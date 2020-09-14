安倍繼任者出爐 菅義偉成日本自民黨新總裁

圖片版權 Reuters Image caption 菅義偉當選日本自民黨新總裁

東京時間9月14日下午，菅義偉當選日本執政黨自民黨新一任總裁，由此幾乎可以確定他將接替安倍晉三出任新一任日本首相。

安倍晉三在8月28日由於健康原因宣佈辭職。

今年71歲的菅義偉在安倍內閣中擔任官方長官，地位僅次於首相。他被視作安倍的緊密盟友，外界認為他有極大可能將延續其前任的一系列政策。

作為執政黨自民黨總裁，菅義偉將會在9月16日接受國會投票。由於自民黨在國會中擁有多數席位，他成為新任首相幾乎是板上釘釘。

由於安倍本屆任期未滿，菅義偉將完成其剩餘任期至2021年9月。但有日本自民黨高層表示，新政府可能會在上任後很快解散國會眾議院，提前舉行大選。

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菅義偉是誰？

出生於草莓種植農家的菅義偉在日本政壇資歷深厚。

鑒於他在安倍內閣中的核心作用，外界預計他會帶領政府平穩過渡至2021年大選。

「安倍晉三與黨內其他領導人物之所以選擇菅先生，是因為他是最可以保持『延續性』的候選人，他們認為他可以在安倍不在的情況下將其政策延續下去，」日本上智大學政治學教授中野晃一向BBC表示。

雖然菅義偉不是外界眼中最有活力與激情的政治人物，但他以高效與實幹著稱。

近期，他最為人所知的一次亮相是在2019年明仁天皇退位與德仁天皇即位的過渡期期間，他在當時向全世界宣佈，日本新的年號為令和。

雖然他是日本自民黨領導層最屬意的接班人，但目前尚不清楚他是否會在下次大選中帶領自民黨出戰。

分析人士認為，屆時自民黨可能會轉變為由一個更富活力的領導人掌舵，從而影響到更多選民。

Image caption 岸田文雄（左），菅義偉（中）和石破茂

另外兩名參選人是誰？

除菅義偉之外，此次參與自民黨總裁角逐的參選人還有兩人。

岸田文雄曾在安倍內閣擔任外相，但在過去三年間他的職務是自民黨政務調查會長。與菅義偉相比，63歲的岸田文雄更富外交經驗，但缺少安倍晉三的支持。

第三位競爭者為石破茂是自民黨前幹事長，曾在早期安倍內閣擔任國防大臣。

同為63歲石的破茂在三人中與安倍距離最遠，被媒體稱為自民黨內少數的安倍批評者。石破茂希望自己可以代表安倍辭職後的新氣象。

雖然岸田文雄與石破茂在此次選舉中不被看好，但此次出戰可能會幫他們下次大選中取得有利位置。

日本政局展望

這次換相恰逢日本遭遇艱難時刻。日本正在艱難應對新冠疫情，而這場疫情也讓日本經歷了有史以來最嚴重的經濟衰退。

安倍長期以來的經濟刺激政策「安倍經濟學」在疫情開始前仍尚未完全就位，日本經濟已經多年停滯、衰退或是僅出現緩慢增長。

安倍修改和平憲法的計劃也仍未完成。安倍計劃修改憲法中的部分內容，以給予日本的軍事力量以正式認可。日本軍隊目前稱為"自衛隊"，原則上不可以參加任何國際軍事任務。

對於這些項目而言，菅義偉帶領的政府或許可以提供穩定，讓一切保持在原有軌道上進行。

但中野教授警告稱，在擔任內閣官方長官期間，菅義偉「明顯缺乏遠見」。

「他提出的唯一一個口號是『自助、互助、公助』，在疫情期間許多人經濟脆弱的情況下，他強調的是新自由主義自助與自我責任，」中野指出。

按照原本日程，日本眾議院選舉將於2021年9月舉行，屆時自民黨總裁極有可能已另有其人。

分析人士表示，下一次自民黨總裁角逐可能將更多側重於誰可以贏下大選，而不是誰可以提供穩定。

而近期陸續有自民黨高層表示，新當選政府或許會提前舉行大選。自民黨總務會長鈴木俊一向日本媒體表示，新內閣在上任初期時或許會收獲較高的民意，自民黨有意利用這一時機將原定明年舉行的大選提早一年。共同社報道稱，日本副首相兼財務大臣麻生太郎13日也表示，下任首相可能會馬上解散國會眾議院舉行大選。

圖片版權 EPA Image caption 安倍宣佈辭職

安倍為何辭職？

安倍晉三在8月28日表示，不希望自己的病情干擾決策，只能決定辭任首相。他為此向日本人民道歉。

今年65歲的安倍常年患有潰瘍性結腸炎，但他稱最近病情有所惡化。

辭職之前，安倍剛成為日本歷史上連續執政時間最長的首相，此次首相任期已近八年。

此前他曾在2007年因為發病辭去首相職務。