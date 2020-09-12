圖片版權 MARK LABAN/HANSONS Image caption 這個看上去像茶壺的古董其實是一個小酒壺。

近年來，中國古董頻頻在海外拍出「天價」。這與中國買家有很大關係。

富有的中國人赴海外投資、回購流失文物的熱情空前高漲，有一種海外淘寶、請「國寶」回家的味道。

日前，英國德比郡的一名建築工人新冠疫情期間閒來無事清理車庫，意外發現一件罕見的中國葡萄酒壺。

這件15厘米的酒壺，看上去像一個茶壺，小巧精緻。所以， 家裏人一直管它叫茶壺。

據當地漢森拍賣行（Hansons Auctioneers）估計，它有可能是中國古代帝王的一件古玩，已有數百年歷史，而且可能會賣到10萬英鎊（約等於90萬人民幣）的高價。

漢森拍賣行估計它可以拍賣到2萬到4萬英鎊之間，但如果遇到中國買家很可能會賣出更高價。

差點送到二手店

圖片版權 HANSONS Image caption 該名英國男子的祖父曾在亞洲作戰，二戰期間還曾獲得緬甸之星勳章。

本來，酒壺的主人想把它送到專賣二手貨的慈善商店。

據這位不願透露姓名的中年男子介紹，這件古玩是他祖父在二戰期間從亞洲帶回來的。

過去多年，酒壺由其母親保管。母親把酒壺擺在家中的陳列櫥中，但後來被裝在盒子裏放到了一位親屬的車庫中。

新冠疫情封鎖期間，該名男子有了大把時間，開始收拾車庫中的物品，才又找到了這個酒壺。

圖片版權 MARK LABAN/HANSONS Image caption 另外兩個幾乎一摸一樣的酒壺分別陳列於台灣和中國大陸的博物館中。

這名男子表示，本來想著把它和其他物品一道送給當地的慈善店去，但又總覺著這個茶壺很特別。

為了保險起見，他決定還是讓當地的拍賣行給鑒定一下。但是，因為不敢肯定，又怕人取笑，該男子還帶了幾樣其他古董一道去估價。

經漢森估價師鑒定，它可能是在乾隆皇帝宮中使用過的18世紀的酒壺。

拍賣行的查爾斯·漢森（Charles Hanson）說，還有兩件「幾乎跟這一摸一樣」的酒壺古玩，它們分別存放於中國大陸和台灣的博物館中。

小酒壺將於9月24日在網上進行拍賣。

天價原因

圖片版權 Duke's Auctions Image caption 2019年。清代乾隆年間的茶壺，雖然壺蓋有所破損，卻在10分鐘內賣出104萬英鎊的高價

近年來，中國古董頻頻在海外拍賣市場中以高價出手跟中國買家有很大關係。

這些富有的中國人赴海外投資回購流失文物的熱情空前高漲，有一種海外淘寶，讓藝術品回家的味道。

同時，他們資金實力雄厚，整體收藏專業知識也相對提升。

這可能是為什麼近年來拍賣場上中國古董藝術品屢創天價的原因。

英國米德塞克斯大學中國文化遺產管理專業導師湛旭華女士在接受BBC特約記者玉川採訪時曾表示，英國是歐洲最大的中國古董集散地。

她說，許多中國古董通過貿易、交流等手段，包括通過歐洲和香港等地轉輾流入英國。

英國市場的高價中國古玩

圖片版權 AFP Image caption 清朝乾隆皇帝在位60年，其間是瓷器製作的鼎盛期。

最近幾年僅在英國賣出高價的中國瓷器、古玩就有許多，其中包括：

2019年，清代乾隆年間的茶壺，雖然壺蓋有所破損，卻在10分鐘內賣出104萬英鎊的高價。英國多切斯特（Dorchester）的杜克拍賣行最初估價為1000至2000英鎊。但出人意料的是，最後賣價超出估價1000倍。

2017年，中國花瓶在英國伯明翰一家拍賣行拍賣，以預估價格的450倍成交，創下這個拍賣行140年來的最高紀錄。這家名叫「Fellows」的拍賣行說，他們最初估計花瓶能賣到1800英鎊，但最後以81萬英鎊成交。

2013年，英國西南部康沃爾的一座老宅拍賣傳家寶，其中一隻罕見珍貴的中國古董花瓶以近34萬英鎊成交，比預期價格高出三倍。

此外，英國老牌《鑒寶路秀》（Antiques Roadshow) 節目中，在過去幾年裏也曾發現過不少來自中國的古董。

而當中國文物動輒在國際市場上賣出天價的同時，也鼓舞了英國各地民眾試試手氣，看能不能從自己家中也找出那些被遺忘的中國文物。