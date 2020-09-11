圖片版權 Vikram Misri Image caption 兩國外長目前都在莫斯科出席上海合作組織外長會議。

中國和印度的邊境衝突近日有急劇惡化的跡象，兩國早前先後指責對方軍人嗚槍，印度又指中國軍隊擄走數名印度人，但中方否認。中印兩國外長日前在莫斯科出席上海合作組織外長會議期間舉行雙邊會談，同意會「快速」地結束對峙。

中國外長王毅與印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar） 周四（9月10日）發表聯合聲明，指出「目前狀況對雙方都沒有好處」，因此同意雙方士兵應該繼續談話、快速地結束對峙、保持適當距離和緩解緊張關係。

聲明又補充，雙方將會加快實施可以「保持和強化和平安寧」的措施，但沒有具體說明。

中國外交部稱中印外長會達成五點共識

兩國外長同意雙方應遵循兩國領導人達成的關於發展中印關係的一系列重要共識，包括不讓兩國分歧上升為爭端。

兩國外長認為，邊境地區當前形勢不符合雙方利益，兩國邊防部隊應該繼續對話，盡快脫離接觸，保持必要距離，緩和現地事態。

兩國外長認為，雙方應恪守現有邊境事務協議和規定，維護邊境地區的和平與安寧，避免採取任何可能使事態升級的行動。

雙方同意繼續通過中印邊界問題特別代表會晤機制保持溝通，繼續開展中印邊境事務磋商與協調工作機制磋商。

兩國外長同意，隨著局勢緩和，雙方應加快完成新的建立互信措施，維護和增強邊境地區的和平安寧。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國和印度本身有協議，雙方都不可以在有爭議的邊界地區使用槍械。

「非官方溝通渠道發揮效用」

兩國今年6月以來在邊境地區的衝突不斷。中方早前指控印度軍隊越過實際控制線，又對正在執行巡邏任務的中方人員「具挑釁性」地嗚槍示警。印度否認指控，反指中方人員向天嗚槍，「明顯違反雙方協議」。

在這之前，印度又向中方通報有五名印度平民被中國士兵擄走，中方之後指出這些「失蹤」的平民已被尋回，正凖備把他們移交印度當局。

6月的時候雙方軍人爆發打鬥，雙方沒有使用槍械，但打鬥仍然造成20名印度士兵死亡。當地媒體形容印度士兵是被「活活打死」。

BBC記者維卡斯·潘迪（Vikas Pandey）形容，中印外長的聯合聲明令人意外，但同時也十分重要。

他說許多分析都認為雙方爆發小型衝突的機會越來越高，但兩國外長仍然可以達成協議併發出聯合聲明，這「顯示非官方溝通渠道發揮效用」。

中國和印度邊界的實際控制線長約3440公里，沿途有河流、湖泊和積雪，實際邊界因此不斷改變。

兩國在過去數十年舉行多輪會談，嘗試化解分歧，但至今仍然未能成功。