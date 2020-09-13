法國新冠疫情反撲 歐洲總體情況不容樂觀

圖片版權 Reuters Image caption 法國最近新冠疫情激增，特別是年輕人病例更多。

法國最近新冠疫情反撲，2020年9月中旬，出現單日確診新病例突破一萬以上的疫情，而且仍呈上漲趨勢。

由於新冠而住院以及進入重症監護的病人也在增長。

因此，法國一個醫生團體周日在《星期日報》（Le Journal du Dimanche） 上發表專欄文章，督促人們盡量避免私下聚會，防止進一步感染。

文章提醒人們，房間越小人越多，空氣流通越不好，感染的風險也越大。

自6月份以來，法國新冠感染病例在各個年齡段都有上升，但法國官員說病例增長在年輕人中間尤為嚴重。

法國最新疫情

根據法國周六（9月12日）的數據，單日新增10561個新冠病例，住院病人接近2500人，比前一日大幅上升。

其中，400多人還需要進入重症監護病房治療，重症病人同樣比前一日增多。

另外，還有17人死亡。

法國死於新冠的總人數已經超過3萬，目前排在世界新冠死亡人數最高國家的第七位。

目前，法國把那些病毒傳播較嚴重的地區劃為「紅色疫區」，並在這42個地區中實行嚴格聚會限制，要求人們嚴格遵守戴口罩的規定。

這些地區包括巴黎、里昂以及沿地中海海岸的幾乎全部地區。

圖片版權 Reuters Image caption 巴黎規定在公共場所必須要帶口罩。

同時，今年的環法自行車賽（Tour de France）組織者表示，禁止當自行車賽進入紅色疫區時當地觀眾觀看比賽。

歐洲最新疫情

法國並不是歐洲地區唯一疫情反撲的國家。

9月份，包括英國、捷克、西班牙等國家也都出現新冠病例顯著增多情況。

英國周六新增確診病例接近3500，是自5月中旬以來最高的。

從下星期一（9月14日）開始，在英格蘭、蘇格蘭以及全英國大部分地區，無論是在室內或室外只允許最多6人參加的小型聚會。

與此同時，西班牙上周四（9月10日）的單日新增病例也突破1萬，但西班牙衛生部表示，目前新增病例已經趨於「穩定」。

西班牙曾是歐洲新冠病例最多的國家。