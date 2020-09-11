圖片版權 Xinhua Image caption 儘管俄羅斯同中國陸地相鄰，但俄羅斯油氣田和中國人口中心的距離更遠(黑河段的中俄天然氣管道)

俄羅斯擴大對中國天然氣供應，提防在美國制裁下歐洲市場生變。與此同時俄羅斯還計劃通過經過蒙古的管道進一步擴大對中國的輸氣量。

最近俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）的高管說，該公司通過「西伯利亞力量」新天然氣管道在7月和8月增加了對中國的天然氣供應 。

俄天然氣公司托木斯克天然氣運輸公司的總經理博羅金（Vladislav Borodin）在公司雜誌上說，俄羅斯天然氣巨頭通過「西伯利亞力量」向中國的每日天然氣供應量在7月和8月每天增加到1.2億立方米的流量，而在6月的供氣量為每天1000萬立方米。

博羅金在雜誌中寫道，俄天然氣公司從2019年12月開始「西伯利亞力量」天然氣管道項目，希望增加對中國每年都天然氣供應。每年對中國的輸氣量將從2019年的210億立方米，在今年底增加到240-250億立方米。

「歐洲不可替代」

圖片版權 Xinhua Image caption 去年底通往中國北方的俄羅斯的西伯利亞天然氣管道正式開通，普京和習近平都出席了開通儀式

《俄羅斯報》報道認為，天然氣運輸系統的連接將為俄羅斯東部地區實現天然氣化提供更多機會，並且有助於在必要時將來自亞馬爾半島的天然氣改為向東方輸送，目前該天然氣僅出口至歐洲。

目前歐洲一半多天然氣供應都來自西伯利亞地區的油氣田，即烏拉爾東部在亞馬爾半島和喀拉海口附近的油氣田。

俄天然氣公司財經部的負責人伊萬尼科夫（Alexander Ivannikov）說，在2020年第二季度，俄天然氣公司通過「西伯利亞力量」管道對中國供氣的價格高於對歐洲供氣的價格。塔斯社上周報道引述伊萬尼科夫的話說，「隨著中國石油天然氣集團公司合同中供氣量增加，中國市場對俄天然氣公司的贏收貢獻比例越來越重要。」

根據俄羅斯天然氣公司的統計，今年僅上半年對歐洲的輸氣量（還不包括前蘇聯國家）就是對中國輸氣量的3倍多。

另外，美國喬治城大學的俄羅斯專家塞恩•古斯塔夫森（Thane Gustafson）說，俄羅斯東部的油氣田規模都沒有西部的大，因此儘管俄羅斯同中國陸地相鄰，但俄羅斯油氣田和中國人口中心的距離更遠。

因此他認為，對俄羅斯來說，同歐洲的能源聯盟目前難以被取代。

防備歐洲市場生變

圖片版權 Reuters Image caption 美國對北溪二號的制裁以及最近的俄羅斯反對派領袖中毒事件都對俄羅斯對歐洲供氣項目的前景產生了影響

俄羅斯向歐洲輸送天然氣的「北溪2號」建設臨近尾聲受到美國單方面的制裁，增加了歐洲天然氣市場的不確定性。

對此俄羅斯維貢諮詢公司顧問葉卡捷琳娜•科爾比科娃在《俄羅斯報》報道中說：「為西伯利亞西部地區的天然氣資產出口提供替代方案可以最大限度降低其銷售風險，並使俄氣公司有能力影響歐洲天然氣的價格。」

美國喬治城大學的俄羅斯專家古斯塔夫森在最近的新書《橋樑：再分裂歐洲的天然氣》裏面說，俄羅斯油氣銷售佔國家出口的60%，佔整個俄羅斯 GDP的30%。

古斯塔夫森說，歐洲從1950年代後才開始使用天然氣。天然氣的能量密度雖然不如煤炭和石油，但是天然氣燃燒產生的排放少，同時也比核電安全。取暖和發電用天然氣清除了像倫敦這類城市的霧霾。

天然氣作為取暖燃料和烹飪能源提高了家庭生活的舒適性。中國經濟發展也促進了民用天然氣消費需求。

3年前中國就表示要逐步增加使用天然氣這種更清潔的能源，在今年讓天然氣在一次能源消費中佔比達到10%，並在今後10年中進一步提高到15%。其中的重點是讓北方城市冬季取暖使用天然氣，降低大氣污染。

俄羅斯-蒙古-中國

俄羅斯媒體報道說，因為莫斯科希望增加中國天然氣市場的份額，而且預計中國市場份額在今後幾年會持續增加。目前俄羅斯通往中國的「西伯利亞力量-2」天然氣管道也進入初步建設階段。

俄羅斯天然氣工業股份公司管理委員會主席阿列克謝•米勒(Alexey Miller)9月初說，今年「西伯利亞力量-2」天然氣管道工程的建設進入設計階段，「毫無疑問這會極大提高我們的能力，進一步擴大在西伯利亞東部的天然氣的基礎設施。」

《俄羅斯報》網站9月3報道說，連接俄羅斯的西部和東部的「西伯利亞力量-2」天然氣管道可能開闢通過蒙古國向中國輸送天然氣的新路徑，年運力或可達到500億立方米。將把俄羅斯天然氣直接輸送到人口稠密的中國中部地區。

俄羅斯天然氣工業股份公司近日啟動過境蒙古國的「西伯利亞力量-2」俄中天然氣管道項目設計勘測工作。

蒙古媒體報道，1000立方米天然氣百公里的管道輸送費為2.5美元。過境蒙古國的天然氣管道項目按照每年380億立方米的輸氣量計算，能為蒙古國帶來10億美元的收入。

據估算，在蒙古國鋪設天然氣管道的設計工作可能需要1-2年，管道建設需要5年。