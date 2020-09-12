中印邊界對峙、內蒙古雙語政策爭議、《花木蘭》遭遇抵制和本周更多好故事

圖片版權 Naranmendakh Image caption 內蒙古語言危機引發抗議波及世界各地的蒙古族社區，許多人都在社交媒體上更換頭像，表示支持內蒙古地抗議

九月第二周，中印邊界衝突再現，兩國均指責對方首先鳴槍。中美之間，科技對抗持續，中芯國際表示，對美國政府考慮將該公司列入貿易黑名單「感到震驚」。

在中國，國家領導人習近平給眾多抗疫醫護工作人員頒獎，但未提及新冠疫情「吹哨人」李文亮。內蒙古推行新雙語政策激起強烈反彈，蒙古族人士在社交媒體上表示抗議。文化方面，美國迪士尼電影《花木蘭》（Mulan）上映，引發巨大爭議。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，帶你一一回顧。

1、中印邊界衝突

圖片版權 twitter.com/Lhagyari_Namdol Image caption 53歲的丹增尼瑪在一場軍事行動中據報因地雷爆炸而身亡。

中印邊界衝突繼續升級，中國指責印度軍隊非法越過有爭議的喜馬拉雅山一處邊界，並對中方巡邏士兵「鳴槍威脅」，但印度方面予以否認，並反指中國軍隊先鳴槍。

在持續進行的中印對峙中，印度特種部隊的一名藏族軍人據報在兩國邊境衝突地點附近身亡，這讓印度這支鮮為人知的高原精銳部隊走入大眾視野。

2、中國芯片業的危機與應對

圖片版權 EPA Image caption 中芯國際是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的芯片企業。

9月4日，路透社援引美國國防部官員表示，特朗普政府正考慮將中芯國際列入貿易黑名單，理由是「中芯國際涉軍」。該公司上周六晚發佈聲明稱「感到震驚」，指該公司「從沒有任何涉及軍事應用的經營行為，與中國軍方毫無關係」。

中芯國際為中國最大的芯片製造商。本周一，中芯國際在港股股價暴跌23%，在中國大陸的A股跌11%。兩者合計，該公司市值蒸發超過60億美元。

分析師認為，若禁令成真，可能重挫中芯國際，甚至危及生存，同時也會拖累中國發展自主芯片製造能力的努力。但也有可能迫使中國不得不進行芯片全產業鏈的布局和研發，打破該領域歐美國家的壟斷。

3、中國抗擊新冠疫情表彰大會

圖片版權 xinhua

中國周二（9月8日）上午舉行全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會，中國領導人習近平給著名呼吸病學專家鍾南山等眾多抗疫醫護工作人員頒獎。

但大會未提及新冠疫情吹哨人李文亮。李文亮是武漢市中心醫院的一名眼科醫生，因最早於2019年12月30日向外界發出疫情預警，而被稱為疫情「吹哨人」。但他因此遭武漢警方訓誡，隨後染上新冠肺炎，在2月6日病逝。

時事評論員和政治學者對BBC中文表示，此次表彰大會是為中共領導人習近平歌功頌德，大會和習的講話仍然迴避責任問題，是「用慶功掩蓋責任」。

4、內蒙古新雙語政策激起反彈

圖片版權 Damdinsuren, Image caption 烏蘭巴托抗議活動

內蒙古新雙語政策推行激起強烈反彈，加強同化的民族政策受到多方質疑：中國內蒙古會成為下一個「新疆」嗎？

近日，加強漢語教學的新雙語教育政策在內蒙古引發蒙古族民眾的強烈反對和抗議。

同新疆、西藏相比，中國內蒙古自治區素以民族關係和諧而為人稱道。但這次除了雙語教育的學生和家長抵制入學和街頭抗議外，蒙古族民眾普遍在社交媒體發聲抗議。

5、迪士尼電影《花木蘭》遭遇抵制

圖片版權 Walt Disney Studios Image caption 《花木蘭》重拍至1998年的迪士尼動畫片，改編自中國宋代的經典長篇敘事民歌《木蘭辭》。

美國迪士尼電影《花木蘭》（Mulan）9月4日在台灣上映。不過，因為電影女主角美籍華裔演員劉亦菲，2019年在香港示威期間高調在微博支持香港警察，引發聲援香港示威的台灣網民，以及已解散民主派組織「香港眾志」秘書長黃之鋒等活動人士發起抵制該片的行動。

此外，由於該片上映後被人發現在影片片尾感謝名單當中，出現新疆公安單位而引發爭議。然而，在網路上的抵制行動似乎未達預期效果。