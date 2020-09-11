特朗普再獲諾貝爾和平獎提名背後的歷史與爭議

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在美國總統大選前不到兩個月，特朗普（Donald Trump，台灣譯「川普」）總統似乎有件值得慶祝的事情發生：他被提名諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）。

一位挪威極右派的國會議員泰布林吉加德（Christian Tybring-Gjedde）提名特朗普角逐2021年諾貝爾和平獎，理由是特朗普在以色列和阿聯酋（UAE）最近達成的和平協議中扮演的關鍵角色。

泰布林吉加德周三（9月9日）對福克斯新聞（Fox News）說：「就他（特朗普）的功績來說，我認為特朗普在致力嘗試建立國家間和平方面，要比其他大多數和平獎提名人做得更多。」

他又補充說，自己並非特朗普的死忠支持者，「委員會應該審視並根據事實來評判他，而非根據特朗普有時的言行舉止來判斷。」

當然，提名與獲獎並不相同，再有13個月，我們就能知道結果。

如何提名？

就提名而言，進入的門檻並不高：所有國家元首或國家級的國會議長都能提名。大學教授、外交政策研究機構所長、過去的諾貝爾獎獲得者以及挪威諾貝爾委員會的成員，都有資格提名他們屬意的候選人。提名不需先接受邀請，只要在和平獎提名截止日期每年的2月1日之前提出，提名就會被接受。

2020年諾貝爾和平獎尚未公布獲獎人，此次共有318名被提名人。挪威諾貝爾委員會不公開評論被提名者的身份，提名名單將保密50年。

圖片版權 Reuters/Getty Images Image caption 以色列總理內塔尼亞胡（左）和阿布扎比王儲穆罕默德·本·扎耶德在美國斡旋下達成歷史性協議。

特朗普被提名過嗎？

是的。

這是他第二次被提名。上次提名他的也是泰布林吉加德與另一位挪威右翼議員，時間是2018年。他們稱，提名特朗普的原因是其在朝鮮與韓國的和解進程中所做出的努力。特朗普當年沒有獲獎，但泰布林吉加德堅稱這一次特朗普符合獲獎標凖。

2020年8月，以色列和阿聯酋在美國總統特朗普斡旋下達成協議，兩國同意關係正常化，以色列同意暫停吞併西岸部分地區的爭議計劃。該計劃是在特朗普是在一個意外聲明中宣佈的。

而且，這是自1948年色列宣佈獨立以來第三次與阿拉伯國家簽署的和平協議。此協議並標誌著以色列與阿拉伯海灣國家之間的首次正式外交關係。據報導，該協議使巴勒斯坦領導人措手不及。

美國白宮新聞秘書麥凱尼（Kayleigh McEnany）周三（9月9日）說，對特朗普總統來說，「這是一個來之不易的榮譽」，職業政治家談論的是這位總統在世界舞台上所取得的成就。

特朗普的批評者則說，他是個兩極化的人物，利用了分歧，而非試著讓美國人團結起來。

美國總統有被提名過嗎？

特朗普是獲得該獎提名的幾位美國總統之一。之前，包括塔夫脫（William Howard Taft）、胡佛（Herbert Hoover）和羅斯福（Franklin Roosevelt）都被提名過。此外，若特朗普拿下他夢寐以求的獎項，將是繼1906年的羅斯福、1920年的威爾遜 （ Woodrow Wilson ）、2002年的卡特（Jimmy Carter）和2009年的奧巴馬（Barack Obama）之後，第五位獲得該獎的美國總統。

圖片版權 AFP Image caption 奧巴馬（右）2009得主。

在就任總統幾個月後，奧巴馬就獲得提名，此事讓他在美國招致批評; 有人認為他做的事情還未到拿下該獎的資格。

當時挪威諾貝爾獎委員會說，這個決定是基於奧巴馬為「加強國際外交以及人們之間合作所作的非凡努力。「

當年奧巴馬的批評者中就有特朗普，後者在2013年在推特發帖，呼籲取消奧巴馬的獎項。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Our NOBEL PRIZE FOR PEACE president said "I'm really good at killing people" according to just out book Double Down. Can Oslo retract prize? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2013年11月6日

諾貝爾前秘書倫達斯塔（Geir Lundestad）隨後表示，他對奧巴馬的入選感到遺憾。

他告訴美聯社說：」甚至是許多奧巴馬的支持者，都認為把該獎頒發給奧巴馬是錯誤的事情「，」從這個意義上說，委員會沒有實現該獎希望達到的目的「。

奧巴馬後來向慈善機構捐了140萬美元（108萬英鎊）獎金。

過去的爭議提名

雖然該獎項最著名的獲獎者包括馬丁·路德·金 （ Martin Luther King Jr. ）、曼德拉（Nelson Mandela）和特蕾莎修女（Mother Teresa），但提名的廣泛標凖意味著過去的提名包括許多分非正統且高度爭議的選擇。

1939年，希特勒（Adolf Hitler）就被瑞典國會議員提名。據報導，提名是為諷刺希特勒而提交，不久後提名他的人便撤回了提名。

幾年後，蘇聯獨裁者斯大林（ Josef Stalin ; 又譯史達林 ）兩次獲得同一獎項的提名。第一次是在1945年，因其為結束」二戰「所做的努力，並於1948年再次獲得提名。一般而言，提名遞交後，由挪威議會任命的五人組成諾貝爾委員會，並選出獲獎者。2021的諾貝爾和平獎的獲獎者，要等到2021年10月才會宣佈。

2020諾貝爾獎落誰家

2020年諾貝爾和平獎預定10月9日揭曉，並於12月10日舉行頒獎。

2020年2月4日，美國會議員周二（2月4日）公布了一封聯名信，稱他們提名』香港民主運動」角逐2020年諾貝爾和平獎，希望表彰港人努力保護香港的自治、人權和法治。

剛結束歐洲訪問行程的中國外長王毅，在挪威行程時被問及有關諾貝爾和平獎若由香港民主派人士奪得，中國會如何回應時提到，「北京拒絶任何將諾貝爾獎政治化之企圖。」

過去挪威與中國的關係一度緊張，起因是2010年，諾貝爾委員會將和平獎頒給了中國異議人士劉曉波。北京當時更暫停兩國貿易協議，並限制進口挪威鮭魚。