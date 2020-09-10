圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普說，五角大樓的頂級官員可能不喜歡他，因為他們不想做別的，就想打仗，這樣所有那些很好的公司就能製造炸彈，飛機，保持一切狀況良好

最近美國總統特朗普指責五角大樓官員，觸及軍工聯合體的敏感話題，引發輿論爭議，同時招致自由派和保守派的批評。

周一（9月7日）特朗普在白宮記者會上說，「我不是說軍方喜歡我，士兵喜歡我。」

他說，「五角大樓的頂級官員可能不喜歡他，因為他們不想做別的，就想打仗，這樣所有那些很好的公司就能製造炸彈、飛機、保持一切狀況良好。」

此言被認為是特朗普批評五角大樓「打仗為軍火商服務」。

在特朗普此番講話前，《大西洋》雜誌9月3日報道說，特朗普在位期間一直在侮辱美國軍人，說特朗普把軍人稱為「愚蠢的廢物」（"losers"，"suckers"）。報道的根據是一些匿名官員和助理爆料。

特朗普周一在回應中否認了上述報道的指稱。

「旋轉門」

圖片版權 AFP Image caption 特朗普總統的兒子小特朗普也加入了這場爭議。他發推特說，如果"永久禁止"退休將軍加入國防承包商董事會，會立即"停止永無休止的戰爭"

特朗普總統的兒子小特朗普也加入了這場爭議。他發推特說，如果「永久禁止」退休將軍加入國防承包商董事會，會立即「停止永無休止的戰爭」。

退休將軍加入國防公司董事會被稱作「旋轉門」。

小特朗普指，許多離開五角大樓的前官員在軍火工業得到了很滿意的工作，退休軍官通常為軍火製造商進行游說，幫助他們在華盛頓打通關節，得到利潤豐厚的政府合同。

位於華盛頓的非黨派聯邦政府監督項目POGO在2018年發表報告說，「旋轉門」讓企業能夠獲得以下便利：

接觸政府政策和項目的高級官員；

取得競爭優勢；

取得商機；

取得政府撥款。

立場搖擺

圖片版權 Getty Images Image caption 早在1961年美國總統艾森豪威爾在其去職講話中就對美國的軍工聯合體的危險發出過警告，他說軍工聯合體可能「危及到我們的自由或民主過程」。

許多針對特朗普的批評指出，關於五角大樓特朗普作出許多批評並沒有錯，但是美國擴大軍費、向軍火商輸送億萬美元的利益，也有特朗普一份貢獻。

特朗普在2016年10月總統競選期間似乎曾認識到國防部官員的「旋轉門」問題。他當時還提出了5點改革方案，即「關閉所有漏洞，禁止前政府官員以諮詢和顧問的身份從事游說活動」。

路透社報道稱，特朗普在就職前曾說，「我認為對發放這種巨額合同的任何人，在他們的有生之年，都不許他們為國防公司，為製造那種產品的公司工作。」

不過，特朗普的國防部長埃斯柏之前曾為國防技術公司雷神公司游說，特朗普的前國防部長馬蒂斯曾為通用動力工作。

特朗普雖然批評了五角大樓的所謂「旋轉門」， 但他擔任總統後也經常自我讚揚說他加大了美國軍費開支，「重建」了美國軍隊。

美國軍費繼續保持在相當於排在後邊11個國家總和的水平。

特朗普還多次誇耀對沙特和盟國的億萬美元的軍銷，他說這軍售支持了美國就業，為美國帶來了財富。

軍工聯合體

圖片版權 Getty Images Image caption 已故的美國共和黨參議員麥凱恩曾說「納稅人錢的90%都被5大公司佔有。那不符合我們國家創立者當初的理想」

POGO的報告說，在經過「旋轉門」為國防工業工作的前政府官員、前議員和前國防部官員和軍官當中，90%的人都在做游說活動。

報告調查了380名為軍工企業作游說的前官員、前議員或前軍官後發現，他們當中1/4在為國防部前5大承包商工作，即洛克希德•馬丁，波音，雷神公司，通用動力和諾格公司（Northrop Grumman)。

已故的美國共和黨參議員、曾經擔任過參議院軍事委員會主席的麥凱恩曾說，「納稅人錢（政府撥款）的90%都被5大公司佔有。那不符合我們國家創立者當初的理想。」

早在1961年，美國總統艾森豪威爾在其去職講話中就曾對美國的軍工聯合體的危險發出過警告。他說，軍工聯合體可能「危及到我們的自由或民主過程」。

在這次特朗普講話觸及軍隊的敏感話題後，包括CNN在內的美國主流媒體說，這是特朗普執政以來對軍方發起的「最前所未有公開抨擊」，甚至會給美軍整體帶來負面影響。

特朗普指責五角大樓的高級官員進行戰爭是為了給軍火商製造巨額利潤，同時招致美國自由派和保守的鷹派的譴責。