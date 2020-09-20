美國電視真人秀揭開洛杉磯豪宅奢華交易內幕

圖像來源，TYLER HOGAN 圖像加註文字， 洛杉磯的豪宅讓人著迷

過去幾個月裏，線上流媒體網飛的真人實境秀《日落家園》（Selling Sunset）成為一檔討論度很高的電視節目。

各地觀眾通過這檔節目見識到了美國洛杉磯豪宅的奢華與氣派，對於居住在普通房子，甚至是小公寓的人來說，坐擁海景、泳池、健身房和酒窖的別墅簡直是無法想象的。

《日落家園》圍繞著洛杉磯超級豪宅房地產經紀商的工作和生活，節目中出現的幾位美女經紀人手上交易的豪宅動輒數百萬、甚至上千萬美元。

節目中呈現的地產交易極其誇張，為了吸引超級富豪的買家，豪宅經紀人也要投其所好，想盡辦法迎合客戶的需求，舉辦奢華的泳池燒烤派對介紹豪宅。

但觀眾心裏不禁懷疑，這檔真人實境秀究竟有多真實，節目中呈現的是洛杉磯豪宅經紀人的真實生活嗎？

圖像來源，JONATHAN NASH 圖像加註文字， 從倫敦搬到洛杉磯的房地產經紀人納許現在賣的是數百萬上千萬美元的房產

在洛杉磯從事房地產經紀人的英國人強納森·納許（Jonathan Nash）表示，「《日落家園》的確有些許誇大，但並非完全虛構。」

「豪宅買賣是一個非常富有魅力、吸引人的行業。與其相比，英國一般的房地產經紀完全不是同一個檔次。」

但是他說，《日落家園》畢竟是電視節目，要富有戲劇性才會吸引觀眾，所以裏面描述的並非完全真實。

41歲的納許2013年從倫敦聖約翰伍德（St John's Wood）搬到美國洛杉磯，現在在比佛利山一家房地產公司工作。

到了洛杉磯之後，納許賣出的豪宅價格高達5600萬美元，他還幫忙美國電視節目主持人艾倫·狄珍妮（Ellen DeGeneres）賣房子。

圖像來源，JEREMY SPANN 圖像加註文字， 納許最近在銷售的875萬美元的豪宅

圖像來源，JEREMY SPANN

「這裏是好萊塢」

「在洛杉磯賣房子你很容易和好萊塢沾上邊，很多都是明星住過的家。」

「在英國，你賣的房子可能是某位貴族或王室家族住過，但這裏是好萊塢，你賣的房子就像是電影電視界名人堂。」

納許自己也在美國電視節目上露過面，參加過一些有關房地產的電視節目，他表示豪宅經紀人的知名度越高，美國客戶就越喜歡跟他交易。

「美國客戶喜歡這樣有知名度的豪宅經紀人，尤其在洛杉磯，每個人都喜歡好萊塢風情，這也就是洛杉磯房地產這麼有價值的原因之一。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 《日落家園》的豪宅房地產經紀人，本身就像明星一樣

房產經紀行業

除此之外，洛杉磯豪宅的交易和英國一般房地產交易有什麼不同呢？

英國房地產經紀商一般收取成交價1%至3%的費用作為傭金，而美國的房地產經紀人收入更高。

納許表示，洛杉磯房地產經紀人如果促成4000萬美元的豪宅交易，可以從中賺取100萬美元，一般來說，傭金是成交價的5%，買賣雙方的經紀人各分一半。

美國房產經紀賺的多，但背後也有更多工作量，首先需要取得合格的房產經紀執照才能從事這個行業。

為了高額收入，美國房產經紀人也更講究社交人脈，經常要和客戶午餐晚餐交際應酬，可以說是依靠社會關係維生的一個行業。

圖像來源，JEREMY SPANN 圖像加註文字， 賣房子要有好的賣相，這棟650萬美元的豪宅家具和內部裝潢都經過精心設計

圖像來源，JEREMY SPANN 圖像加註文字， 泳池和花園景觀也是一大賣點，充分體現出洛杉磯別墅內外一體的生活氛圍

「房屋化妝師」

就像好萊塢明星一樣，這裏的豪宅要出售的時候，也必須先經過「專業化妝師」的精心打扮。

在倫敦可能會有房屋出售的時候裏面是沒有任何家具或裝潢的，但是在洛杉磯，豪宅在出售的時候一定會搭配上完美的裝潢和家具。

還有專門為賣房子而布置裝潢或家具的專業公司，能夠為潛在的客戶創造出夢想之家的模樣。

洛杉磯賣房子的學問

找到好的房地產經紀人，好的房地產經紀人必須有成功銷售類似房產的經歷

「價格決定一切」，價格定太高很難找到買家

好的化妝師很重要，擺上鮮花加蠟燭，一定要營造美麗氛圍吸引買家

花園景觀有加分作用，投資和注重景觀細節最後一定能取得回報

買家來看房的時候一定要迴避，避免和潛在的買家面對面接觸，讓房地產經紀人帶客戶看房

英國房地產經紀人瑪麗·畢頓（Mary Beeton）表示，她預期英國會有越來越多的房屋買賣朝向洛杉磯房產交易的模式來進行銷售，尤其是倫敦肯辛頓、切爾西和騎士橋等富人區。

但是她也注意到美國房產經紀人做生意的不同，特別是在討價還價的時候更為直接。

「英國人可能會認為那樣做太魯莽，我們的做法可能比較傳統。」

她表示，美國房地產經紀人壓力更大，他們必須和客戶維持密切的社交關係，因為每個經紀人都代表自己的品牌。

圖像來源，TYLER HOGAN 圖像加註文字， 只要花1200萬美元就能夠坐擁這處海景別墅

對納許來說，他就是迷上了美國房產經紀的工作模式，還有洛杉磯的生活方式也吸引著他。

「我覺得這是最好的行業之一，我們都是自僱工作者，我們的工作每天都不一樣，還能夠認識很多有意思的人。」

「在這裏我們很幸運，洛杉磯依山傍海，地理位置絶佳。在同一天裏，我可以上山滑雪，還可以在海邊用餐。」

「這裏的生活真的很棒。」