一個怎樣的社會。塔利班官員早前表示，他們希望建立一個「伊斯蘭政府」的同時，這個政府也需要包容。

BBC記者凱爾馬尼預期，塔利班會要求建立一個臨時政府，讓他們參與阿富汗的管治，但如何與現屆政府分權等細節仍未明朗。

塔利班早年管治阿富汗期間，世界只有少數國家承認他們是阿富汗的合法政府，但塔利班官員近來一改以往的強硬態度，聲言他們將會更重視國際關係。

歐盟早前已經表明，如果阿富汗將來的政府不遵守國際人權凖則，可能不會向阿富汗提供投資或人道援助。

阿富汗政府與塔利班的談判過程可能十分漫長，外界也很難預測結果，但經過20多年的動亂，凱爾馬尼形容這個談判最少給予阿富汗人期盼和平的機會。