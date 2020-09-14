圖片版權 Getty Images Image caption 2012年，時任美國愛荷華州（Iowa）州長布蘭斯塔德（右）與時任中國國家副主席習近平（左）見面。

美國駐華大使館周一（14日）宣佈，大使特裏·布蘭斯塔德（Terry Branstad）將在10月初卸任。駐華大使選擇在總統大選前一個月離任，時機難免引發外界諸多猜測。

「我最自豪的是我們為達成第一階段貿易協議、以及為我們在美國的社區帶來切實結果的工作，」 大使館的聲明引述了布蘭斯塔德的內部講話稱。

美國駐華大使館的聲明中並未闡明布蘭斯塔德卸任的原因。據悉，他上周與美國總統特朗普通電話時，確認了離任的決定。

今年73歲的布蘭斯塔德在2017年7月正式就任駐華大使，此前擔任美國中西部愛荷華州長多年。

他透露，卸任離開北京後，他將返回家鄉愛荷華州。

美國國務卿蓬佩奧同日在社交媒體推特上發文，讚揚布蘭斯塔德的工作，感謝其對美國人民的服務。

「布蘭斯塔德大使為平衡中美關係作出了貢獻，促使它是結果導向、對等互惠以及公平的，」蓬佩奧寫道。

不過，他並未透露誰將接替布蘭斯塔德的職務。

中國官媒《中國日報》歐盟分社社長陳衛華則在蓬佩奧的推文下評論道，如果是在其他人領導的美國政府下，布蘭斯塔德會是更好的大使。

離任時機耐人尋味

由於布蘭斯塔德離任時間離美國總統大選僅隔一個月，又正值中美關係快速惡化之際，引發外界對其卸任原因的猜測。

總統特朗普在近期的一場電話會議中提到，布蘭斯塔德卸任是「因為他想助選」。

布蘭斯塔德宣佈離任前一周，他向中國官方媒體《人民日報》投稿的一篇觀點文章引發兩國「隔空嘴仗」。

《人民日報》稱布蘭斯塔德大使這篇名為《基於對等重置關係》的文章「內容漏洞百出，與事實嚴重不符」，因此拒絶刊發。

此舉引來蓬佩奧的指責，他在一份名為《中國虛偽的宣傳系統》的英文聲明中稱，《人民日報》的態度再次暴露了中共對言論自由的恐懼以及北京的虛偽。

中國外交部發言人趙立堅則在9月10日例行記者會上稱，「美方此舉顯然與新聞自由無關，完全是精心設計，故意碰瓷找茬。」

布蘭斯塔德在該文章中稱，美中兩國自接觸以來，美國接受了中國領導層呼籲的專注合作領域，擱置分歧；而美國在解決自己關切的問題時，卻「取得的進展少之有少」。兩國關係帶來的「對美國人民重要的結果越來越少」，並且雙邊關係「變得越來越不平衡」，布蘭斯塔德寫道。

布蘭斯塔德其人

布蘭斯塔德曾被中方稱為「中國人民的老朋友」。

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他對華經驗豐富，在1983年時推動愛荷華州與中國河北省結成姐妹州省；在1985年接待了時任河北省正定縣縣委書記的習近平，習當年帶領河北省玉米加工考察團到訪愛荷華。

2012年，時任中國國家副主席的習近平重訪愛荷華州，布蘭斯塔德曾設晚宴招待。根據彭博社報道，布蘭斯塔德與習近平都對農業有濃厚興趣，因此結下友誼。

比起他的前任鮑卡斯（Max Baucus）、駱家輝（Gary Locke）、洪博培（Jon Huntsman Jr.）等人，布蘭斯塔德顯得較為低調。

然而，在布蘭斯塔德三年半的任期中，中美關係跌至建交以來的最低點。兩國先是打起了貿易戰，布蘭斯塔德的家鄉愛荷華州的大豆農民因這場貿易衝突而蒙受損失。

隨後，香港、新疆、新冠病毒等問題讓兩國關係每況愈下。中美互相下令關閉對方的領事館，以及對外交官的活動施加限制。

你的器材不支持播放多媒體材料 曾邀習近平做客的美國豆農的煩惱

布蘭斯塔德被認為對華作風務實、傾向於緩和兩國緊張局勢。儘管他是總統特朗普2016年競選早期的支持者之一，他的立場與白宮中的對華鷹派存在出入。

根據媒體報道，當白宮強硬派的幕僚米勒(Stephen Miller)主張禁止中國公民以學生簽證在美國學習時，布蘭斯塔德表示反對。

有分析指，布蘭斯塔德的離任意味著中美關係又失一塊壓艙石。

他在任內訪問了中國26個省份和自治區，更在2019年罕見地到訪西藏，並呼籲北京與西藏精神領袖達賴喇嘛展開實質性對話。