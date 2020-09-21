美國大選：新冠焦慮情緒將如何影響選情

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 紐約時代廣場戴口罩的街頭表演者

當美國大選遇上新冠危機，對疫情的焦慮將如何影響選民的抉擇？

在政治中，焦慮情緒使人們想要尋求保護，支持更具防護性的政策，以及他們相信能夠保護自己的候選人。

得克薩斯州大學奧斯汀分校政府學助理教授貝芬尼·阿爾伯森（Bethany Albertson）相信，因新冠危機而起的焦慮如今縈繞美國選民心頭，與此同時，政治信仰不同的選民對這場危機有截然不同的解讀。

阿爾伯森是一位政治心理學家，研究政治心態、情感與說服的專家，著有《焦慮政治》一書。

「黨派之爭在塑造我們看待危機的方式，以及決定我們是否認為這是一個危機，」 她說。

黨爭塑造美國人看待新冠危機的看法

美國目前錄得超過600萬新冠確診病例、約20萬人死亡。民主、共和兩黨支持者在經歷著同一場疫情，但他們猶如生活在平行宇宙，對疫情的觀感大相徑庭。

根據近期調查，64%的民主黨人擔心有人會在不知情的狀況下，把新冠病毒傳播給其他人，只有35%的共和黨人有類似擔憂。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國海軍醫院船駛過自由女神像。

有三分之二的共和黨人認為，確診病例的上升是因為檢測數增加，民主黨人則主要將這歸根於感染案例增加。

要明白為何兩黨選民對新冠疫情的焦慮程度相差巨大，需要先探討他們分別對疫情的定義。

疫情焦慮取決於「聽誰說話」

公共危機通常分為「框架威脅」（framed threats）與「非框架威脅」（unframed threats）兩類。

非框架威脅指的是全民有普遍共識的危險，例如對生命安全直接的威脅，包括恐怖襲擊、水災、傳染病疫情等。

「你不需要一位精英來告訴你說，你應該要害怕一種非框架威脅，」阿爾伯森說。

相反的，框架威脅的案例中，人們通常對危害的來源和作用存有爭辯，對人身安全的潛在傷害可能也不會來得那麼快。氣候變化、反恐戰爭、移民政策等就涉及到框架威脅。

有別於非框架威脅的全民共識，人們對框架威脅的感知，時常帶有黨派政治的色彩。

「你會不會因此焦慮，取決於你聽誰說的話，」 阿爾伯森表示。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國民主黨年青黨員都怎樣看拜登這位總統參選人？

傳統定義下，傳染病疫情是框架威脅，但阿爾伯森在研究中發現，此次的新冠疫情在美國的語境下，更接近非框架威脅。

這種情況下，選民聽哪位總統候選人的話，決定了他們對新冠疫情的焦慮程度。

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重置議題

新冠疫情重置了美國大選中的熱點議題。民主黨總統候選人拜登則在營造自己更具能力應對公共衛生危機的形象，接連炮擊特朗普應對疫情不力。

現任總統特朗普最引以為傲的經濟增長與就業形勢大受打擊。不過，共和黨正試著重新定義這場辯論。

最高法院自由派大法官金斯伯格近日去世，為特朗普陣營帶來一個重置競選議題的絶佳機會。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）因癌症去世，享年87歲

特朗普競選陣營一位資深幕僚向BBC記者卡蒂·卡伊（Katty Kay）透露，最高法院空缺的話題橫空出世，將選民的關注從新冠疫情和經濟衰退上移開，從這個角度來看，這對特朗普的競選是利好消息。

美國最高法院的9位法官為終身制，由總統提名、參議院投票通過。作為國家的三權之一、憲法的最高詮釋者，他們對影響美國未來的方向起到關鍵作用。

從四年前的競選起，特朗普就一直強調他將提名保守派法官進入最高法院，這幫助他統一了共和黨內反對和支持他的力量。

「銀髮族」選民對疫情尤其焦慮

在今年選舉中，83%的美國選民有資格以郵寄方式投票。

65歲以上的選民在各州投票規定中，都能較容易獲取郵寄選票。因此，阿爾伯森預測年長選民今年的投票率比起往年並不會大幅下滑。

年長選民一向是可靠的選民，無論颳風下雨，都堅持投票，與投票率低的35歲以下選民形成強烈對比。

在2016年，特朗普在銀髮族選民群體中完勝，支持率比希拉里高出9%。

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按照目前民調，比起當年的希拉里，拜登獲得更多銀髮族的青睞。

而且，針對65歲以上美國選民的皮尤研究中心調查發現，他們當中68%的人認為新冠疫情是這一屆選舉中至關重要的議題。

「年長的美國人出於多種理由對新冠感到憂慮，養老院和年長人群社區的疫情爆發尤其致命，而且，祖父母們想要與孫子孫女相聚。」阿爾伯森認為，新冠危機有助於幫助拜登在年長選民中獲得更多支持。

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