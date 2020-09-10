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美國國務院宣佈，近期已取消超過1000名中國公民的美國簽證。他們多為學生及研究員，美方稱其對國家安全帶來威脅。

特朗普政府在五月曾表示，將取消3000名中國學生的簽證，因他們涉嫌與中國軍方有聯繫，借在美國求學、研究的機會盜取知識產權。

中國政府則指控美國此舉是種族歧視。

美國國務院發言人奧特加斯周三（9日）表示，被註銷簽證的只是「一小部分」赴美求學與從事研究的中國人，形容他們是「危險度高的研究生與研究學者。」

她強調，美國歡迎合法赴美的其他中國人，只要他們「並不推進中國共產黨獲取軍事支配地位的目標」。

目前約有37萬名中國學生在美國求學，是在美國際留學生的最大來源，其中約有42%學習理工科。

美國國土安全局代理部長沃夫（Chad Wolf）同日表示，美國採取這項措施，是為了防止與中國解放軍有聯繫的人士竊取敏感的研究資料。

中國外交部發言人趙立堅則在例行記者會上反對華盛頓的舉措，稱其為「赤裸裸的政治迫害和種族歧視，嚴重侵犯中國留學人員人權。」

受影響的人有哪些？

一個名為「美簽撤銷統計」的在線表格收集了部分被撤銷簽證的學生的背景資料。

這一表格發佈在「騰訊文檔」平台上，截至發稿前約有50名受影響人士的資料。

其中，大部分學生本科期間曾在中國「國防七子」大學就讀，目前在美學習計算機、通信工程、自動化等專業。

俗稱「國防七子」的7所高校直屬中國工業和信息化部，被認為與軍方有密切聯繫。其中包括北京航空航天大學、北京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、西北工業大學、南京航空抗天大學與南京理工大學。

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美國國務院發言人奧特加斯稱，簽證被撤銷者為研究生與研究學者，然而，有部分簽證被撤銷的學生報稱他們目前是本科學生。

根據這一由用戶自行填寫的表格，數名受影響學生畢業於與「國防七子」有附屬關係的高中，例如西北工業大學附屬中學。另有本科學生早前從北京郵電大學轉學至美國學校，簽證亦遭取消。

除了研究有直接軍事應用的先進科技的學生，主修金融、經濟、統計、數學等科系的一些中國留學生也在簽證被取消之列。

絶大部分受影響學生報稱，他們在9月9日獲知其美國簽證被取消。

BBC目前無法獨立核實這一表格內容的真實性。

中美衝突的最新火線

教育以往是中美合作、人員交流的主要渠道，但如今已成為中美科技競爭的一道火線。

華盛頓近期對部分離開美國的中國留學生進行出境檢查，盤問他們與中國共產黨的關係，以及扣查他們的電子設備。

一系列起訴書顯示，美國對中國籍研究員的疑慮有一定根據。美國檢方已起訴多名中國學生及研究員，他們涉嫌盜取貿易機密和簽證詐欺。

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美國主管亞太事務的助理國務卿史迪威（David Stilwell）近日對BBC表示，對於前來美國求學的學生，這個國家的大門是「完全敞開的」。

「但如果你在這裏假裝（成學生），」 史迪威說，「那我們必須要自衛。」

與此同時，華盛頓的舉措讓大量在美中國留學生感到憂慮，擔心自己可能成為大國鬥爭的犧牲品。

BBC近期採訪的多名留學生稱，由於擔憂中美關係的未來、以及美國對中國籍學生及科研人士的嚴格審查，他們不再考慮留在美國長期發展。

美國雪城大學社會學助理教授馬穎毅早前接受BBC採訪時表示，在美國的中國留學生如今「被政治化與邊緣化」，達到「前所未見的程度」。