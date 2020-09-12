圖片版權 Twitter Image caption 8月20號的講座之後，巴頓教授已經停課。

一位美國大學教授的停職事件引發關於使用看似無害的中文單詞的辯論。

美國南加州大學（University of Southern California ）的教授巴頓（Greg Patton）在傳播學的課堂上講到填充詞時，他說英文中有「嗯、額、你知道的」。

互聯網上廣為流傳的視頻顯示，巴頓教授說：「在中國，比較常見的填充詞是『那個』，『那個』，『那個』」。

「那個」一詞的中文發音近似以N開頭的歧視非裔的英文單詞。他遭到部分學生反對，並被投訴至校方。校方回復稱，巴頓教授今後將不再教授此課程。

系主任加勒特（ Geoffrey Garrett）說：「教師在課堂上使用會邊緣化，傷害和損害學生心理安全的單詞是完全不可接受的。」

校方表示，在因為投訴受到調查期間，巴頓教授自願停課。

爭論的消息傳到中國後，許多人在社交媒體上發帖說對巴頓教授的懲罰是對講中文的人的歧視。

翻譯失真

中文語境中，「那個」是人們在猶豫或試圖找到合適的單詞時常用的填充詞。但該詞的確引發過誤會甚至暴力。

2016年7月，廣州地鐵上發生一起鬥毆，起因就是一名黑人聽到一名中國人說「那個」並將其誤認為是N字。鬥毆影片在網上流傳開來，畫面中黑人扇中國通勤者耳光並大喊「你敢再說一次」和「再也不許那樣說！」

今年4月，台灣新聞網站UDN報道說，由於同樣的誤解，兩名男子幾乎在一家餐館外打起來。甚至中國籃球明星姚明都談到過在美國國家籃球協會（NBA）比賽時這個詞給他帶來的「麻煩」。

圖片版權 Getty Images Image caption 甚至中國籃球明星姚明都談到過在NBA比賽時這個詞給他帶來的麻煩。

普遍錯誤

南加州大學的陳姓學生為巴頓辯護，她認為這顯然是「關於交流的學術講座」，而教授「則描述了交流中普遍存在的普遍性錯誤」。

她說：「僅僅因為中文詞語聽起來像是英語貶義詞，而且在教學背景下發生，就對他進行審查是一個錯誤，而且不合適。它也駁斥了這樣的事實：中文是一種真實的語言，並且自己的發音與英語無關。」

現在有1萬1千多人簽署請願書，要求讓巴頓教授復職。在中國，有關大學的反應是否太極端的討論也在進行中。

在新浪微博上，有1000多個帖子使用#美國大學教授說中文詞那個因種族歧視被停課#的話題標籤發表評論，許多人將此舉視為對中國言論的壓制。

一位用戶稱這一事件為「當代的焚書坑儒」。在中國，針對教授使用歧視性語言的指控開始演變為對漢語歧視的指控。

「現在禁止在美國說中文嗎？」一位新浪微博用戶問。

「與政治有關」

近幾個月，許多中國人表示對「黑人的命也是命」（Black Lives Matter)運動的聲援。美國總統特朗普稱新冠病毒是「中國病毒」，「武漢病毒」，甚至是「功夫病毒」。

他的語言經常被中國媒體引用作為對中國人仇外態度的例子。

圖片版權 Getty Images Image caption 有華人支持這場運動。

新浪微博上的一些用戶認為，南加州大學選擇了「政治正確」而不是真正的改變。其他人則對此表示樂觀，認為這個故事將提高人們對文化差異的認識，而不是將其邊緣化。

許多人認為，近幾個月來共同反抗歧視意味著亞洲和黑人社區應該相互理解，而不是相互對抗。

一位微博用戶寫道：「應該尊重差異。」

回到美國，南加州大學的教職員工和學生對巴頓教授停職一事做出回應。

南加州大學中國學生學者聯合會聯合主席吳成彥（Chengyan Wu，音譯）對大學的學生新聞組織說：「沒有一種語言比另一種語言優越。」

他說：「重建一個少數群體的權利不應以侵犯另一少數群體的權利為代價。我們有權使用自己的語言。」